“Sigortacılığın geleceği güçlü aracılarla şekillenecek”

Sevilay ÇOBAN

Sigorta Aracıları Zirvesi 2026 (SAZ 2026), sektörün tüm paydaşlarını İstanbul’da bir araya getirdi. İki gün süren zirve­de sigorta sektörünün dağıtım ka­nallarındaki dönüşüm, yeni nesil acentelik modelleri, yapay zekâ, di­jitalleşme, müşteri beklentilerin­deki değişim ve çok kanallı dağıtım yapıları ele alındı.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, Sigor­ta Aracıları Zirvesi 2026’nın açılı­şında yaptığı konuşmada, sigorta sektörünün büyük bir dönüşümden geçtiğini belirterek, “Yapay zekâ ve dijitalleşme iş yapış şekillerimi­zi değiştiriyor ancak sigortacılığın temelindeki güven ilişkisi varlığı­nı koruyor.

Bu dönüşümün merke­zinde ise sigorta aracıları yer alıyor. Güçlü aracılar güçlü sigortacılık de­mektir. Güçlü sigortacılık ise daha dirençli bir ekonomi ve daha güven­li bir toplum demektir” dedi. Yaşar, teknolojiyi insanın yerine geçen de­ğil, insanı güçlendiren bir araç ola­rak gördüklerini söyledi. Konuşma­sında trafik sigortalarında hayata geçirilen yeni düzenlemelere de de­ğinen Yaşar, araç değer kaybı başta olmak üzere hasar süreçlerinin da­ha hızlı, şeffaf ve öngörülebilir ha­le geleceğini söyledi.

Yeni düzenle­melerle birlikte araç hasarı başvu­rularının aynı zamanda değer kaybı talebini de kapsayacağını belirten Yaşar, bu adımın sigortaya duyulan güveni artıracağını, uyuşmazlıkları azaltacağını ve vatandaş memnu­niyetine önemli katkı sağlayacağı­nı ifade etti. İklim değişikliği, doğal afetler, siber riskler, jeopolitik ge­lişmeler ve ekonomik belirsizlikle­rin risk yönetiminin önemini artır­dığına işaret eden Ahmet Yaşar, si­gortacılığın artık yalnızca zararları karşılayan değil, riskleri öngören, önleyen ve yöneten bir sektör haline dönüştüğünü söyledi.

“Dağıtım kanallarının gücü doğru analiz edilmeli”

Türkiye Sigorta ve Acenteler Sa­tış Genel Müdür Yardımcısı Meh­met Turgay Özata, değişen müşte­ri beklentileri ve dijital kanalların yükselişinin, sigorta aracılarının rolünü azaltmadığına; tam aksine, onları çok daha stratejik birer “risk danışmanı” ve finansal danışman haline getirdiğine işaret ederek, “Si­gorta bilincini tabana yaymak ve risk farkındalığını artırmak için da­ğıtım kanallarımızın gücünü doğru analiz etmek zorundayız.

Sektörü­müzün mevcut pazar payı haritası­na baktığımızda, çok sesli ve dengeli bir ekosisteme sahip olduğumuzu görüyoruz. Bugün Merkezi Satış Yö­netimi %11,2, Bankasürans %13,5 ve Brokerlerimiz %17,6’lık payları ile ekosistemimizin çok değerli birer parçasıdır. Ancak bu tablonun lide­ri, %55,6’lık pazar payıyla sektörü­müzün lokomotifi ve asıl taşıyıcı gü­cü olan Acente kanalımızdır” dedi.

“Büyümenin getirdiği rehavetle yüzleşmeliyiz”

AXA Türkiye CEO’su Yavuz Öl­ken, zirvenin ikinci gününde yaptı­ğı konuşmada, son yıllarda sigorta sektörünün bilanço, prim seviyele­ri ve komisyon gelirleri anlamında büyüdüğünü ancak bu büyümenin niteliğinin doğru analiz edilmesi gerektiğini belirtti. 2025 yılında hi­perenflasyon ve finansal gelirlerin etkisiyle sektörde bir rehavet oluş­tuğunu ifade eden Ölken, “O reha­veti kendi kurumumda da, kendi iş çevremde de, acentelerimde de gö­rüyorsam söylemek durumunda­yım. Primleri ve komisyonları bü­yütmediğiniz zaman, maliyetleri­niz enflasyonla baş başa geldiğinde finansal gelir de elde edemezsiniz” uyarısında bulundu.

Fabrika ayarlarına dönme dönemi

AXA Türkiye CEO’su, sigorta sektörünün büyüme stratejilerinde asıl odaklanması gereken noktanın finansal gelirler değil, işin özü olduğunu vurguladı. 2026 yılını “fabrika ayarlarına dönme dönemi” olarak nitelendiren Ölken, bu ayarları şu şekilde sıraladı: “Bizim fabrika ayarlarımız müşteriyi anlamakla başlar. Riski doğru değerlendirmektir, acenteyi ve dağıtım kanalını güçlendirmektir. Bizim için sadeleşmektir. İyi ve kötü riski ayrıştırabilme becerisidir. Doğru, sürdürülebilir fiyatlama ve sürdürülebilir komisyon geliridir. Sigortacılığı sezonluk indirimlerden uzaklaştırmak, toplam maliyetimizi düşürerek daha erişilebilir fiyatlara ulaşacağımız bir sektör rekabeti yapmak gerekiyor.” Ölken, gerçek bir değere dönüştürülmesi gereken yapay zekânın sigortacılık için mükemmel bir fırsat olduğuna dikkat çekti.