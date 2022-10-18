Sigortacılık verilerinde yeni dönem

Sigorta sözleşmesinden doğrudan veya dolaylı menfaat sağlayan sigortalı, lehtar ve diğer üçüncü kişilere ilişkin sigortacılık verileri ile risk değerlendirmesine esas veriler Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenecek kişi ve kurumlarla paylaşılabilecek.

Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Sigortacılık verilerinin toplanması, saklanması ve paylaşılmasına dair yönetmeliğe göre, sigortacılık verileri, özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarından, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarından, ilgili mevzuatla kurulmuş diğer bilgi merkezlerinden Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından toplanarak genel veri tabanında tutulacak.

Söz konusu kurum ve kuruluşlar, merkez tarafından talep edilen verileri vermekle yükümlü olacaklar.