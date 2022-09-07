Trafik sigortasının yol haritası Ekim'de açıklanacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, sektörün kronik sorunlarına ilişkin çalışmalara başladıklarını belirterek, "Sorunlara yapısal çözümler geliştirmek için sektör paydaşlarının da içinde yer aldığı çalışma grupları oluşturduk. Amacımız eylem planı oluşturarak hızlı ve kapsamlı şekilde aksiyon almak." diye konuştu.

SEDDK yönetimi, yeni iletişim stratejisi kapsamında ilk kez basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik sektörlerinin ülke ekonomisindeki öneminin altı çizilirken, sürdürülebilir büyüme vurgusu yapıldı.

Başkan Mehmet Akif Eroğlu, ikinci başkan Davut Menteş, kurul üyeleri Fatih Küçükcan, Mahmut Güngör, Doç.Dr. Yusuf Dinç ile birlikte başkan yardımcıları ve daire başkanları basın mensuplarıyla buluştu. Yeni yönetim, sektörlerin sağlıklı işleyişi, gelişimi ve ekonomiye katkısı için yapısal çözümlerden, ortak akılla geliştirilen iş birliklerine kadar birçok başlıkta yeni vizyon ve misyonlarını anlattı.

Eroğlu, henüz 2'nci yılını geride bırakan kurumun başta pandemi olmak üzere yaşanan tüm zorluklara rağmen geride kalan sürede en öncelikli sorumluluğu olan kamu yararını gözeterek sektörün sağlıklı gelişimi için birçok önemli düzenlemeye imza attığını ve denetleme görevini de başarıyla yerine getirdiğinin altını çizdi.

"Sahada ve proaktif olacağız"

Kurumun kurucu ekibine teşekkür eden Eroğlu, şunları söyledi: “Kurumumuz kısa sürede sektörün tüm paydaşların referans noktası olmayı başardı. Her geçen gün güçlenen kadromuzla sektörün sağlıklı bir şekilde gelişimi için ortak akıl ve istişare ile tüm paydaşları yakından dinleyerek önemli işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Şeffaf bir yönetim tarzını benimsediğimiz yeni dönemimizde her alanda sahada ve proaktif olacağız.

Attığımız adımları ve sektörlerimizle ilgili bilgileri sosyal medya hesaplarımızdan duyurarak güçlü bir iletişim politikası izleyeceğiz. Sorunlara yapısal çözümler geliştirmek için sektör paydaşlarının da içinde yer aldığı çalışma grupları oluşturduk. Amacımız eylem planı oluşturarak hızlı ve kapsamlı şekilde aksiyon almak."

"Trafik sigortasına yapısal çözümler getireceğiz"

25 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortası ile ilgili kamuoyuna birçok haberin yansıdığının altını çizen Eroğlu, “Trafik sigortası bugün dünya genelindeki hemen hemen tüm ülkelerde branşın özelliği gereği sorunlu bir alan. Fakat bizim ülkemizde bu durum biraz daha fazla kamuoyunda yer alıyor. Biliyoruz ki yapısal çözümler getirmeden primi tarifeyi konuşmaya devam ederiz.

Bu nedenle özellikle vurgulamak isterim ki, sigorta sektörünün regülatörü olarak trafik sigortasında kalıcı çözümler geliştirerek tüm paydaşlar için sürdürülebilir bir branş olmasını istiyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız yol haritamızı Ekim ayında kamuoyu ile paylaşacağız.” dedi.

Eroğlu, 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın (OVP) Resmi Gazete’de hafta sonu yayımlanarak kamuoyu ile paylaşıldığını hatırlatarak, "Son yıllarda devletimiz sigorta ve BES'in önemini vurgulayarak tüm ekonomi programlarında yer veriyor. Bu durum başta biz olmak üzere sektörün tüm paydaşlarına önemli görevler yüklerken, sektörün gelişimi açısından da dikkat çekici bir sonuç olduğunun altını özellikle çizmek isterim.

Bu kapsamda SEDDK olarak yeşil dönüşüm başlığı da dahil olmak üzere OVP’de yer alan maddelerle ilgili çalışmaya başladık. Buna ek olarak iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen alanlardan biri olan tarımda sigortanın geliştirilmesi gündemimiz arasında." diye konuştu.

"Finansal istikrar için BES olmazsa olmaz"

OVP içinde finansal istikrara önemli bir alan ayrıldığına dikkati çeken Eroğlu, bu konuda da BES ve OKS yanında sigortacılığın tabana yayılması için ürün çeşitliğinin artırılması ve Zorunlu Afet Sigortası'nın hayat bulması adına önemli ifadelerin yer aldığının altını çizdi.

Eroğlu, katılım sigortacılığının kurumun önem verdiği bir başka alan olduğuna da değinerek, şöyle konuştu: “Bu kapsamda ülkemizde sigortalılık oranının ve katılımcı sayısının yeterli düzeye ulaşması, sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün derinleşmesi ve tabana yayılması amacıyla bireysel sigorta ve özel emeklilik branşlarında ürün çeşitliliğinin artmasını destekleyen uygulamaları geliştirmek için şirketlerimizle çalışıyoruz.

Aynı şekilde OVP içinde yer alan ve artık hayatımızın önemli bir gerçeği haline gelen doğal afetlerden kaynaklanabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşları korumak ve kamu yükünü hafifletmek için bütüncül bir afet sigortası ürünü olarak tasarlanan Zorunlu Afet Sigortasının konut sahiplerine sunulması yönünde DASK bünyesinde çalışmalar da sürüyor. OVP’de vurgulanan çerçevede tüm konulara yönelik kasım ayında yeni gelişim alanlarının işaret edildiği ‘Vizyon Belgemizi’ paylaşacağız.

Şu anda kuruluş sürecinde olan 2 yeni katılım şirketimiz var. Bu alanda da güçlenerek, kapsayıcılığı arttıracak düzenlemeler yaparak, sigorta dışında kalan vatandaşları sektöre çekmeyi ve derinliği artırmayı hedefliyoruz."

Türkiye sigorta sektörünün yatırımcı bazında ilgi görmeye devam ettiğini hatırlatan Başkanı Eroğlu, bu konuda yapıcı ve destekleyici bir yol izlemeye çalıştıklarını belirterek, "Sigorta şirketi kurmada en önemli şart yeterli sermaye gücünün olması. Güçlü ekonomi, güçlü sigortacılık yolunda SEDDK olarak şirketlerimizin gerekli sermaye gücünü dikkatle yakından takip ediyoruz. Bu konuda denetlemelerimizi kanunun bize verdiği yetki çerçevesinde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.