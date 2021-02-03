Sigortada büyüme %19’u geçti

Sigorta sektörü, COVID-19 salgınının olumsuz etkilerine karşın 2020 yılında da büyümeye devam etti. 2019’da rekor bir büyüme sağlayan ve toplam 69.2 milyar liralık prim üreterek, bir önceki seneye oranla yüzde 26.7 büyüme gerçekleştiren sektör, 2020’de ise toplam prim üretimini yüzde 19,3 artırarak 82.5 milyar TL’nin üzerine taşıdı. Pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılında sektörün reel büyümesi 4,1 seviyesinde kaldı. Bu oran bir önceki sene yüzde 13.3 olarak gerçekleşmişti.

Hayat dışında branş bazında incelendiğinde; sektörde toplam prim üretimi içinde pazar payı yüzde 10’un üzerinde olan branşlardan hastalık/sağlık, yangın ve doğal afetler ile genel zararlar, sektörün büyüme hızının artmasında etkili oldu. Söz konusu branşlardan hastalık/sağlık yüzde 20,79 (reel yüzde 5,4), genel zararlar yüzde 35,50 (reel yüzde 18,23) ile yangın ve doğal afetler bir önceki yıla göre yüzde 25,32 (reel yüzde 9,35) büyüme kaydetti.

Hayat branşı prim üretimi 2019 yılına göre yüzde 27 oranında artarak 14 milyar 431 milyon lira oldu.

Hayat dışı tarafında ise prim üretimi bir önceki yıla göre yüzde 17,7 oranında artarak 68 milyar 143 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Hayat dışında 2020 yılında reel büyüme yüzde 2,7, hayat tarafında yüzde 10,9 oldu.

Tamamlayıcı sağlıkta reel büyüme yüzde 32,4

Branş bazında bakıldığında ise sektörün 2020 yılı rakamlarında en çok prim ürettiği branş 20 milyar 487 milyon lira ile kara araçları sorumluluk branşı oldu. COVID-19 salgınının yaşandığı içinden geçtiğimiz zorlu süreçte hastalık ve sağlık branşında ise toplam 10 milyar 95 milyon lira prim üretimi gerçekleşti. Söz konusu branş içinde yer alan Tamamlayıcı Sağlık’ta ise 12 ayda 1 milyar 511 milyon liralık prim üretimi gerçekleşirken, 2019 yılına göre söz konusu alanda büyüme yüzde 51,7, reel de ise yüzde 32,4 seviyesinde gerçekleşti. Bu branşları 10 milyar 737 milyon lira ile kasko izlerken, 2020 yılında kasko branşında büyüme yüzde 14,2 oldu. Kasko branşını 10 milyar 585 milyon lira ile yangın ve doğal afetler branşı takip ederken, genel zararlar branşında ise sigorta sektörü 7 milyar 962 milyon lira prim üretti.

Katılım sigortacılığında prim üretimi 4 milyar TL’yi geçti

Katılım sigortacılığı tarafında ise toplam prim üretimi 2019 yılına göre yüzde 24,2 oranında artış ile 4 milyar 267 milyon lira oldu. Toplam üretimin 3 milyar 941 milyon lirası hayat dışından gelirken 326 milyon lirası ise hayat tarafından geldi. Reel büyüme yüzde 8,3 olarak kayıtlara geçti.