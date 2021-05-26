Sigortada standartların netleşmesi bekleniyor
Sigortacılık ve bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis’te kabul edilerek yasalaşırken, trafik sigortası ile ilgili düzenlemeler tekliften çıkarıldı. Türkiye Sigorta Birliği, standartların ve kriterlerin oluşmaması nedeniyle hem sigorta şirketlerinin hem de hak sahiplerinin mağdur olduğu açıklamasında bulundu.
Selçuk ALTUN
18 yaşından küçüklerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edilmesini öngören Sigortacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapan teklif Meclis'te kabul edildi. Yasanın görüşmeleri sırasında sigorta sektörünün beklediği zorunlu trafik sigortasına ilişkin iki madde yeniden ele alınmak üzere AK Parti'nin verdiği önergelerle tekliften çıkarıldı. Trafik sigortası ile ilgili düzenlemelerin son anda kanun teklifinden çıkartılması sektörün beklemediği bir gelişmeydi ve bu branşta yaşanan belirsizliğin sürmesine neden oldu.
Bilindiği üzere trafik sigortası, ilgili branşta ruhsat sahibi olan tüm sigorta şirketlerinin yapmakla ve trafikte seyreden işletenlerin yaptırmakla yükümlü olduğu, dolayısıyla 24 milyon araç sahibini, yanında trafik kazası mağdurlarını yakından ilgilendiren önemli bir sigorta ürünü. 2015 yılı öncesinde, bu üründe tazminat hesaplama yöntemlerinde standart olmaması uygulamada sorunların çıkmasına yol açıyordu.
2016 yılında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 90, 92, 97 ve 99'uncu maddelerinde değişikliğe gidilmesi ve net olmayan hususların netleştirilmesi ile birlikte son 5 yılda hem vatandaşların hem de sektörün bu branştaki mağduriyetleri büyük oranda giderildi. Ancak, geçen yıl sonunda hem Anayasa Mahkemesi'nin zorunlu trafik sigortası tazminatlarının hesaplama usul ve esaslarının belirlenmesine dayanak olan Karayolları Trafik Kanunu'nun 90’ıncı maddesi ile teminat dışında kalan halleri düzenleyen 92’nci maddesinin bazı hükümlerini iptal etmesi, ardından Danıştay'ın trafik sigortası genel şartlarında yer alan tazminat hesaplama yöntemleri ile ilgili düzenlemelere ilişkin olarak almış olduğu yürütmeyi durdurma kararları 2015 öncesi belirsiz ortamı geri getirdi.
"Çerçeve kanunla çizilsin"
Yasal düzenlemelerin net olmaması nedeniyle sorumluluk sigortalarının yargı organları tarafından farklı kararlar alınabilmesine yol açtığını ve sektörü öngörülemeyen yüklerle karşı karşıya bıraktığını dile getiren TSB, sektör adına şu tespit ve taleplerde bulundu:
- “Standartların ve kriterlerin net olmaması nedeniyle geçmişte yaşanan sorunlardan ders çıkartılarak bu sorunların bir daha yaşanmamasını istiyoruz. • Keyfilik talep edilmiyor. Türkiye gerçeklerini yansıtan ulusal yaşam tabloları, Türkiye’deki ekonomik gelişmelere göre güncellenen iskonto oranları kullanılmasını ve tazminat ödeme usul ve esaslarının çerçevesinin Kanunda belirlenmesini talep ediyoruz.
- Standartlar ve şeff afl ık olsun, kişilerin, şirketlerin, aracıların bilirkişilerin takdirinde bir şey kalmasın, hesaplamalar kişiden kişiye değişmesin istiyoruz. • Anayasa Mahkemesi kararı dikkate alınarak kanunilik ölçütü kapsamında teminat dışında kalan hallere ilişkin düzenlemelerin 2918 sayılı Kanun’a eklenmesini talep ediyoruz.
- Ülkemizde sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerini, sigorta aracılarını ve sigorta eksperlerini temsil eden kurumlar 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nda belirlenmiştir. Bunun dışında kalan kişi ve kuruluşların görüşlerini açıklamaları doğal hak olmakla birlikte sektörün tamamını temsil etmediklerini önemle vurgulamak isteriz. Ayrıca gerçeği yansıtmayan görüşlerin açıklanmasının bu hakkın suiistimal edilmesi olduğu görüşünü taşıyoruz.
- Ülkemizde kamu otoritesinden ruhsat alarak aktif olarak sigorta eksperliği mesleğini icra eden bin 260 eksper bulunmaktadır. Bunların tamamı TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi üyesidir. Sigorta Eksperleri İşveren Sendikası’nın üye sayısı 12’dir. 12 üyesi olan bir sendikanın tüm eksperleri temsil etmesi mümkün değildir.
- Kanun tasarısında eksperleri ilgilendiren maddi tazminatlara ilişkin bir fıkra bulunmakta olup söz konusu fıkra da eksperlik mesleğinin yapılmasını engelleyecek bir fıkra olmayıp, değer kaybına neden olmayacak basit hasarlar ile çekme belgeli ve hurda belgeli araçların değer kaybı teminatı dışında tutulmasına ilişkindir. Kanun tasarısının diğer maddeleri eksperlerin görev alanına girmeyen bedeni tazminatlara ilişkindir.
- Kanun tasarısına ilişkin yapılan açıklamaların bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar tarafından yapıldığı açıktır. Kanun tasarısı reddedilmemiş olup Adalet Komisyonu’nda görüşülmek üzere geri çekilmiştir. Ayrıca iddia edildiği gibi 1, 2 ve 3’üncü maddeler geri çekilmemiştir. Kanun tasarısında zorunlu trafik sigortasına ilişkin 2 madde olup 3 ve 4’üncü maddelerdir.
- Tasarıda yer alan düzenlemeler tamamen tazminat ödeme usul ve esaslarına ilişkin çerçevenin belirlenmesine yönelik olup iddia edildiğinin aksine standartlar sağlanarak tüm tarafl ar için öngörülebilir bir tazminat ödeme yapısı oluşturmaya yöneliktir. • Kanun tasarısı SEDDK’nın görüşü ve teknik desteği ile 65 milletvekilimizin imzasıyla TBMM’ye sunulmuştur.”