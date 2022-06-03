TARSİM, sebzelerde don teminatını genişletecek

TARSİM açıklamasına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile iş birliği halinde bu yıl "Sebzelerde Don Zararı Projesi" hayata geçirildi.

Ekstrem iklim olaylarından biri olarak değerlendirilen ve kontrol edilemeyen nitelikte sınıflandırılan don olayı, geçen yılın mayıs ayında, ülke genelinde yüksek kesimlerde yetiştirilen domates, biber, patlıcan, şekerpancarı ve çerezlik kabak ürünlerinde etkili olmuştu.

Bu doğrultuda, 2022 yılı itibarıyla şeker pancarı, çerezlik kabak, domates, biber ve patlıcan ürünlerinin fide ve yapraklanma döneminde don riskinin yeniden ekime ve dikime neden olacak şekilde meydana getirdiği zararlar, geçen yılın aynı dönemini kapsayacak şekilde pakete dahil edilerek, TARSİM sisteminde teminat kapsamına alındı.

Bu yıl mart ayında Adana'da domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz ürünlerinde meydana gelen don zararının etkilerinin gözlemlenmesi ve araştırılması amacına yönelik olarak, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile iş birliği halinde "Sebzelerde Don Zararı Projesi" de ürünler ve teminat dönemlerini belirlemek üzere başlatıldı.

Ayrıca, 2022 mart ayında meydana gelen don olayı sonrasında proje kapsamında sahada gerçekleştirilen ilk tespitlerin sonucuna göre, bitkilerin kendisini toparlamasının ürünlere göre değiştiği ve zarar oranlarında büyük düşüşler meydana geldiği görüldü.

Yıl sonuna kadar yapılacak çalışmaların sonucuna göre elde edilecek bilgilerin, sigorta tekniği ve aktüeryal açıdan değerlendirilmesi, 2023'te sebzelerde don teminatını kapsamının ve teminat döneminin genişletilmesi hedefleniyor.