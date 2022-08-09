Sigortacılar ‘meslek odası’ istiyor

FİKRİ CİNOKUR – ANTALYA

Zorunlu Trafik Poliçesi başta olmak üzere, son günlerde poliçe üretilmesi konusunda sıkıntı yaşayan sigortacılık sektöründe bağımsız meslek odası kurulması isteniyor. Antalya’da faaliyette bulunan Sigorta İstihsalcileri İhtisas Derneği (SİİD) Kurucu Başkanı Ayhan Kılavuz, sigorta sektöründe acenteler aleyhine adil olmayan haksız bir rekabet olduğunu söyledi.

Sigorta acentelik hizmetlerinin daha sağlıklı yapılması ve sektörün düzen altına alınması için bağımsız meslek odası kurulması gerektiğini anlatan Kılavuz, şunları kaydetti; “Mevcut sigortacılık sisteminde acentelerin pazar payı her geçen gün azalıyor. Meslek Odamız olursa sektörümüzde faaliyetler daha etik yapılır. Ticari yapı düzgün sağlanır. Sektörde nitelikli eleman yetiştirilmesi için akademi oluşturulmalı. Çünkü sigorta sektörü ihtisas gerektiren sektör. Sigortacılık sektörü, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası gibi bağımsız meslek odası kurulmalı. Sektörün sorunları bu şekilde çözüme kavuşturulur.”