Tamamlayıcı sağlık sigortalı sayısı 1,5 milyona ulaştı

26 Ağustos 2020

Koronavirüsün sigorta sektörüne yönelik etkilerini değerlendiren Hesapkurdu.com Sigorta Direktörü Dilara Çetin, tamamlayıcı sağlık sigortasına ciddi bir yönelimin olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'de 2014 yılı itibarıyla hizmete sunulan tamamlayıcı sağlık sigortasına talep her yıl katlanarak arttığını söyleyen Çetin, "Burada en önemli nokta, özel sağlık sigortasına göre tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatlarının daha düşük olması nedeniyle her kesime hitap ederek daha çok tercih edilmesine neden olması. Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları, normal sağlıklı bir birey baz alındığında yıllık ortalama 600 liradan başlıyor. Kişinin yatarak veya ayakta tedavi gibi farklı tercihleriyle kapsam genişletilebiliyor. Ayrıca tamamlayıcı sağlık sigortası için ödenen primler, aylık brüt olarak ücretin yüzde 15’ini geçmeyecek miktarda, vergiden düşülebiliyor.” dedi.

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) verilerine göre, tamamlayıcı sağlık sigortasında sigortalı sayısının 2019 Haziran döneminde 1 milyon 2 bin 187 kişiden bu yılın Haziran ayı itibarıyla yüzde 49.8'lik artışla 1 milyon 501 bin 425 kişiye ulaştığı bilgisi veren Çetin, yeni tip koronavirüsün de etkisiyle 2020’nin ilk yarısında ayında tamamlayıcı sağlık sigortası teminat sayısının 2019’un aynı dönemine göre yüzde 46,9 artarak 1 milyon 190 bin 166 adede ulaştığını aktardı.

Çetin, "Özellikle çokça sorulan COVID-19 tedavilerinin sigorta kapsamına girip girmediği tartışmasına karşın sigorta şirketleri peyderpey yeni ve mevcut tamamlayıcı/sağlık sigortalılarına ait poliçelerde COVID-19 tedavi giderlerini teminat kapsam altına almaya da başladı. Özel bir hastanede koronavirüs teşhisi konulana kadar yapılan tüm muayene ve tetkikler tamamlayıcı sağlık poliçesi teminatı kapsamında karşılanıyor." ifadelerini kullandı.

“Yaş sınırı yok"

Özel sağlık sigortasına sahip kişi sayısının da yıllık bazda yüzde 3 artış gösterdiği açıklayan Dilara Çetin, tamamlayıcı sağlık sigortası her yıl ortalama yüzde 40-50 arası büyüme gösterdiğine dikkat çekti. Özel sağlık sigortası ile tamamlayıcı sağlık sigortası arasındaki en ayırt edici farkın tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanmak için SGK'lı olma şartının bulunması odluğunu söyleyen Çetin, "Tamamlayıcı sağlık sigortası sigorta şirketlerine göre farklılık gösterse de SGK’ya sahip 70 yaşına kadar herkes yaptırabiliyor. Fakat bazı sigorta şirketleri maksimum yaş sınırını 60 olarak sınırlandırabiliyor.” diye konuştu.