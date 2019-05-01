Sigortada büyük hedef
Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) Olağan Genel Kurul’unda konuşan Başkan Can Akın Çağlar, trafik dışında alanlara da yönelerek, bugün milli gelirin yüzde 4.2’sine denk gelen fon büyüklüğünü milli gelirin yüzde 10’una ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
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