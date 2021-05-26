Sigortada standartların netleşmesi bekleniyor

Selçuk ALTUN

18 yaşından küçüklerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edilmesini öngören Sigortacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapan teklif Meclis'te kabul edildi. Yasanın görüşmeleri sırasında sigorta sektörünün beklediği zorunlu trafik sigortasına ilişkin iki madde yeniden ele alınmak üzere AK Parti'nin verdiği önergelerle tekliften çıkarıldı. Trafik sigortası ile ilgili düzenlemelerin son anda kanun teklifinden çıkartılması sektörün beklemediği bir gelişmeydi ve bu branşta yaşanan belirsizliğin sürmesine neden oldu.

Bilindiği üzere trafik sigortası, ilgili branşta ruhsat sahibi olan tüm sigorta şirketlerinin yapmakla ve trafikte seyreden işletenlerin yaptırmakla yükümlü olduğu, dolayısıyla 24 milyon araç sahibini, yanında trafik kazası mağdurlarını yakından ilgilendiren önemli bir sigorta ürünü. 2015 yılı öncesinde, bu üründe tazminat hesaplama yöntemlerinde standart olmaması uygulamada sorunların çıkmasına yol açıyordu.

2016 yılında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 90, 92, 97 ve 99'uncu maddelerinde değişikliğe gidilmesi ve net olmayan hususların netleştirilmesi ile birlikte son 5 yılda hem vatandaşların hem de sektörün bu branştaki mağduriyetleri büyük oranda giderildi. Ancak, geçen yıl sonunda hem Anayasa Mahkemesi'nin zorunlu trafik sigortası tazminatlarının hesaplama usul ve esaslarının belirlenmesine dayanak olan Karayolları Trafik Kanunu'nun 90’ıncı maddesi ile teminat dışında kalan halleri düzenleyen 92’nci maddesinin bazı hükümlerini iptal etmesi, ardından Danıştay'ın trafik sigortası genel şartlarında yer alan tazminat hesaplama yöntemleri ile ilgili düzenlemelere ilişkin olarak almış olduğu yürütmeyi durdurma kararları 2015 öncesi belirsiz ortamı geri getirdi.

"Çerçeve kanunla çizilsin"

Yasal düzenlemelerin net olmaması nedeniyle sorumluluk sigortalarının yargı organları tarafından farklı kararlar alınabilmesine yol açtığını ve sektörü öngörülemeyen yüklerle karşı karşıya bıraktığını dile getiren TSB, sektör adına şu tespit ve taleplerde bulundu: