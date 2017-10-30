Sigorta ve reasürans dünyası Baden Baden’de geleceği tartıştı

30 Ekim 2017

JLT Türkiye CEO’su Servet Gürkan, Almanya’nın Baden Baden kentinde ekim ayı sonunda gerçekleşen geleneksel buluşmanın çok sert geçmediğini belirtirken, toplantılara ABD ve Meksika’yı vuran doğal felaketlerin etkilerinin hissedildiğini belirtti. Gürkan’ın kaleme aldığı yazı şöyle:

"Bir Baden Baden Sigorta ve Reasürans Konferansı daha geride kaldı…

Bu yıl 23-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Baden Baden toplantısında yine yoğun bir katılım vardı. Harvey, Irma ve Maria Kasırgaları’nın yanı sıra Meksika'yı vuran iki deprem ile bu yılın üçüncü çeyreğinde oluşan olağanüstü doğal afet olayları dikkati çekiyordu. Bu olaylar 2017 yılının bu güne kadar en yüksek hasar gören yıllardan birisi olma seviyesine çıkmasına büyük katkıları oldu. Baden Baden Toplantısı’nda düzenlenen çeşitli etkinliklere katılanlar, reasürörlerin finansal sonuçlarının hasarlar tarafından nasıl etkilendiğini ve nispeten kısa bir sürede meydana gelen bu olağan dışı hasarlardan ne ders alınacağını tartıştılar. Ayrıca yakınlarda yaşanan bu katastrofik hasar tecrübesi ışığında gelecek yenilemeler için beklentilerin ne olabileceği de tartışılan konular arasındaydı.

Doğal Afet sigortaları konularının yanı sıra, dünyada gelişmekte olan yeni riskler de dikkat çeken diğer bir konuydu. Bunların arasında, siber riskler en çok dikkati çekiyor ve hem büyük bir fırsat hem de göz ardı edilemeyecek bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Hızla gelişen digital teknoloji, genişleyen çözüm etkileri ile reasürans sektörünün her alanına dokunuyor ve en çok tartışılan konular arasında yerini alıyor.

Gelişen pazarlar ve büyüme potansiyeli çerçevesinde daha güçlü sermayeye sahip olmak, düzenleyici ve yasal zorluklar, şirketlerin üst düzey yöneticilik pozisyonlarındaki çok hareketlilikten daha iyi yararlanma çözümleri ve de halen çok aktif olan birleşme ve satın alma faaliyetleri, etkinliğin başlıklarını oluşturan konular arasındaydı.

Önde gelen sektör yöneticileri aşağıdaki başlıkları da içeren geniş kapsamlı bir gündemi de tartıştı.

Bunlar;

• Sigorta piyasasını olumsuz etkileyen temel faktörler;

• Son duruma etkili bir tepki verebilmek için, sektörün nasıl bir dönüşüm sağlaması gerekir;

• Insurtech in yaratacağı zorluklar ve fırsatlar;

• Sermaye ve Risk arasında artan ilişki.

Konferansa katılan önemli reasürans şirketlerinden Munich Re, son kasırgalardan toplam sigortalı kayıpların 100 milyar doları aşacağını, kendi paylarının ise 3 milyar dolar civarında olacağını ve muhtemelen Ocak 2018 yenilemelerinde katastrof reasürans fiyat tarifelerini arttıracağını belirtti. Swiss Re ise 3. çeyrek doğal afet olaylarından kaynaklanan kayıplarını ( Harvey, Irma ve Maria Kasırgaları ve Meksika'daki depremler) 3.6 milyar dolar ve bu felaket olaylarından sektörün ödeyeceği hasarın da yaklaşık 95 milyar dolar olacağını tahmin ediyor. Yine Avrupa’nın önemli reasürans şirketlerinden Hannover Re "Avrupa'daki yenilemeler için durum normale dönmüştür, bu da en iyi düşünce ile hasarsız programlar için düz bir yenileme beklenebilir demektir" diye bir açıklamada bulundu. Derecelendirme kuruluşu Fitch ise 3.çeyrekteki doğal afet olaylarının bir sonucu olarak, özellikle ABD katastrof reasürans anlaşmaları için, fiyatların artacağını açıkladı. Fitch, büyük Avrupalı reasürörler için bu olayların 2017 kârlılıkları açısından önemli sonuçlar oluşturacağına, ancak sahip oldukları çok güçlü sermaye seviyeleri nedeniyle bundan etkilenmeyeceklerine inanıyor.

2017 Yılı Katastrofik hasarların önemli reasürörlere dağılımı (Milyar TL)



Bu hasar rakamlarına bakınca piyasaların özellikle 2017 yılı 3.çeyreğinde katastrofik hasarlardan çok etkilendiklerini ve bunun piyasaya yansımaları olacağı düşünülüyor. Yapılan anket sonuçlarına gore, 2018 yenilemelerinde şirketlerin uzun zamandır devam eden yumuşak market ve fiyat düşüşlerinin bu yılda müşteriler tarafından beklenmesini bir sorun olarak görenlerin oranı yüzde 65. Yüzde 16 oranında birleşmelerin ve satın almaların reasürans piyasalarını değiştireceğine inanıyor. yüzde 8 lik bir kısım sedan şirketlerin kendi reasürans programlarını yeniden yapılandırıp daha az koruma alacağını öngörüyor. yüzde 15 lik bir kısım ise iyimser bir bakışla işlerin iyi gittiğini ve hiç bir sorun görmediğini düşünüyor.



Bunların hangilerinin daha doğru olduğu sonuçları 1.1 de açıkça ortaya çıkacak.

Sonuç olarak uzmanların birbirlerine iyi bir yenileme dönemi dilekleriyle sona eren ve çok sert geçmeyen bu yıl ki Baden Baden toplantılarının 2018 yenilemelerinde nasıl bir tablo ortaya çıkaracağını merakla bekleyeceğiz."