Trafik için 12.7 milyar TL tazminat ödendi

Sigorta şirketleri 2021 yılında toplamda 47.2 milyar TL tazminat üstlendi. Bu tutarın 12.7 milyar TL’sini trafik sigortalarına ödenen tazminatlar oluşturdu. Alt kırılımına bakıldığında, 7.3 milyar lira ile en yüksek tazminat otomobillerin karıştığı kazalar için ödendi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 2021 Yılı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyet Raporu’nda sektördeki gelişmeleri tüm ayrıntılarıyla paylaştı.

Sektörde sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından 2021 yılında toplam 105,4 milyar TL prim üretimi gerçekleştirildiği; branşların toplam prim üretimi içindeki payları incelendiğinde, hayat dışı branşlarda hastalık/ sağlık, kara araçları, kara araçları sorumluluk, genel zararlar ile yangın ve doğal afetler branşlarının her birinin payının 2021 yılında yüzde 10’un üzerinde olduğu görüldü. 2021 yılında hayat dışı sigortalar prim üretiminin yüzde 43’ü oto sigortalarında (kara araçları ve kara araçları sorumluluk) gerçekleştirildi.

Şirketler tarafından 2021 yılında 42.6 milyar TL’lik kısmı hayat dışı branşlarda olmak üzere toplam 47.2 milyar TL tazminat ödemesi yapıldı. Ödenen tazminatlar bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 43 oranında arttı. Raporun en dikkat çeken yanlarından birisi trafik sigortalarına ödenen tazminatlar oldu. Sigorta şirketleri geçen yıl trafik sigortasından 9 milyar lirası maddi, 1.8 milyar lirası vefat ve 1.9 milyar lirası da sakatlık tazminatı ödedi. Toplam ödenen tazminat tutarı 12.7 milyar TL oldu.

Otomobil kazaları için 7.3 milyar TL tazminat Araç gruplarında göre bakıldığında; trafik sigortasında en yüksek tazminat otomobillerin karıştığı kazalar için ödendi. Sigortacılar, geçen sene hususi araçların karıştığı kazalarda toplam 7.3 milyar TL tazminat ödendi. Ödenen tazminatın 5.3 milyar TL’si maddi hasarlardan oluşurken, 867.5 milyon TL de vefat tazminatı, 1 milyar TL de sakatlık ve yaralanma tazminatları oluşturdu. İkinci sırada ise kamyonetlerin karıştığı kazalar yer aldı. Sektör, kamyonetlerin karıştığı kazalar için 1.8 milyar lirası maddi, 338.2 milyon lirası vefat ve 395.7 milyon lirası da yaralanmalı olmak üzere toplam 2.5 milyar TL tazminat ödedi. Minibüs ve otobüslerin karıştığı kazalar içinse 2021 yılında 803.7 milyon lira tazminat ödemesi yapıldı. Ödenen tazminatın 427.9 milyon lirası maddi, 190.3 milyon lirası vefat, 185.5 milyon lirası da sakatlık ve yaralanma tazminatından oluştu. Aynı dönemde; motosikletlerin karıştığı kazalar için 273 milyon lira, taksilerin karıştığı kazalar için 227.7 milyon lira, kamyonların karıştığı kazalar için 589.9 milyon lira, traktörlerin karıştığı kazalar için 120.3 milyon lira, hatlı dolmuşların karıştığı kazalar için 261.2 milyon lira, tankerlerin karıştığı kazalar için 23 milyon lira, iş makinelerinin karıştığı kazalar için 28.5 milyon lira ve çekicilerin karıştığı kazalar için de 93.7 milyon lira tazminat ödemesi yapıldı.