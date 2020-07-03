Sigortacıdan turizme destek

03 Temmuz 2020

SELÇUK ALTUN

Sigorta şirketlerinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile ilgili sağladığı güvencenin kapsamı genişliyor. Salgının Türkiye'de yaygınlaşmasıyla birlikte özel sağlık sigortası hizmeti veren şirketler, poliçe sözleşmesinde kapsam dışı olmasına rağmen virüs şüphesi taşıyan ya da virüs tedavisi ihtiyacı duyan müşterilerinin teşhis ve tedavi giderlerini sigortaları kapsamında karşılama kararı almıştı. Şimdi de sigorta şirketlerinden yurtdışına çıkan vatandaşlar ve yurtdışından gelen turistler için COVID-19'a karşı güvence sağlamaya yönelik ürünler açıklanmaya başlandı.

Güneş Sigorta, Turist Koruma ve Destek Sigortası kapsamında Türkiye’ye yurtdışından gelen turistleri, COVID-19’a karşı yatarak tedavi paketiyle ihtiyaçlarına göre çeşitli limitlerle güvence altına almaya yönelik yeni ürününü duyurdu. Turist Koruma ve Destek Sigortası kapsamında, tatil için Türkiye’yi tercih edenlerin seyahatleri süresince COVID-19 testinin pozitif çıkması halinde, özel hastane/devlet hastanesi ayrımı olmaksızın tüm pandemi hastanelerinde oluşabilecek yatarak tedavi giderleri ve yoğun bakım masrafları tercih edilen teminat limitleri kapsamında karşılanacak.

Yurtdışına çıkan vatandaşa teminat

Sompo Sigorta ise, Yurtdışı Seyahat Sigortası poliçelerine koronavirüs tedavisini ekledi. Sompo Sigorta, ilk etapta Schengen ülkelerinde geçerli olacak yeni Yurtdışı Seyahat Sigortası kapsamında, sigortalının yurtdışında salgına yakalanması sonucunda oluşacak tıbbi ve yatarak tedavi masrafları ile karantina giderlerini teminat altına aldı. Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç, ürünle ayrıca sigortalıların koronavirüs olduğunun tespit edilmesi ve karantina altına alınması nedeniyle yurtdışında gerçekleşecek otel konaklaması ile yemek ve giyim ihtiyacına ait giderlerini de poliçedeki limitler dahilinde teminat altına aldıklarını söyledi. Sigortalıların koronavirüs sebebiyle aniden hastalanması durumunda, tıbbi merkeze nakli için gerekli tüm giderleri karşıladıklarını belirten Ortaç, “Koronavirüs tedavisi sona eren sigortalıların daimi ikametgahlarına naklini de gerçekleştiriyoruz.

Ülkemizde ücretsiz olan COVID-19 tedavisi, Avrupa’da oldukça yüksek maliyet oluşturuyor. Dolayısıyla yeni Yurtdışı Seyahat Sigortası ürünümüz bu anlamda sigortalılara avantaj sunuyor” dedi.

Turizme pozitif katkısı olacak



Ürünün hem Türkiye için hem de şirketleri için önemine dikkat çeken Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, "Yurtdışından gelecek olan turistlerimize yönelik uygulamaya aldığımız bu ürünümüzle, ülkemizin güzellikleriyle tanışmak ve yeni keşifler için tatile gelmek isteyen kişilere COVID-19 endişesine karşı güvence sağlıyoruz. Ürünümüzü ülkemizdeki turizm faaliyetlerinin canlanması için önemsiyoruz. Ürünün turizme destek sağlamasını temenni ediyorum" dedi.