TSB'den KOBİ'lere çağrı: Tahsilat sorununu sigortayla aşın

15 Nisan 2020

Selçuk ALTUN

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, geçen ay gerçekleştirilen 2 önemli değişikliğe dikkat çekerek, tüm KOBİ’leri tahsilat sorununu ortadan kaldıracak Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası yapmaya davet etti.

DÜNYA gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Genel Koordinatörü Vahap Munyar ve Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ile bir video konferans gerçekleştiren Benli, sigorta sektöründe yaşanan son gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınının sağlıkla birlikte ekonomide ciddi tahribatlar yarattığını vurgulayan Benli, pek çok şirketin üretimi kıstığını veya tamamen durdurduğunu belirterek, bu durumdan da en çok finansal güç açısından zayıf olan KOBİ’lerin etkilendiğini söyledi. KOBİ’lerin tahsilatta çok büyük sıkıntı yaşadığını dile getiren Benli, bu problemi ortadan kaldıracak olan Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’na dikkat çekti. Benli, bu ürünle ilgili geçen ay 2 önemli düzenleme yapıldığını, bu düzenlemeler sonrasında kapsamın genişlediğini ve reasürans desteğinin netleştiğini söyledi.

“Artık kimsenin tereddüt etmesine gerek yok”

KOBİ’lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nın 2018 yılı Haziran ayında ortaya çıktığını, ancak bu güne kadar pek talep görmediğini kaydeden Benli, “Bugün itibariyle bu ürünle ilgili 6 bin civarında poliçe var. Bunlar da Güneş Sigorta ve Halk Sigorta tarafından, yani daha çok kamu tarafından ve banka kanalı ile satıldı. Biraz acenteler de ürünü anlamak ve satmak konusunda zorlandı, sektör de reasürans konusunda sıkıntı olabilir korkusu ile bu ürüne yeterince odaklanmadı.

Artık sektör olarak rahatladık. Geçen ay yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile reasürans bacağı halledildi. Aynı zamanda Hazine de desteğini gösterdi. Açıkçası riskin neredeyse tamamı reasüre edilmiş durumda. Türk Reasürans, diğer reasürans şirketleri ile birlikte bunun arka tarafındaki reasüransını sağladı. Artık kimsenin bir tereddüt etmesine gerek yok. Oldu ki bir sıkıntı yaşandı, bu ödenemiyor. Bunu reasürans tarafından rahatça temin edeceğiz” dedi.

Kapsam genişletildi

Şu anda alacak sigortası poliçesi olan şirketlerin daha rahat durumda olduğunu ifade eden Atilla Benli, geçen ay gerçekleştirilen bir diğer değişiklikle bu üründe kapsamın genişletildiği bilgisini verdi. Benli, “Yıllık net satış hasılatı 25 milyon TL’nin altında olan mikro ve küçük işletmeleri kapsayan sistem, orta büyüklükteki işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletildi ve bu tutar 125 milyon liraya çıkarıldı” dedi.

Son düzenlemelerin ardından sektör içinde bu ürünün duyurularını yaptıklarını ve acentelere online eğitimler vermeye devam ettiklerini bildiren Benli, prim oranlarının da uygun olduğunu belirterek KOBİ’lere bu üründen faydalanın çağrısında bulundu.

Prim oranı gayet makul

Tahsilatın şu andan en önemli problemlerden biri olduğunu kaydeden Benli, “Sigorta primi her KOBİ’ye ve alacaklı olduğu tarafa göre değişiklik gösterir, ama ortalama bir rakam vermek gerekirse yüzde 1 - 1,25 gibi bir rakamdan bahsedebiliriz.

Öte yandan, son düzenleme ile alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosuna göre alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanacak. Vade seçeneklerine de 120, 180 ve 360 güne ek olarak 240 gün de eklendi. Aslında yüzde 90 KOBİ düzeyindeki ihtiyacı gideriyor. KOBİ’lerin sağlık sigortası, alacak sigortası” şeklinde konuştu.

Benli, KOBİ’lerin sadece alacak sigortası ile değil, bu günkü gibi durumlara karşı farklı poliçelere sahip olması gerektiğini belirterek kâr kaybı, iş durması gibi durumlar için de riski minimize edebileceklerini kaydetti.

Yılsonu beklentileri değişmedi

Salgının sigorta sektöründe henüz etkilerinin hissedilmediğini ve burada bir şey söylemek için nisan ayı sonunu görmek gerektiğini belirten TSB Başkanı Benli, yüzde 20-25 civarında bulunan yılsonu büyüme beklentilerinde ise bir değişiklik olmadığını söyledi. Bir takım branşlarda yavaşlama yaşanırken, başka alanlarda büyümeler gerçekleştiğini aktaran Benli, şunları söyledi; “Mesela alacak sigortasındaki 6 bin rakamını 16 bin yaptık mı, bu çok büyük bir fark yaratır. Sağlık sigortalarında çok büyük bir atak bekliyoruz. Siber sigortalar aynı şekilde. Şu anda herkes evden çalışıyor. Bu anlamda farklı yönlerden farklı talepler gelecektir. Aynı zamanda, araç sigortası satışlarında düşüş var, ama hasar tarafında da olumlu gelişmeler yaşanacaktır. Karlılık artacaktır.”

● KAPSAMI 125 MİLYON TL'YE GENİŞLETİLDİ



Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nda geçen ay 2 önemli değişiklik yapıldı. İlk olarak 25 Mart 2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;



- Mevcutta yıllık net satış hasılatı 25 milyon TL’nin altında olan mikro ve küçük işletmeleri kapsayan sistem, orta büyüklükteki işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Artık yıllık net satış hasılatı 125 milyon TL’ye kadar olan tüm KOBİ’ler alacaklarını ödenmeme riskine karşı sigortalayabilecek.



- Ayrıca, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosuna göre alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanacak. Azami teminat limiti, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin, alıcı için talep ettiği teminat limiti ve risk değerlendirme kriterleri dikkate alınarak artırılabilecek.



- Vade seçeneklerine 120, 180 ve 360 güne ek olarak 240 gün de eklendi.



- Cirosu 40 milyon TL’den az olan orta büyüklükteki işletmelere yayımı tarihi olan 25 Mart 2020 tarihi itibariyle, cirosu 40 milyon - 125 milyon TL arası olan işletmelere 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle alacak sigortası hizmeti sunulabilecek.



- Teklifin sunulduğu tarihten itibaren 10 gün içinde poliçenin düzenlenmesi durumunda ilgili poliçeye ilişkin teklif kapsamında sorgulama ücreti alınmayacak.



● REASÜRANS DESTEĞİ NETLEŞTİRİLDİ



İkinci olarak ise 30 Mart 2020 tarihli ve 31084 numaralı Resmi Gazete’de yayınlanan 2326 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnâmesi ile devletin reasürans desteği netleştirildi. Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik ticari alacak sigortası sunulmasını içeren devlet destekli sistem kapsamında 1 Nisan 2020 - 1 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılmayan risklerin hasar prim oranı;



- Sistemin işletilmesini teminen Olağan Riskler Yönetim Merkezi’nin üzerinde kalan ve teminat verilen risk için (pay %50) için %75 ve üzeri,



- Teminat verilen riskin kalan %50’lik kısmını oluşturan pay için %110 ve üzeri için reasürans desteği taahhüt ediliyor.



Reasürans desteği ihtiyacı ortaya çıktığında söz konusu tutar, Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi’nin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.



Bu kapsamda, yayımlanan Kararla, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’na ilişkin devletin reasürans desteği netleşmiş oldu.