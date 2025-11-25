TSB’den gençlere özel sigorta rehberi: Sigorta bilinci 20'li yaşlarda kazanılmalı

Sevilay ÇOBAN

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), gençlerin sigorta farkındalığını artırmak amacıyla hazırladığı “Gençler için Sigorta Rehberi”ni yayım­ladı. Rehberde, 20’li yaşların si­gorta bilinci kazanmak için en doğru dönem olduğuna vurgu yapılarak, bu yaş grubunun uy­gun maliyetlerle geniş güven­ce sağlayan sigorta ürünlerin­den yararlanabileceği ifade edildi. TSB açıklamasında, si­gortanın genellikle yaş ilerle­dikçe düşünülmeye başlandığı ancak genç yaşta sigorta yaptır­manın “ileriye yatırım” niteliği taşıdığı belirtildi. Sağlık, kaza, seyahat ve konut gibi alanlarda beklenmedik risklerin düşük maliyetlerle teminat altına alı­nabileceği vurguladı. Rehberde öne çıkan başlıca sigorta türleri ise şöyle sıralandı:

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS):

* SGK’lı gençler için uygun fiyatlı bir seçenektir.

* SGK ile anlaşmalı özel has­tanelerde fark ücreti ödeme­den muayene olunmasına im­kânı sağlar.

* Beklenmedik sağlık gider­lerine karşı önemli bir koruma sağlıyor.

Ferdi Kaza Sigortası

* Kaza sonucu oluşabilecek sakatlanma veya vefat gibi du­rumlara karşı finansal güven­ce sağlar.

* Günlük hayatta (trafikte, sporda, evde) karşılaşılabilecek kazalara karşı teminat sunar.

* Primleri genellikle düşük­tür, ancak etkisi büyüktür.

Seyahat Sağlık Sigortası

* Yurt dışına çıkmadan önce zorunlu olabileceği gibi, yurt içi seyahatlerde de güvenlik sağ­lar.

* Ani hastalıklar, kazalar ve­ya ilaç masrafları gibi durum­ları kapsar.

* Schengen vizesi başvurula­rında şarttır.

Konut Sigortası

* Konut sigortası sadece ev sahiplerine özel değildir.

* Kiracı olsan bile evdeki eş­yaların yangın, su baskını, hır­sızlık gibi risklere karşı güven­ce altına alınır.

* Çilingir hizmeti, camcı / te­sisatçı / elektrikçi gönderimi, klima/ kombi bakımı gibi ek hizmetleri birçok sigorta şirke­ti ücretsiz veya indirimli sunar.

Araç Sigortaları (Trafik ve Kasko)

* Aracın varsa Trafik Sigor­tası zaten mecburidir.

* Kasko ise isteğe bağlı­dır ama özellikle yeni sürü­cüler için oldukça önemlidir. • Çarpma / çarpılma, yanma, çalınma, cam kırılması gibi riskleri kapsar.

TSB, gençlerin sigorta bilin­ciyle hareket etmesinin hem bugünü hem geleceği daha gü­venli kılacağını belirterek, 20’li yaşlarda yapılacak küçük ya­tırımların ileride büyük avan­tajlar sağlayacağını vurguladı. Rehberle, gençlerin ihtiyaçları­na yönelik doğru sigorta ürün­lerini seçmelerine destek olma­yı amaçladığı ifade edildi.