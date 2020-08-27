TSB: Sigorta şirketleri sel felaketlerinin yaralarını sarmak için çalışmaya başladı

27 Ağustos 2020

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Giresun ve Rize’de yaşanan sel felaketleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, “Yaşanan afetlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyorum. Arama çalışmaları devam eden vatandaşlarımıza da bir an önce ulaşılmasını temenni ediyorum. Ülkemize ve bölge halkına geçmiş olsun.” dedi.

Sigorta sektörünün afetlerin ardından yaraları sarmak için hemen çalışmalara başladığına değinen Benli, şunları ifade etti:

“Vatandaşlarımızın yaşamını etkileyen olağanüstü durumlarda, yaraların en kısa sürede sarılması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek adına hızla adımlarımızı atıyoruz. Giresun ve Rize’de yaşanan sel felaketlerinin ardından da sigortalıların hasarlarının en kısa sürede tespiti ve hasar ödemelerinin yapılması için çalışmalarımıza başladık. Veriler, maalesef, gösteriyor ki, her iki ilimizde de sigortalılık oranları oldukça düşük seviyede. Giresun’da 101.750 adet konut varken doğal afetlere de koruma sağlayan yangın poliçesine sahip konut ve işyeri sayısı 19.138. Rize’de ise 74.910 adet konut bulunuyorken yangın poliçesine sahip konut ve işyeri sayısı 10.418. Buna karşılık sigorta şirketlerinin sunmuş olduğu toplam teminat tutarı yaklaşık 5 Milyar lira. Kasko sigortasına ilişkin veriler incelendiğinde ise Giresun’daki araçların yüzde 25’i ve Rize’deki araçların yüzde 23’ünün kasko sigortası bulunduğu görülüyor.”

(Kaynak: Foreks)