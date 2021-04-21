"Ticari Alacak Sigortasında kapsam genişlemeli"

Selçuk ALTUN

Türkiye'de işletmelerin yüzde 99 oranında KOBİ'lerden oluştuğunu ve KOBİ'lerin ekonominin can damarı olduğunu ifade eden Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, bunların da işletme sermayesi, özkaynak ve finansa erişim konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası'na dikkat çekti. Şencan, işletmelerin varlığını korumak için ürününün geliştirilmesi ve ihracatçı KOBİ'lerin için de bu güvencenin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Atatürk'ün talimatıyla Türkiye'nin ilk ulusal sigorta şirketi olarak kurulan Anadolu Sigorta, bu sene 96. yaşını kutluyor. Yaklaşık bir asrı geride bırakan Anadolu Sigorta'nın İstanbul'daki merkezinde Genel Müdür Mehmet Şencan ile hem sigorta sektörünün gündemini hem de Anadolu Sigorta'nın 100. yıl hazırlıklarını konuştuk.

Son zamanlarda özellikle tahsilat konusunda yaşanan sıkıntıların KOBİ'ler için çok büyük bir problem haline geldiğini ifade eden Şencan, "KOBİ’ler bu ülkenin can damarları, KOBİ sigortaları da onun güvencesi. KOBİ'lerin en temel sorunları neler diye bakarsak, işletme sermayesi, öz kaynaklar ve finansa erişim olarak sayabiliriz. Bu işletmelerimizin varlıklarını korumaları için sigortayı her alanda kullanmaları gerekiyor. Öncelikle tesislerini korumaları lazım. Diğer taraftan, sermayelerini korumaları açısından da alacaklarını korumaları gerekiyor. Bununla ilgili Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası var. KOBİ'lere bundan faydalanmaları çağrısında bulunuyorum" dedi. Bugünkü ekonomik ortamda alacakların hem yurt içinde hem de yurt dışında korumaya alınması gerektiğinin altını çizen Şencan, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası'nın geliştirilmesi ve ihracatçı KOBİ'ler için de bu güvencenin sağlanması gerektiğini söyledi. Şencan, "Bu ürün işletmelerin özünü korur. Ama ne yazık ki bugün istenilen seviyede değil. Yapılacak düzenlemeler ve uygulanacak teşviklerle yaygınlaştırabiliriz. Belki dövizli alacaklar ile ilgili teşvikler sunulabilir" ifadelerini kullandı.

"Kefalet sigortaları büyümede önemli bir yer tutacak"

Sektörün büyümesine ivme katacak önemli konu başlıklarından birinin de kefalet sigortaları olduğunu kaydeden Mehmet Şencan, bu ürünün yurt dışında çok gelişmiş olmasına karşın Türkiye'de emekleme aşamasında bulunduğunu söyledi. Kefalet sigortalarının sektörün büyümesinde önemli bir yer tutacağını kaydeden Şencan, şöyle devam etti: "Yurt dışında kefaleti sigorta şirketleri verirler, bizde ise bu bankalar aracılığıyla teminat mektubu olarak sürdürülüyor. Öte yandan teminat mektubunu bankalar tüm alanlara verirken, sigorta şirketleri olarak bizler bunu yapamıyoruz. Daha cazip imkanlar sunulursa, kapsayıcılığı artırılırsa gidilecek çok önemli bir alan olduğunu görüyoruz. Kısa vadede olmasa da orta ve uzun vadede bu alanda ciddi gelişmeler yaşanacağını düşünüyoruz."

Siber sigortalar yolun başında

Siber sigortalar konusunun pandemiden sonra gündeme oturduğunu ve hala sıcaklığını koruduğunu aktaran Genel Müdür Şencan, "Hem bireysel hem de kurumsal anlamda ciddi ürünler çıktı. Ama sektör de bunu yeni öğreniyor. Önümüzdeki dönemde daha da gelişecek ve çok farklı ürünler çıkacak. Ticareti etkileyecek zararlar doğabiliyor. Bu alanda da orta uzun vadede ciddi gelişmeler olacak" açıklamasında bulundu.

100. yılda her evde bir Anadolu Sigorta ürünü

Türkiye'nin en köklü şirketleri arasında yer alan Anadolu Sigorta, bugün 10 bölge müdürlüğü, 2 bin 500 acentesi ve yaklaşık bin 200 çalışanı ile ülkenin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürüyor. 2025'te 100. yılını kutlayacak olan şirket, 'her eve bir Anadolu Sigorta ürünü' sokmayı hedefl iyor. Asırlık şirketlerin ne yazık ki çok bulunmadığını belirten Genel Müdür Mehmet Şencan, "O nedenle böyle şirketleri el birliğiyle korumamız lazım" dedi. Ülke varlıklarını ve eserlerini korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalıştıklarının altını çizen Şencan, bunun yanı sıra 'genlerimizde var' dediği toplumsal fayda çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Bu dönemde özellikle gençlere odaklandıklarını ve onlara yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini aktaran Şencan, projelerini şu şekilde anlattı: "Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Hem de bir istihdam problemimiz de var. Bu amaçla Genç Anadolu programı başlattık. Hemen hemen tüm masrafl arı da karşılayarak, 30 yaşın altında olacak şekilde sigorta sektörüne gönül vermiş ve ilgili alanlardan mezun olmuş gençlerimizi desteklemek istiyoruz. Baya ciddi bir başvuru da oldu. Arkadaşlarımız süreçleri yönetmeye çalışıyorlar. Hem sigortacılığa, hem ülkemize hem de gençlerimize destek vereceğiz. Tam da Anadolu Sigorta'ya uygun bir çalışmaya imza atıyor olacağız. O nedenle Genç Anadolu projesine çok önem veriyoruz."

Çalışanların yarısından çoğu kadın

Kadınlara yönelik projeleri hakkında da bilgi veren Mehmet Şencan, "Kadın konusuna son derece önem veriyoruz. Gayri safi milli hasılayı kadını iş hayatına sokmazsak artıramayız. Eğer kadın ile birlikte üretirsek zengin bir toplum oluruz. Bu şiardan hareket ediyoruz. Gururla söyleyebilirim ki, bizim orta ve üst yönetimde yüzde 43, genelde yüzde 50 üzerinde kadın çalışanımız var. Ayrıca, Arya Kadın Yatırım Platformu ile bir işbirliği yapıyoruz. Bu iş birliği kapsamında kadınların iş hayatında ve sosyal yaşamda destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Arya iletişim ağında bulunan girişimcilere, yatırımcılara ve üyelere özel, sigortacılık ile ilgili interaktif online eğitimler vermeye başladık. Oradaki kadın girişimcilere sigortacılık bakımından mentorlük yapıyoruz."

Üniversitede Gençlik Senatosu

Buna ek olarak bir de üniversite Gençlik Senatosu kurduklarını bildiren Şencan, "Genç Anadolu projemiz okulu bitirmiş olanlar içindi, bu da öğrenciler için. Hazırlık sınıfl arı dahil giderek onlara dokunacağız. Her yıl farklı katılımcılarla sürecek olan program kapsamında, öğrenciler uzmanlarımızın kariyer tavsiyelerinden ve online eğitimlerden yararlanacak. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika verilirken, staj yapma imkanı da sağlanacak" şeklinde konuştu. Bunların yanı sıra Global Compact'in imzacısı olarak, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın da destekçisi olduklarını ifade eden Şencan, "Bu oluşumun gençlerle ilgili bir programı var. Biz her sene ekipten arkadaşları buraya eğitime gönderiyoruz. Yurt dışı deneyimi edinsin, sonra gelsin Anadolu Sigorta’ya, sektöre, ülkeye faydalı olsun" dedi.