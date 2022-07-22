Sigortacılıkta insan odaklı dijital dönüşüme hız verildi

Erkan ÇAKAN

Dünyada pandemiyle birlikte hızlanan dijitalleşme Türk sigortacılık sektöründe bir üst seviyeye taşındı. Yapay zekayı ana tema olarak gündemine alan sektör, bu alandaki yatırımlarını da hızlandırıyor. IDC’ye (International Data Corporation- IDC) göre, 2019’da 37 milyar dolar olan yapay zeka harcamalarının 2023’te 97.9 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Amerikan danışmanlık firması Gartner’a göre, sigorta şirketlerinin yüzde 51’i yapay zeka teknolojilerine yatırım yapıyor. Dünyada yaşanan bu gelişme Türkiye’de de benzer bir etki yaratarak, yapay zeka girişimlerinin hızla artmasını sağlayacak. 2020 yılının başında yapay zeka konusunda yatırım yapan şirket sayısı 112 iken iki yılda iki kattan fazla artarak bu yılın başında 226’ya yükseldi.

İlk buluşmanın konuğu AcnTurk oldu

Sektördeki bu hızlı değişim ve dönüşümü yakından takip eden SFS Yazılım ve Danışmanlık, yeni bir etkinliğin düğmesine bastı. ‘Geleceğin sigorta trendleri ve Insuretech’ odaklı sohbet buluşmalarını başlatan SFS Yazılım ve Danışmanlık, ilk etkinliği basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirdi. Geleneksel hale getirilmesi planlanan toplantısının konuğu AcnTurk Genel Müdürü Murat Dişçi oldu.

Dijital yatırım büyüklüğü 2026'da 170 milyar dolara ulaşacak

Toplantının açılış konuşmasını yapan SFS Yazılım ve Danışmanlık Genel Müdürü Murat Atıcı, dijital dönüşümün sektörü büyüteceğini belirterek, “Şu anda dünya sigortacılık sektöründe 100 milyar dolar civarında olan dijital yatırım büyüklüğünün 2026'ya kadar 170 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Özellikle önümüzdeki dönemde sigorta sektöründe global olarak önemli yapay zeka yatırımlarının hayata geçeceğini öngörüyoruz” dedi. SFS’nin Dijital Yol Haritasındaki çözümlerin sigorta acentelerini de kapsamakta olduğunu anlatan Atıcı, bu yönde çalışmalara hız verdiklerini belirtti. 2021 yılında TubitakTeydeb desteği ile başladıkları yapay zeka bazlı sigortacılık uygulamalarını müşterilerine sunmaya başladıklarını kaydetti. Atıcı, “İnsan odaklılık anahtar kelimemiz. Çalışanlarımız ve müşterilerimizle birlikte onların iş ihtiyaçlarını karşılayan yazılım çözümleri geliştiriyoruz.” dedi.

“Bütçemizin yüzde 35’i teknolojiye”

AcnTurk Sigorta Genel Müdürü Murat Dişçi, “Şeffaf ve doğru bir iletişim kurma stratejisiyle ilerliyoruz. Teknoloji destekli hizmet platformu kurma aşamasında SFS’den çok ciddi destek alıyoruz” diye konuştu. Sigorta sektörünün sorun yaratan algısını kırması gerektiğini aktaran Dişçi, “Biz hizmet odaklıyız. Bizden talep edilen hizmete göre çözümler üretiyoruz. Üreteceğimiz hizmetlerle acentelerin sigortacılık sektörüne yaptığı katkıyı desteklemek istiyoruz. Şirketimizin ilkesi olan açık iletişimle sektörde müşteri odaklı değişimi acenteler ile birlikte gerçekleştireceğiz. Bütçemizin yüzde 35’ini teknolojiye ayırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Proaktif sigortacılık geliyor

Nesnelerin interneti, yapay zeka, blok zincir, büyük veri ve 5G ile birlikte teknoloji kullanımının çok farklı bir boyuta evirileceğini anlatan Atıcı, “Dijitalleşme ile birlikte şirketler daha çevik ve maliyet etkin hizmet üretme kabiliyeti geliştirmekte. Sigorta şirketleri teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak daha hasar oluşmadan gerekli önemlerin alınması konusunda müşterilerini yönlendirme imkanına sahip olacak. Sektör aslında 'proaktif sigortacılık' olarak adlandırabileceğimiz farklı bir yöne doğru evirilecek” dedi.