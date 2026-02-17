Tekil sigortalı sayısı 34,7 milyona ulaştı

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 2025 yılına ilişkin “Sigortacılıkta Gerçek Öl­çek: Tekil Sigortalı Analizi” başlıklı çalışmasını yayımladı. Analizin or­taya koyduğu en önemli sonuç; si­gortacılıkta başarının yalnızca po­liçe adediyle değil, kaç farklı kişi­nin ne kadar sürdürülebilir biçimde koruma altına alındığıyla ölçülmesi gerektiğiydi. Yılsonunda sektörün yalnızca poliçe üretimini artırmak­la kalmadığını ortaya koyan verilere göre, sigorta tabanında da mevcut portföyün korunarak genişleyen bir yapıya doğru evrildiğini gösteriyor. TSB’nin paylaştığı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) verilerine göre ise 2025 yılı sonunda sigorta sektöründe aktif koruma altında­ki tekil sigortalı sayısı toplam 34,7 milyon olarak hesaplandı. Yalnızca aralık ayında 8,3 milyon tekil sigor­talıya temas edilirken, kasımdan aralık ayına geçişte aylık yazılan te­kil sigortalı sayısında 1,5 milyon kişilik artış yaşandı. Yürürlükte­ki tekil sigortalı sayısındaki artışı gösteren bu tablo, yılsonuna özgü geçici bir üretim sıçramasından zi­yade, sigortacılığın “satış odaklı” bir faaliyet olmaktan çıkıp sürek­lilik ve güven temelli bir yapıya dö­nüştüğünü ortaya koyuyor.

Güçlü ikinci halka sağlık ve kasko

Analizde, hayat dışı branşların sigortanın gündelik yaşam alanına daha güçlü biçimde yerleştiği vur­gulandı. Trafik sigortası ana temas noktası olmayı sürdürürken; sağlık ve kasko branşları güçlü ikinci hal­ka olarak konumlandı. Elektronik cihaz, ferdi kaza ve seyahat sağlık sigortaları gibi ürünler, sigortanın bireylerin günlük yaşamına daha fazla entegre olduğunu gösterir­ken, siber risk ve makine kırılması gibi branşlar ise farkındalık artışı­nın sinyali olarak değerlendirildi. Hayat tarafında ise nicelikten çok sürdürülebilirlik ve uzun vadeli gü­ven ilişkisi öne çıktı. 15,6 milyon aktif tekil sigortalı bulunan hayat branşında, ferdi kaza ürünleriyle birlikte koruma katmanının geniş­lediği ifade edildi. Veriler, hayat si­gortalarının sigorta tabanının de­rinleşmesinde temel kolonlardan biri olduğunu ortaya koyuyor.

Güven inşası öne çıkıyor

TSB’nin analizine göre, tekil si­gortalı verisi, sektörün erişim gü­cünü, taban genişliğini ve portföy sağlığını en net gösteren göster­geler arasında yer alıyor. 2025 so­nuçları, sigortacılığın yalnızca ye­ni müşteri kazanımı değil; mevcut portföyü koruma, süreklilik sağla­ma ve güven inşa etme işi olduğunu gözler önüne seriyor.

Temkinli iyimserlikle büyüme beklentisi

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) 2025’in son ayında 81 üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleştirdiği Sigorta Sektörü Üst Yönetici Beklenti Anketi, 2026 yılında sigorta sektörünün zorlu makroekonomik koşullara rağmen reel büyüme potansiyelini koruduğunu ortaya koyuyor. Anket sonuçlarına göre yöneticilerin önemli bir bölümü, mevcut makroekonomik koşulların sektör üzerinde belirgin bir baskı yaratmayacağı görüşünde birleşiyor. Bununla birlikte faiz oranları ve enflasyon, 2026 yılında büyüme ve kârlılığı en çok zorlayacak iki temel risk unsuru olarak öne çıkıyor. Faiz oranlarının seyri, özellikle hayat dışı branşta fiyatlama süreçleri ve teknik kâr üzerinde belirleyici görülüyor. Enflasyon ise hayat ve emeklilik tarafında maliyetler ve birikim değerleri açısından kritik önem taşıyor. Genel tablo, sektörün belirsizliklere karşı temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor.

TSB Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün belirsizliklere rağmen büyüme potansiyelini koruduğunu vurgulayarak, 2026 yılında verimlilik, doğru fiyatlama ve regülasyonlara uyum kabiliyeti, sürdürülebilir kârlılığın anahtarı olacak” dedi.