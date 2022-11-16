Trafik sigortası için yeni yol haritası

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, zorunlu trafik sigortasında yeni yol haritasına ilişkin olarak, poliçelere çok riskli sürücüler ve çok iyi sürücüler adı altında yeni basamaklar eklediklerini belirterek, "7. basamakta bulunan ve 5 yıl kaza yapmayanları ödüllendirmek adına çok iyi sürücü diyerek 8’inci basamak yapısını alıyoruz. Aynı şekilde çok riskli basamak olarak adlandırdığımız ve kamuoyunda 'trafik canavarı' olarak bilinen sürücüler içinde 0'ıncı basamağı oluşturduk. Poliçe yenilemede 8’inci basamaktaki sürücüler için yüzde 50 oranında prim indirimi, 0'ıncı basamaktaki sürücülerin primlerine ise yüzde 200 sürprim uygulanacak." ifadelerini kullandı.

SEDDK'den yapılan açıklamaya göre, Kurum, zorunlu trafik sigortası için kısa ve orta vadede uygulanacak yeni yol haritasını paylaştı. Atılacak adımlarla hem sigortalı hem de şirketler için sürdürülebilir bir branş hedefleniyor.

Konuya ilişkin düzenlenen toplantıya Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, TSB Hayat Dışı Yönetim Komitesi Başkanı Uğur Gülen, Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, üyeler Arif Aytekin, Ceyhan Hancıoğlu, Ethem Baturalp Pamukçu, Mehmet Şencan, Rıfat Vefa Murteza, Yavuz Ölken, Fikret Utku Özdemir yerine Milli RE Genel Müdür Yardımcısı Şule Soylu ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem ile Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım katıldı.

"Kaza frekansına baktığımızda altyapıların etkisiyle son 5 yıllık periyotta ciddi azalmalar olduğunu görüyoruz"

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, yaptırılması zorunlu olan trafik sigortasında en başta kamu yararının gözetildiğini ve sektörün tüm paydaşlarının kazanacağı bir yol haritası için çalıştıklarını bildirdi.

Trafik sigortası yol haritasının kısa, orta ve uzun vadeli yapısal sorunların çözümlerini içerdiğini ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bugün açıkladığımız yol haritası tüm ezberleri değiştiren bir çalışma oldu. Trafik branşı; sigorta şirketi, eksper, acente, tahkim gibi başlıkları içinde barındıran geniş bir alan ve bu yol haritası yoğun emeklerin sonucu ortaya çıktı. Branş bazlı sorunlara baktığımızda en önemli hasar, sürücü kaynaklı hatalardan oluşuyor. Türkiye'nin otoyol altyapısı, yapılan yatırımlarla bugün gelişmiş ülkeler seviyesine gelmiş durumda. Kaza frekansına baktığımızda altyapıların etkisiyle son 5 yıllık periyotta ciddi azalmalar olduğunu görüyoruz. Sürücü kaynaklı kusurları ise azaltmak zorundayız ve bu bilinçle devletimizin tüm kurumlarıyla yakın şekilde çalışıyoruz."

Eroğlu, trafik sigortasının sürdürülebilir bir branş haline gelmesinde 3 kritik başlık olduğuna ve bu başlıkların en önemlisinin maliyet yönetimi olduğuna işaret ederek, "Yol haritasında bu başlığın yanı sıra sürücü davranışlarının yönetimi ve tarife yönetimi büyük önem arz ediyor. Bir yol ayrımındayız, yapısal sorunları çözmek zorundayız. Nihai amaç serbest tarifeye geçmek. Araştırmalar gösteriyor ki serbest tarifede iyi-kötü sürücü farkındalığı ciddi şekilde artıyor. Bu amaca ulaşmak adına kısa vadede mevcut 7 adımlı basamak sisteminden dinamik basamak yönetimi sistemine geçiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok riskli sürücüler ve çok iyi sürücüler adı altında yeni basamaklar ekliyoruz"

Mehmet Akif Eroğlu, çok radikal bir uygulamaya adım attıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut basamak sistemi yeterli değil. Çok riskli sürücüler ve çok iyi sürücüler adı altında yeni basamaklar ekliyoruz. 7. basamakta bulunan ve 5 yıl kaza yapmayanları ödüllendirmek adına çok iyi sürücü diyerek 8’inci basamak yapısını alıyoruz. Aynı şekilde çok riskli basamak olarak adlandırdığımız ve kamuoyunda 'trafik canavarı' olarak bilinen sürücüler içinde 0'ıncı basamağı oluşturduk. Poliçe yenilemede 8’inci basamaktaki sürücüler için yüzde 50 oranında prim indirimi, 0'ıncı basamaktaki sürücülerin primlerine ise yüzde 200 sürprim uygulanacak. Bu şekilde iyi sürücünün daha düşük, riskli sürücünün daha yüksek primle sigortalandığı dinamik bir yapı tesis etmiş oluyoruz. Bu uygulama çok riskli sürücüleri sistemde ayrıştırarak ciddi bir farkındalık oluşturacaktır. Çok riskli grubuna toplam hasar dosya adedinin yüzde 0.67'lik kısmı ile yaklaşık 10 bin sürücü giriyor. İlgili kurumlara bu kişilere psiko-teknik değerlendirme, zorunlu eğitime tabi tutulma ve sürücü belgesine geçici süre ile el konulması gibi uygulamaların yapılmasını önereceğiz."

Yeni dönemde kişi temelli sigortanın hayata geçirileceğinin altını çizen Eroğlu, burada yapılacak yenilikleri şöyle sıraladı:

"İsteğe bağlı olarak sürücü bilgileri poliçeye dahil edilecek. İyi sürücüler daha iyi fiyata kavuşabilecek. Hasar adetleri azalacak. Riskli sürücüler rehabile edilecek. Ticari araç sahiplerine hasarsız filo yönetimi ve trafik sigortası sicil belgesi verilecek (2025 yılından itibaren). Kusur, işletende kalacak. Eksik kalan prim, yenilemede yüklenerek alınacak. Riskli sigortalar havuzunda tamamlama şartı ticariler için kalacak ve en fazla yüzde 5 indirim verilecek."

"Orta vadede en önemli hedef penetrasyonun artırılması"

SEDDK Başkanı Eroğlu, orta vadede en önemli hedefin penetrasyonun artırılması olduğunu belirterek, "26,1 milyon aracın olduğu ülkemizde, 5,1 milyon aracın sigortası yok ve mevcutta sigortalılık oranı yüzde 80 seviyesinde. Traktör ve motosiklet hariç sigortalılık oranı ise yüzde 92. Toplam içinde hedef yüzde 95 sigortalılığa ulaşmak. Böylelikle toplam prim üretimine ilave 6,9 milyar TL tutarında bir artış olmasını hedefliyoruz. Bu yolda denetim ve kontrol mekanizmaları olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birlikleri, motosiklet filo sahipleriyle etkin iletişim ve bilgilendirmeler yapılacak." ifadelerini kullandı.

Orta vadeli hedef içinde tahkimin önemli bir yer edindiğini aktaran Eroğlu, tahkimde ödeme ve dosya sürelerinin kısaltılması, adil ve yeknesak kararlar alınması, teknolojik çalışmalar, tahkim mevzuatının güçlendirilmesi ve alternatif yargı yolu olması sebebiyle yargının yükünün azaltılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Eroğlu, tahkimdeki bu düzenlemelerin ödenen hasarlarda yüzde 7,5 oranında bir azalmaya etken olmasının hedeflendiğini de ifade etti.

"Trafik sigortası müşteri memnuniyeti odaklı bir ürün haline gelecek"

Eroğlu, orta vadeli hedefler için de doğrudan tazmin sistemine geçmenin hedeflendiğine de dikkati çekerek, "Doğrudan tazmin sistemiyle trafik sigortası fiyat odaklı bir ürün olmaktan çıkarılıp müşteri memnuniyeti odaklı bir ürün haline gelecek. Sigortalılara opsiyonel olarak, hasar halinde, servis seçiminin sigortalıya bırakılması, orijinal parçalar ile onarım, orijinale eşdeğerliği yetkili kurumlarca belgelendirilmiş yedek parçalarla onarıma ilişkin ürünler sunulacak. Her şirketin kendi sigortalısına hizmet sunmasına bağlı olarak, hasar maliyet kontrolü sağlanarak 26 milyon araç sahibinin sigorta primlerinde düşüş sağlanacak." ifadelerini kullandı.

SEDDK Başkanı Eroğlu, trafik sigortasına yönelik alınması planlanan diğer tedbirleri ise şöyle sıraladı:

"Poliçe iptallerinde asgari acente komisyonu tutarı 32 TL’den 100 TL’ye yükseltilecek. Araç satışlarında mevcut poliçenin 15 gün daha koruma sağlaması uygulamasına son verilerek satış esnasında mevcut poliçe iptal edilecek ve yeni alıcıya notere poliçe ibraz etme zorunluluğu getirilecek. Böylelikle 15 günlük koruma süresinde gerçekleşen kazalarda hukuki sorumluluğa ilişkin tereddütler giderilecek. Yeni alıcıya poliçe zorunluluğu getirilerek penetrasyon oranı artırılacak. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, kaza anında 'Çağrı Merkezi Hizmeti' sağlayarak kaza tespit tutanağı doldurulmasına yardımcı olacak ve bu merkezde sigorta okulları istihdamı sağlanacak. Mobil kaza tespit tutanağı yaygınlaştırılarak hasar tedvir sürecinin hızlıca gerçekleştirilmesi sağlanacak. Yeşil dönüşüm kapsamında emisyon değerleri düşük yüzde 100 elektrikli araçlarda prim indirimi getirilecek. Engellilere ait araçlar için de prim indirimi uygulanacak."