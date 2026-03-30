Sigortada yeni dönem: Türkiye Sigorta’dan kişiye özel sağlık paketi ESS

Türkiye Sigorta, sağlık sigortası alanında dikkat çeken bir adım attı. “Esnek Sağlık Sigortası” (ESS) adı verilen yeni ürün, klasik poliçe anlayışını değiştirerek kişiye özel çözümler sunmayı hedefliyor. 0-64 yaş aralığındaki bireylerin yararlanabildiği sistem, hem teminat hem de hastane ağı seçiminde özgürlük sağlıyor.

Kendi sigortanı kendin tasarla

ESS’nin en önemli özelliği, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre sigorta planını baştan oluşturabilmesi. Sigortalılar; yatarak tedavi, ayakta tedavi, doğum, diş, gözlük ve check-up gibi birçok teminatı dilediği gibi seçip kombinleyebiliyor. Böylece standart paketler yerine tamamen kişiye özel bir sigorta deneyimi ortaya çıkıyor.

Aile içinde bile farklı poliçeler mümkün

Yeni model, aynı aile içinde farklı bireyler için farklı teminatların seçilebilmesine olanak tanıyor. Örneğin ebeveynler ve çocuklar için ayrı kapsamlar belirlenebiliyor. Bu “mikro-segmentasyon” yaklaşımı, sigorta sektöründe önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor.

Network ve limit seçimi kullanıcıda

ESS ile sadece teminatlar değil, anlaşmalı hastane ağı (network), teminat limitleri ve katılım payı gibi unsurlar da kullanıcı tarafından belirlenebiliyor. Bu sayede sigortalılar hem bütçelerine hem de tercih ettikleri sağlık kuruluşlarına göre en uygun planı oluşturabiliyor.

Doğum teminatında ezber bozan yenilik

Ürünün en dikkat çekici özelliklerinden biri de doğum teminatında bekleme süresinin isteğe bağlı olarak kaldırılabilmesi. Bu özellik, sektörde bir ilk olarak gösteriliyor. Ayrıca sigortalılar, aynı poliçe içinde yatarak ve ayakta tedavi için farklı hastane ağları seçebiliyor.

Esnek yapı, daha kolay erişim

Sepet mantığıyla çalışan ESS’de kullanıcılar ihtiyaç duydukları hizmetleri ekleyip çıkarabiliyor. 12 taksit ödeme imkânı da sunulan ürün, sağlık sigortasına erişimi kolaylaştırmayı ve daha sürdürülebilir bir sistem oluşturmayı hedefliyor.

Buldu: Özelleştirilebilir bir deneyim

ESS’nin bireylerin kendi ihtiyaçlarına göre sigorta planlarını tasarlayabilmelerine olanak sağladığını ifade eden Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, şöyle konuştu:

“Mevcuttaki ürün yapısını kişiye özel hale getirerek daha güçlü, özgür, yönetilebilir, seçilebilir ve müşteri memnuniyetini artıracak nitelikte bir ürünle sigortalılarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda; kişisel alışveriş sepetine eklenebilir teminat yapıları, limitler, networkler, ek hizmet ve avantajlar içeren yeni ürünümüz ESS ile kalıpların dışına çıkarak sektörde yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Türkiye Sigorta Esnek Sağlık Sigortası modeli ile pazarda özellikle ‘aynı aile içinde kişi bazında farklı teminat, farklı kurum ağı, farklı limit kombinasyonu’ tarafında iddialı yer almayı hedefliyoruz. Sigortalılarımızın farklı sağlık modülleri arasından seçim yapabildiği, poliçeyi bütçeye göre genişletip daraltabildiği, özelleştirilebilir bir deneyim sunuyoruz.”