Tekil sigortalı sayısı 34,7 milyona ulaştı
Türkiye Sigorta Birliği’nin “Tekil Sigortalı Analizi 2025”'e göre, aralıkta aylık 8,3 milyon tekil sigortalıya ulaşılırken, toplamda 34,7 milyon kişi aktif koruma altına girdi. Kasım-aralık döneminde 1,5 milyonluk artış dikkat çekti.
Sevilay ÇOBAN
sevilay.coban@dunya.com
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 2025 yılına ilişkin “Sigortacılıkta Gerçek Ölçek: Tekil Sigortalı Analizi” başlıklı çalışmasını yayımladı. Analizin ortaya koyduğu en önemli sonuç; sigortacılıkta başarının yalnızca poliçe adediyle değil, kaç farklı kişinin ne kadar sürdürülebilir biçimde koruma altına alındığıyla ölçülmesi gerektiğiydi. Yılsonunda sektörün yalnızca poliçe üretimini artırmakla kalmadığını ortaya koyan verilere göre, sigorta tabanında da mevcut portföyün korunarak genişleyen bir yapıya doğru evrildiğini gösteriyor. TSB’nin paylaştığı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) verilerine göre ise 2025 yılı sonunda sigorta sektöründe aktif koruma altındaki tekil sigortalı sayısı toplam 34,7 milyon olarak hesaplandı. Yalnızca aralık ayında 8,3 milyon tekil sigortalıya temas edilirken, kasımdan aralık ayına geçişte aylık yazılan tekil sigortalı sayısında 1,5 milyon kişilik artış yaşandı. Yürürlükteki tekil sigortalı sayısındaki artışı gösteren bu tablo, yılsonuna özgü geçici bir üretim sıçramasından ziyade, sigortacılığın “satış odaklı” bir faaliyet olmaktan çıkıp süreklilik ve güven temelli bir yapıya dönüştüğünü ortaya koyuyor.
Güçlü ikinci halka sağlık ve kasko
Analizde, hayat dışı branşların sigortanın gündelik yaşam alanına daha güçlü biçimde yerleştiği vurgulandı. Trafik sigortası ana temas noktası olmayı sürdürürken; sağlık ve kasko branşları güçlü ikinci halka olarak konumlandı. Elektronik cihaz, ferdi kaza ve seyahat sağlık sigortaları gibi ürünler, sigortanın bireylerin günlük yaşamına daha fazla entegre olduğunu gösterirken, siber risk ve makine kırılması gibi branşlar ise farkındalık artışının sinyali olarak değerlendirildi. Hayat tarafında ise nicelikten çok sürdürülebilirlik ve uzun vadeli güven ilişkisi öne çıktı. 15,6 milyon aktif tekil sigortalı bulunan hayat branşında, ferdi kaza ürünleriyle birlikte koruma katmanının genişlediği ifade edildi. Veriler, hayat sigortalarının sigorta tabanının derinleşmesinde temel kolonlardan biri olduğunu ortaya koyuyor.
Güven inşası öne çıkıyor
TSB’nin analizine göre, tekil sigortalı verisi, sektörün erişim gücünü, taban genişliğini ve portföy sağlığını en net gösteren göstergeler arasında yer alıyor. 2025 sonuçları, sigortacılığın yalnızca yeni müşteri kazanımı değil; mevcut portföyü koruma, süreklilik sağlama ve güven inşa etme işi olduğunu gözler önüne seriyor.
Temkinli iyimserlikle büyüme beklentisi
Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) 2025’in son ayında 81 üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleştirdiği Sigorta Sektörü Üst Yönetici Beklenti Anketi, 2026 yılında sigorta sektörünün zorlu makroekonomik koşullara rağmen reel büyüme potansiyelini koruduğunu ortaya koyuyor. Anket sonuçlarına göre yöneticilerin önemli bir bölümü, mevcut makroekonomik koşulların sektör üzerinde belirgin bir baskı yaratmayacağı görüşünde birleşiyor. Bununla birlikte faiz oranları ve enflasyon, 2026 yılında büyüme ve kârlılığı en çok zorlayacak iki temel risk unsuru olarak öne çıkıyor. Faiz oranlarının seyri, özellikle hayat dışı branşta fiyatlama süreçleri ve teknik kâr üzerinde belirleyici görülüyor. Enflasyon ise hayat ve emeklilik tarafında maliyetler ve birikim değerleri açısından kritik önem taşıyor. Genel tablo, sektörün belirsizliklere karşı temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor.
TSB Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün belirsizliklere rağmen büyüme potansiyelini koruduğunu vurgulayarak, 2026 yılında verimlilik, doğru fiyatlama ve regülasyonlara uyum kabiliyeti, sürdürülebilir kârlılığın anahtarı olacak” dedi.