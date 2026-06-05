Sigortada sorunun adı: Koruma açığı

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Sevilay ÇOBAN

Toplantıya TSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar, Başkan Yardımcıları Fahri Uğur ve Ayhan Sincek ile Yönetim Kurulu Üyeleri Neslihan Neciboğlu ve Serkan Uğraş Kaygalak, TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı katıldı. 2025’i rakamsal veriler üzerinden değerlendiren Yaşar, sektörün ekonomiye 3,5 trilyon TL’lik fon sağladığını söyledi.

“2030’a kadar sigorta penetrasyonunu %5 seviyesine yaklaştırmayı, sektör büyüklüğünü 50 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz” diyen Yaşar, koruma açığı sorununa değindi. Türkiye’de koruma açığının 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası netleştiğine işaret eden Yaşar, “Bizdeki sigortalı hasar ödemesi sadece %5’ti.

Aynı yıl dünyada meydana gelen doğal afetlerde bu oran %40. Türkiye’nin istatistikleri de içine girdiğinde oran %30’a düşürüyor. Böyle baktığınızda çok büyük bir koruma açığı var” dedi. Özgür Obalı da Türkiye’de bireysel ve Kobi tarafında koruma açığının %90, sanayi işletmelerinde ise %20 seviyesinde bulunduğu bilgisini paylaştı.

Fahri Uğur ise trafik ve kasko sigortalarının kamuoyunda çoğu zaman yalnızca fiyat ekseninde tartışıldığını ancak asıl gündemin koruma açığı olması gerektiğini söyledi. DASK'ta sigortalılık oranının yaklaşık %58 seviyesinde olduğunu belirten Uğur, deprem riski yüksek bir ülkede bu oranın yeterli olmadığını söyledi.

Katılım sigortacılığının 70 milyar TL'yi aşan üretim hacmine ulaştığını kaydeden Neslihan Neciboğlu,

Bugün BES fonlarının yaklaşık yüzde 38'inin faizsiz fonlarda değerlendirilmesi, vatandaşlarımızın bu alana olan ilgisini açıkça ortaya koyuyor” diye konuştu.

Yeni EYT furyası mı olacak?

Ayhan Sincek de BES’in katılımcı sayısının 18 milyonu aştığını, fon büyüklüğünün ise 2,5 trilyon TL’ye ulaştığı bildirerek, Türkiye ekonomisine uzun vadeli kaynak sağlayan stratejik bir yapı haline geldiğine vurgu yaptı. Uzun süredir beklenen TES’in hayata geçmemesi nedeniyle OKS’deki eksikliklerin tamamlanması gerektiğine işaret eden Sincek, işveren katkılı ikinci basamak emeklilik modellerinin Türkiye'nin tasarruf kapasitesini daha da güçlendireceğini ifade etti. Sincek, yeni bir EYF furyası beklentisinden de söz etti.

“BES katkısı %20’ye düşünce caymalar oldu”

Serkan Uğraş Kaygalak ise BES'te devlet katkısının %30'dan %20'ye düşürülmesine rağmen sistemin büyümeye devam ettiğini belirterek, “Yüzde 20 devlet katkısı halen uluslararası ölçekte oldukça güçlü bir teşvik mekanizmasıdır. Ancak daha düşük seviyeler, hem yeni katılımları hem de sistemde kalış sürelerini olumsuz etkileyebilir. Ocak ayında caymalar yaşadık” dedi.

Türk Dünyası Sigorta Birliği Zirvesi’nin bu yıl Türkiye’nin başkanlığında düzenleneceğini aktaran Özgür Obalı, “Birliğin iki önemli hedefi; bazı sigorta ürünlerini sınır tanımadan ülkeler arası geçerliğini sağlamak ve reasürans kapasitelerinin birleştirilerek ortak bir reasürans havuzu oluşturmak” bilgisini paylaştı.