TSB, katılım sigortacılığı 2025 verilerini açıkladı: Reel büyüme yüzde 24,5

Sevilay ÇOBAN

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), katılım sigorta­cılığı branşının 2025 yılı ve­rilerini kamuoyuyla paylaştı. Birlikten yapılan açıklamada, katılım sigortacılığının top­lam sigorta pazarı içerisinde­ki ağırlığının istikrarlı bir şe­kilde arttığına dikkat çekildi. Dayanışma temelli yapısıyla dikkat çeken bu branşın, her geçen gün daha geniş kitleler tarafından tercih edildiği vur­gulandı. Açıklanan verilere göre katılım sigortacılığı sek­törü, 2025 yılında enflasyon etkisinden arındırılmış ola­rak yüzde 24,5 oranında güç­lü bir reel büyüme sergiledi. Bu performans, branşın genel pazar içerisindeki konumunu da yukarı taşıdı. Katılım esas­lı sigortacılık faaliyetlerinin toplam pazar içindeki payı, başarılı geçen operasyonel sürecin ardından yüzde 5,73 seviyesine ulaşarak önemli bir eşiği geride bıraktı.

Dayanışma temelli güçlü yapı

Türkiye Sigorta Birliği, ka­tılım sigortacılığının sadece rakamsal bir büyüme değil, aynı zamanda toplumsal bir güven unsuru olduğunu ifade etti. Sistemin özünde yer alan dayanışma modelinin, mo­dern sigortacılık ihtiyaçlarıy­la birleşmesi sayesinde sektö­rün geleceğine yönelik olumlu sinyaller gelmeye devam edi­yor. Sektör paydaşları, katılım sigortacılığının önümüzdeki dönemde de büyüme trendini koruyacağını öngörüyor.

Önemi küresel ölçekte de artıyor

Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Neciboğlu, Antalya’da düzenlenen ExploRe & ReConnext Global (Re) Insurance Summit kapsamında gerçekleştirilen “Istanbul: A Financial Center” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı. Neciboğlu, sunumunda katılım sigortacılığının küresel ölçekte artan önemine dikkat çekerek, bu alanın yalnızca finansal sistemler açısından değil; ekonomik dayanıklılık ve risk yönetimi bakımından da kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. Sunumda ayrıca katılım sigortacılığının gelişim süreci, sektörün bu dönüşüme uyumu, piyasa etkileri ve geleceğe yönelik fırsatlar değerlendirildi.

Sigortacılık gençler için istihdam fırsatı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), gençleri sigorta sektörüyle buluşturmak ve gençlere sigortada istihdam fırsatlarını anlatmak amacıyla başlattığı ‘TSB Üniversitelerde: Gençlerle Geleceğe Güvenle’ toplantısının ikincisi Düzce Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Program kapsamında sigorta sektörü temsilcileri ile üniversiteliler bir araya geldi. Toplantıya, TSB Yönetim Kurul Üyesi ve Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, Düzce Üniversitesi Rektörü Nedim Sözbir, TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı konuşmacı olarak katıldı. Neslihan Neciboğlu, istihdam açısından sigortacılığın kritik bir sektör olduğunu belirterek, “Sadece sigorta şirketlerinde 25 bin istihdam var. Ekosistem olarak düşürsek 200 bin çalışanımız var ve bir milyonluk bir kitleye dokunuyoruz” dedi. TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, sigortacılığın, sadece bölüm mezunlarının yaptığı bir meslek olmadığını, çok yönlü bir meslek olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Birçok alanda okuyanların sektörde çok yoğun istihdama katılım sağladığını görüyoruz. Mesela, tarım sigortası var, ziraat mühendislerimize orada istihdam şansı sağlıyoruz, sağlık bölümlerinde doktor arkadaşlarımızı istihdam ediyoruz. Yılda 200 bin kişi civarında istihdam sağlıyoruz ve her yıl da yüzde 10 istihdamı artırıyoruz. Gençlerimize her zaman burada bir fırsat var. Çalışanların yüzde 55’i 35 yaş altı, yüzde 10’u 18-25 yaş bandında ve buradaki sayı giderek artıyor. Sigortacılığı, gençlerimiz açısından 2 tane önemli alanda değerlendiriyorum. Biri istihdam alanı, bir tanesi de tüketici olarak.”