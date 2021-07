Sigortada yetkinlik gerektiren iş alanları var

Takip Et

Selçuk ALTUN

Türkiye'de de dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi sigorta sektöründe çalışmaya yönelik ilginin düşük olduğunu dile getiren Sigorta Cini CEO'su Erdem Aydınlı, gençlere seslenerek sektörde pek çok alanda uzmanlık gerektiren ve yüksek getiri potansiyeli sunan alan olduğunu söyledi.

Sigorta sektörü, son yıllarda önemli bir büyüme ivmesi yakaladı. Bu büyüme doğal olarak sektörün istihdam rakamlarına da yansıdı. Her ne kadar sektörün yıldızı parlıyor olsa da, bu alana gençlerin ilgisinin yeterince artmadığı dikkat çekiyor. Sigorta sektöründe istihdamı konuştuğumuz Sigorta Cini CEO'su Erdem Aydınlı da aynı fikirde. Gençlerin sigortaya yeterince ilgi göstermediğini dile getiren Aydınlı, "Geçmişte bankacılık ve sigortacılık meslek yüksekokullarında yaptığımız görüşmelerde, öğrencilerin sigortacılık sektöründe çalışmaya yönelik isteklerinin çok az olduğunu görüyorduk. Ne yazık ki bugün de durum çok farklı değil. Sektörün toplam istihdam hacminin küçük olması ve sigortanın toplumsal yapı içindeki öneminin yeterince anlatılamamış olması bu durumun önemli sebepleri arasında yer alıyor. Oysa sigortanın hem mutfağı diyebileceğimiz sigorta şirketleri tarafında, hem de müşterilere ulaştırılması için sigorta aracıları alanında oldukça yetkinlik gerektiren, kişisel olarak da yatırım yapılarak uzmanlık gerektiren iş alanları var" dedi. Aydınlı, bu alanlarda kurulacak bir kariyerin kişisel getirileriyle birlikte, sigortacılığın büyümesinin sosyoekonomik faydalarını da topluma ve gençlere çok daha iyi anlatmak gerektiğinin altını çizdi.

"Aracılık için yeni bir model hazırlanıyor"

Sigorta sektöründe istihdamın artırılması için yeni düzenlemeler yapılması beklendiğini aktaran Erdem Aydınlı, şöyle devam etti: "Geçmiş dönemlerde sigortacılık sektöründe bir takım sorunlar yaşandı. Sigortacılık konusunda bilgisi olmayan, mesleği sigortacılık olmayan kişiler bu işi yapmaya çalışmıştı. Dolayısıyla sigortacılık mevzuatı geçmişteki birçok yanlış uygulamadan dolayı şu an bazı kısıtlamalarla karşı karşıya. Örneğin bir sigorta şirketi ya da aracısı, çalıştırdığı sigorta uzmanlarını kendi bordrosu altında tutmak zorunda. Şu an Türkiye’de 16 bin sigorta acentesi var. 120 bin civarında da lisanslı teknik personel bulunuyor. Belki çok daha fazla teknik personel, sigortacılığı yetkin bir şekilde sigorta poliçesini satacak hale gelebilir. Fakat şu an sigorta teknik personelleri istihdam edecek bir yapı mevcut değil. Bazı mevzuat kısıtlamalarını ortadan kaldırırsak çok daha verimli bir sigortacılık sektörü yapısı kurmuş oluruz."

Böylece sigorta aracılarının da çok daha fazla kişiye ulaşabileceğini kaydeden Aydınlı, sigorta aracılığının düzenleneceği yeni bir model düşünüldüğünü belirterek, "Bunlar bizim için güzel ve olumlu sinyaller. Bu süreç içerisinde sigorta acentelerinin de endişeleri mutlaka dikkate alınmalı. Bir çok oyuncunun memnun edilebileceği bir düzenleme gerçekleştirilmeli" ifadelerini kullandı.

Sektörde çalışan sayısı artıyor

Sigorta ve emeklilik şirketlerinin yaratmış olduğu istihdam rakamlarının son 5 yıllık gelişimini değerlendiren Sigorta Cini CEO'su Erdem Aydınlı, şu bilgileri paylaştı: "Sektörümüzde çalışan toplam personel sayısı 2015 yılında 19 bin 391 kişi iken son 5 yılda yüzde 5,29 oranında artış gösterdi. Bu oranın rakamsal karşılığına baktığımızda son 5 yılda bin 26 kişi daha sektörde istihdam edilmeye başlandı. Doğrudan satış personeli 2015 yılında 6 bin 329 kişi iken 2020 yılı sonunda 5 bin 794 kişiye geriledi. Aynı dönemde doğrudan satış dışında şirketlerde çalışan personel sayısı yüzde 11,95 oranında artarak 14 bin 623 kişiye yükseldi. Sektörün toplam istihdamı 2020 yılı sonunda bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,41 oranında artarken, şirketlerin çalışan sayısı 863 kişi, şirketlerin doğrudan satış personeli istihdamı ise yüzde 8,78 arttı. Ancak bunlar sadece sigorta şirketlerindeki istihdam rakamları. Sigorta acentelerini, brokerleri, ekperleri da dikkate aldığımızda sektörün yarattığı iş olanakları daha da artıyor."