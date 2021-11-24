Sigortada teknik kâr yüzde 18.5 eridi

Selçuk ALTUN

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sigorta sektörünün 2021 yılının ilk 9 aylık dönemde elde ettiği teknik kâr sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre; 2021’in üçüncü çeyreği sonu itibariyle sektörün toplam teknik kârı, yani sigorta şirketlerinin sadece sigortacılık faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 7.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 oranında düşüşe işaret ediyor. Nitekim, 2020’nin ilk 9 aylık döneminde sektörün teknik kârlılık toplamı 9.7 milyar TL olarak kayıtlara geçmişti. Diğer taraftan, benzer bir düşüş de bilanço kârlılığında görüldü. Geçen yılın ilk 9 ayında 8.7 milyar dolar olan bilanço kârı, bu yılın aynı döneminde yüzde 11,5 düşüşle 7.7 milyar TL seviyesine geriledi.

Teknik kâr ve bilanço kârlılığındaki düşüşe karşın, sektörün mali kârlılığında artış yaşandı. Sigorta sektörü, 2021’in üçüncü çeyreği sonu itibariyle 2.4 milyar TL mali kârlılık elde etti. Geçen senenin aynı döneminde sigorta şirketleri 1.6 milyar TL mali kâr elde etmişti. Rakamlar, mali kârlılıkta yaklaşık yüzde 50 artış olduğunu ortaya koydu.

Trafik zarara döndü

Branş bazında bakıldığında veriler sektörün amiral gemisi konumundaki trafik sigortasında teknik kârın ortadan kalktığını gösteriyor. Trafikte 2020’nin ilk 9 aylık döneminde 1.3 milyar TL seviyesinde olan teknik kâr, bu yılın aynı döneminde 897 milyon TL zarar olarak kayıtlara geçti. Trafik sigortasında hasar prim oranı ise geçen yılın ilk 9 aylık döneminde yüzde 80 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 102,4’e çıktı.

Diğer taraftan, kasko branşında teknik kâr yüzde 50’yi geçen oranda eridi. Kaskoda 2020’nin ilk 9 aylık döneminde elde edilen 1.9 milyar TL teknik kâr, bu yılın aynı döneminde yüzde 52 oranında düşüşle 916 milyon TL oldu. Ek olarak, 2020’de sigorta şirketlerinin kaskoda hasar prim oranı yüzde 61,8 iken, bu yıl hasar prim oranı yüzde 81,3’e yükseldi.

Sağlıkta kârlılık arttı

Sigorta sektörünü teknik kârlılık anlamında toparlayan yine pandemi dönemiyle birlikte yoğun bir ilgi gören sağlık tarafı oldu. Sağlık sigortalarında hasar prim oranları artış gösterse de, kârlılık oranı pozitif tarafta kaldı. TSB verilerine göre; sigrota şirketleri, yılın ilk 9 aylık döneminde sağlık sigortasında teknik kârını 1.6 milyar TL’nin üzerine çıkardı. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 1.5 milyar TL seviyesindeydi. Öte yandan, hasar prim oranları sağlık tarafında geçen yıl yüzde 63,3 iken, bu yıl yaklaşık yüzde 14 artışla yüzde 72 seviyesine çıktı.