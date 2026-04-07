TSB, katılım sigortacılığı 2025 verilerini açıkladı: Reel büyüme yüzde 24,5
Türkiye Sigorta Birliği, katılım sigortacılığının 2025 yılında reel %24,5 büyüme kaydettiğini ve pazar payını %5,73 seviyesine çıkardığını duyurdu. Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Neciboğlu, küresel ölçekte de büyüyen katılım sigortacılığının ekonomik dayanıklılık ve risk yönetimi bakımından da kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.
Sevilay ÇOBAN
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), katılım sigortacılığı branşının 2025 yılı verilerini kamuoyuyla paylaştı. Birlikten yapılan açıklamada, katılım sigortacılığının toplam sigorta pazarı içerisindeki ağırlığının istikrarlı bir şekilde arttığına dikkat çekildi. Dayanışma temelli yapısıyla dikkat çeken bu branşın, her geçen gün daha geniş kitleler tarafından tercih edildiği vurgulandı. Açıklanan verilere göre katılım sigortacılığı sektörü, 2025 yılında enflasyon etkisinden arındırılmış olarak yüzde 24,5 oranında güçlü bir reel büyüme sergiledi. Bu performans, branşın genel pazar içerisindeki konumunu da yukarı taşıdı. Katılım esaslı sigortacılık faaliyetlerinin toplam pazar içindeki payı, başarılı geçen operasyonel sürecin ardından yüzde 5,73 seviyesine ulaşarak önemli bir eşiği geride bıraktı.
Dayanışma temelli güçlü yapı
Türkiye Sigorta Birliği, katılım sigortacılığının sadece rakamsal bir büyüme değil, aynı zamanda toplumsal bir güven unsuru olduğunu ifade etti. Sistemin özünde yer alan dayanışma modelinin, modern sigortacılık ihtiyaçlarıyla birleşmesi sayesinde sektörün geleceğine yönelik olumlu sinyaller gelmeye devam ediyor. Sektör paydaşları, katılım sigortacılığının önümüzdeki dönemde de büyüme trendini koruyacağını öngörüyor.
Önemi küresel ölçekte de artıyor
Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Neciboğlu, Antalya’da düzenlenen ExploRe & ReConnext Global (Re) Insurance Summit kapsamında gerçekleştirilen “Istanbul: A Financial Center” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı. Neciboğlu, sunumunda katılım sigortacılığının küresel ölçekte artan önemine dikkat çekerek, bu alanın yalnızca finansal sistemler açısından değil; ekonomik dayanıklılık ve risk yönetimi bakımından da kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. Sunumda ayrıca katılım sigortacılığının gelişim süreci, sektörün bu dönüşüme uyumu, piyasa etkileri ve geleceğe yönelik fırsatlar değerlendirildi.
Sigortacılık gençler için istihdam fırsatı
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), gençleri sigorta sektörüyle buluşturmak ve gençlere sigortada istihdam fırsatlarını anlatmak amacıyla başlattığı ‘TSB Üniversitelerde: Gençlerle Geleceğe Güvenle’ toplantısının ikincisi Düzce Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Program kapsamında sigorta sektörü temsilcileri ile üniversiteliler bir araya geldi. Toplantıya, TSB Yönetim Kurul Üyesi ve Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, Düzce Üniversitesi Rektörü Nedim Sözbir, TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı konuşmacı olarak katıldı. Neslihan Neciboğlu, istihdam açısından sigortacılığın kritik bir sektör olduğunu belirterek, “Sadece sigorta şirketlerinde 25 bin istihdam var. Ekosistem olarak düşürsek 200 bin çalışanımız var ve bir milyonluk bir kitleye dokunuyoruz” dedi. TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, sigortacılığın, sadece bölüm mezunlarının yaptığı bir meslek olmadığını, çok yönlü bir meslek olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Birçok alanda okuyanların sektörde çok yoğun istihdama katılım sağladığını görüyoruz. Mesela, tarım sigortası var, ziraat mühendislerimize orada istihdam şansı sağlıyoruz, sağlık bölümlerinde doktor arkadaşlarımızı istihdam ediyoruz. Yılda 200 bin kişi civarında istihdam sağlıyoruz ve her yıl da yüzde 10 istihdamı artırıyoruz. Gençlerimize her zaman burada bir fırsat var. Çalışanların yüzde 55’i 35 yaş altı, yüzde 10’u 18-25 yaş bandında ve buradaki sayı giderek artıyor. Sigortacılığı, gençlerimiz açısından 2 tane önemli alanda değerlendiriyorum. Biri istihdam alanı, bir tanesi de tüketici olarak.”