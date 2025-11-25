Google Haberler

TSB’den gençlere özel sigorta rehberi: Sigorta bilinci 20'li yaşlarda kazanılmalı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), gençlerin sigorta bilincini artırmayı hedefleyen “Gençler için Sigorta Rehberi”ni yayımladı. Rehber, 20’li yaşlarda düşük maliyetlerle geleceği güvence altına almanın mümkün olduğuna dikkat çekilirken, 5 farklı sigorta türüne ilişkin bilgilere yer verildi.

Sevilay ÇOBAN

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), gençlerin sigorta farkındalığını artırmak amacıyla hazırladığı “Gençler için Sigorta Rehberi”ni yayım­ladı. Rehberde, 20’li yaşların si­gorta bilinci kazanmak için en doğru dönem olduğuna vurgu yapılarak, bu yaş grubunun uy­gun maliyetlerle geniş güven­ce sağlayan sigorta ürünlerin­den yararlanabileceği ifade edildi. TSB açıklamasında, si­gortanın genellikle yaş ilerle­dikçe düşünülmeye başlandığı ancak genç yaşta sigorta yaptır­manın “ileriye yatırım” niteliği taşıdığı belirtildi. Sağlık, kaza, seyahat ve konut gibi alanlarda beklenmedik risklerin düşük maliyetlerle teminat altına alı­nabileceği vurguladı. Rehberde öne çıkan başlıca sigorta türleri ise şöyle sıralandı:

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS):

* SGK’lı gençler için uygun fiyatlı bir seçenektir.

* SGK ile anlaşmalı özel has­tanelerde fark ücreti ödeme­den muayene olunmasına im­kânı sağlar.

* Beklenmedik sağlık gider­lerine karşı önemli bir koruma sağlıyor.

Ferdi Kaza Sigortası

* Kaza sonucu oluşabilecek sakatlanma veya vefat gibi du­rumlara karşı finansal güven­ce sağlar.

* Günlük hayatta (trafikte, sporda, evde) karşılaşılabilecek kazalara karşı teminat sunar.

* Primleri genellikle düşük­tür, ancak etkisi büyüktür.

Seyahat Sağlık Sigortası

* Yurt dışına çıkmadan önce zorunlu olabileceği gibi, yurt içi seyahatlerde de güvenlik sağ­lar.

* Ani hastalıklar, kazalar ve­ya ilaç masrafları gibi durum­ları kapsar.

* Schengen vizesi başvurula­rında şarttır.

Konut Sigortası

* Konut sigortası sadece ev sahiplerine özel değildir.

* Kiracı olsan bile evdeki eş­yaların yangın, su baskını, hır­sızlık gibi risklere karşı güven­ce altına alınır.

* Çilingir hizmeti, camcı / te­sisatçı / elektrikçi gönderimi, klima/ kombi bakımı gibi ek hizmetleri birçok sigorta şirke­ti ücretsiz veya indirimli sunar.

Araç Sigortaları (Trafik ve Kasko)

* Aracın varsa Trafik Sigor­tası zaten mecburidir.

* Kasko ise isteğe bağlı­dır ama özellikle yeni sürü­cüler için oldukça önemlidir. • Çarpma / çarpılma, yanma, çalınma, cam kırılması gibi riskleri kapsar.

TSB, gençlerin sigorta bilin­ciyle hareket etmesinin hem bugünü hem geleceği daha gü­venli kılacağını belirterek, 20’li yaşlarda yapılacak küçük ya­tırımların ileride büyük avan­tajlar sağlayacağını vurguladı. Rehberle, gençlerin ihtiyaçları­na yönelik doğru sigorta ürün­lerini seçmelerine destek olma­yı amaçladığı ifade edildi.

