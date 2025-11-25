TSB’den gençlere özel sigorta rehberi: Sigorta bilinci 20'li yaşlarda kazanılmalı
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), gençlerin sigorta bilincini artırmayı hedefleyen “Gençler için Sigorta Rehberi”ni yayımladı. Rehber, 20’li yaşlarda düşük maliyetlerle geleceği güvence altına almanın mümkün olduğuna dikkat çekilirken, 5 farklı sigorta türüne ilişkin bilgilere yer verildi.
Sevilay ÇOBAN
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), gençlerin sigorta farkındalığını artırmak amacıyla hazırladığı “Gençler için Sigorta Rehberi”ni yayımladı. Rehberde, 20’li yaşların sigorta bilinci kazanmak için en doğru dönem olduğuna vurgu yapılarak, bu yaş grubunun uygun maliyetlerle geniş güvence sağlayan sigorta ürünlerinden yararlanabileceği ifade edildi. TSB açıklamasında, sigortanın genellikle yaş ilerledikçe düşünülmeye başlandığı ancak genç yaşta sigorta yaptırmanın “ileriye yatırım” niteliği taşıdığı belirtildi. Sağlık, kaza, seyahat ve konut gibi alanlarda beklenmedik risklerin düşük maliyetlerle teminat altına alınabileceği vurguladı. Rehberde öne çıkan başlıca sigorta türleri ise şöyle sıralandı:
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS):
* SGK’lı gençler için uygun fiyatlı bir seçenektir.
* SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde fark ücreti ödemeden muayene olunmasına imkânı sağlar.
* Beklenmedik sağlık giderlerine karşı önemli bir koruma sağlıyor.
Ferdi Kaza Sigortası
* Kaza sonucu oluşabilecek sakatlanma veya vefat gibi durumlara karşı finansal güvence sağlar.
* Günlük hayatta (trafikte, sporda, evde) karşılaşılabilecek kazalara karşı teminat sunar.
* Primleri genellikle düşüktür, ancak etkisi büyüktür.
Seyahat Sağlık Sigortası
* Yurt dışına çıkmadan önce zorunlu olabileceği gibi, yurt içi seyahatlerde de güvenlik sağlar.
* Ani hastalıklar, kazalar veya ilaç masrafları gibi durumları kapsar.
* Schengen vizesi başvurularında şarttır.
Konut Sigortası
* Konut sigortası sadece ev sahiplerine özel değildir.
* Kiracı olsan bile evdeki eşyaların yangın, su baskını, hırsızlık gibi risklere karşı güvence altına alınır.
* Çilingir hizmeti, camcı / tesisatçı / elektrikçi gönderimi, klima/ kombi bakımı gibi ek hizmetleri birçok sigorta şirketi ücretsiz veya indirimli sunar.
Araç Sigortaları (Trafik ve Kasko)
* Aracın varsa Trafik Sigortası zaten mecburidir.
* Kasko ise isteğe bağlıdır ama özellikle yeni sürücüler için oldukça önemlidir. • Çarpma / çarpılma, yanma, çalınma, cam kırılması gibi riskleri kapsar.
TSB, gençlerin sigorta bilinciyle hareket etmesinin hem bugünü hem geleceği daha güvenli kılacağını belirterek, 20’li yaşlarda yapılacak küçük yatırımların ileride büyük avantajlar sağlayacağını vurguladı. Rehberle, gençlerin ihtiyaçlarına yönelik doğru sigorta ürünlerini seçmelerine destek olmayı amaçladığı ifade edildi.