Sigortambir'den 1 milyon sigortasız hedefi

Kendini yeni nesil insurtech platformu olarak tanımlayan Sigortambir, 2023 sonuna kadar 1 milyon sigortasıza ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.

Sigortacılığın yıllar içerisinde sınırlı ve yavaş bir büyüme eğiliminde olduğuna dikkat çeken Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz, “Sigortambir olarak sektöre farklı bir bakış açısı kazandırmak istiyoruz ve dijital dünyaya yeni bir soluk getiriyoruz. Sigortanın günümüz dünya dinamiklerinde zorunlu bir ihtiyaç olduğu algısını oluşturarak dönemin gerekliliklerine anlık, rasyonel ve çevik karşılıklar vereceğiz. Böylece sigorta ürününü sosyal yaşamın vazgeçilmezi kılacağız. Çoğunlukla sadece zorunlu sigorta poliçelerinin yenilenmesinden ibaret sektöre dinamizm katacağız ve yeni kitleler kazandıracağız.” dedi.

"Sigortacılık nitelikli büyüme evresine geçti"

Özellikle geride bıraktığımız son iki yılda yaşadığımız yangın, heyelan, dolu gibi afetlerin yanı sıra içinde bulunduğumuz pandemi döneminin tüketicilere sigortanın öneminin farkına varılmasını sağladığını vurgulayan Köz, "Pandemiyle birlikte, hiç olmadığı kadar sigortaya önem verilmeye başlandı. Bu çok sevindirici. Bizler de sigorta bilincinin toplumumuzda daha yüksek seviyelere ulaşmasını istiyoruz. Pandemi gerçeğiyle sigorta sektörü de yeni bir nitelikli büyüme evresine geçmiş oldu." açıklamasını yaptı.

"Sigorta bilinci oluşturmak odak noktamız"

Müşteri memnuniyetinin önemini dile getiren Köz, “İş süreçlerimizi sürekli geliştireceğiz. Müşterilerimizin her an yanında olup onları en iyi biz tanıyacağız. Hayatlarını kolaylaştırırken beraber kazanacağız.” şeklinde konuştu. " Önce "sigortasızlardan" kastımızı ifade edelim. Biz kimlere "sigortasız" diyoruz? Zorunlu sigorta yaptıran, yenilemelerini bilinçsizce ve mecburen yapanlara biz "sigortasızlar’’ diyoruz. Bu bağlamda sektörün genel bir fotoğrafını çektiğimizde mevcut sigortalıların önemli bir kısmının "sigortasızlar" diye tanımladığımız bu gruptan oluştuğunu görüyoruz. Yani, sahip olduğu poliçenin kendisine sunduğu faydaların farkında olmayan, sadece zorunlu olduğu için; kendilerine dayatılan sigorta ürünlerini satın alan ve yenileyen tüketicilerden bahsediyoruz. Sigortambir olarak; müşterilerimizi tanıyıp ihtiyaç ve beklentilerine en uygun ürün ve hizmetleri, kurumsallığın getirdiği profesyonellikle sunuyoruz. En büyük kaybı, maalesef nüfusumuzun büyük bir oranına denk gelen bankacılık ve sigortacılıkla hiç ilişki kurmamış tüketicilerde görüyoruz. Sigortambir'in de odak noktası işte bu tüketiciler. Sigortalı olmanın avantajlarını her platformda anlatarak, insanları gerçek ve bilinçli "sigortalı" seviyesine taşımak istiyoruz. Bu alanın göz ardı edilen bir de sosyolojik boyutları var. Tüm bu hedefler doğrultusunda 2023 yılına kadar 1 milyon "sigortalıya" çok kanallı bir strateji ile ulaşacağımızı biliyoruz." dedi.