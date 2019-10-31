Sompo Sigorta'nın faaliyet gösterdiği 32 ülke arasında Türkiye birinci oldu

31 Ekim 2019

Küreselde inovatif, rekabetçi kurum kültürü ile faaliyet gösteren Sompo Sigorta, sektörün kâr ederek büyüyen en hızlı şirketler arasında yer alıyor. Ortaya koyduğu sürdürülebilir başarı, küresel arenada Türkiye sigortacılığını dünyaya örnek bir hale getirdiklerini belirten Recai Dalaş, "Bu kapsamda Sompo Uluslararası Perakende Platformu İstanbul’da kuruldu ve Platform’a bağlı tüm ülkelerden sorumlu CEO olarak da beni görevlendirdi. Japonya dışında perakende hattında yer alan tüm ülkelerin Türkiye’den yönetilmesi, içinde bulunulan ekonomik koşullar açısından da önemli bir mesaj. Bu yapılanma, aynı zamanda İstanbul’un jeostratejik pozisyonunun bir finans merkezi olarak yeniden değer kazanmaya başladığını da gösteriyor. Sermayedarlarımız ise Türkiye’yi küresel yatırımlarda öne çıkan bir ülke olarak görüyor ve ülke ekonomisine güveniyor" dedi.

Sompo Global’de perakende platform ülkelerinin yönetim merkezi haline gelerek sürdürülebilir başarısına devam eden Sompo Sigorta, diğer yandan Türkiye’de, 2019 yılında kaskoda da en fazla büyüyen şirket oldu. 2019 Eylül ayı itibarıyla poliçe adedini bir önceki yıla oranla yüzde 26 artırdıklarını ifade eden Recai Dalaş, "Sompo Sigorta kaskoda poliçe adedinde sektör liderliğini elinde tutuyor. Kaskodaki başarısının yanı sıra 2019 yılı Ağustos ayı sonunda prim üretiminde yüzde 58’lik büyüme ile sektörün organik olarak en fazla büyüyen şirketi olduk. Prim üretiminde toplamda dördüncü, sadece acente kanalı prim üretiminde ise üçüncü sırada yer alıyoruz. Tüm bunların yanı sıra 2019 Eylül sonunda Kasko Prim üretiminde ise yüzde 58’lik (57,4) büyüme ile sektörde en fazla büyüyen şirket konumundayız" diye konuştu.

"Dijital güvenlik sigortasıyla, dijital risklere karşı güvence sunuyoruz"



Öte yandan dijitalleşmeyi ve inovasyonu kurum kültürünün bir parçası olarak konumlandırdıklarını bildiren Recai Dalaş, Sompo Sigorta'nın, teknolojiyi de bu yaklaşımına hizmet edecek şekilde kullandığını vurguladı. Dijitalleşmenin merkezine insanı koymayı kritik başarı olarak gördüklerini ifade eden Dalaş, "Bu yaklaşım doğrultusunda Ejento uygulaması ile ‘Mobil Acente’ kavramını ortaya koyan Sompo Sigorta tüm acenteleri mekân-zaman fark etmeksizin birçok farklı sigortacılık işlemi ile birlikte poliçe teklif ve satışı yapabiliyor. Dijital Güvenlik Sigortası’ ürününü ile de gelişen teknolojilerle birlikte dijital dünyada artan güvenlik ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. ‘Dijital Güvenlik Sigortası’yla kimlik hırsızlığından şifrelerin çalınmasına, internet tarama hizmetinden antivirüs korumaya da kadar dijital dünyada karşılaşılabilecek birçok farklı risklere karşı güvence sunuyoruz." Sompo Japan'ın global faaliyetlerini 32 ülkede sürdürdüğünü söyleyen Recai Dalaş, şunları kaydetti: "Türkiye ise bu 32 ülke arasında çok önemli bir yere sahip. 32 ülkede faaliyet gösteren Sompo Japan Nipponkoa, 30 milyar doları aşan toplam prim üretimine sahip. Sompo Japan 76 binden fazla çalışanı ve 28 milyondan fazla müşterisi ile Japonya’nın ve dünyanın sayılı sigorta grupları arasında yer alıyor."