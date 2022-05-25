Türk sigortacılığı, Türk dünyasına öncülük yapacak

Selçuk ALTUN

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) önderliğinde bu yıl 11’incisi kutlanan Sigorta Haftası, 22 Mayıs’ta Sigorta Haritaları Sergisi’nin açılışı ile başladı. 23- 29 Mayıs tarihlerini kapsayan Sigortacılık Haftası’nın ilk iki gününde, Swissotel the Bosphorus’ta ‘Türkiye Uluslararası Sigorta Zirvesi’ ismi ile sigorta farkındalığının artırılması için birçok etkinlik düzenlendi. Haftanın en önemli etkinlikleri arasında yer alan Zirvenin açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, TSB Başkanı Atilla Benli, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Vekili Ali Ersoy yaptı. Sigorta Haftası kapsamında zirvenin ilk günü Sigorta Pazarları ve Emeklilik Yatırım Fonlarının Pandemi Sonrası Değerlendirilmesi, Sigortacılar İçin İklim Değişikliği Sorunu ve Sürdürülebilirlik, Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektöründe Yapay Zekanın Geleceği ve Insurtech oturumları gerçekleştirildi.

Zirvenin ikinci günü, Türk dünyası için önemli bir iş birliğine sahne oldu. Türkiye sigorta sektörü adına TSB, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’daki sigorta sektörünün ve sigorta pratiklerinin geliştirilmesine destek olmak, teknik uygulamalara ve altyapıya ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımına zemin sağlamak üzere bir platform kurulması için ilk adımı attı. Üye ülkelerin sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen törende imzalanan Mutabakat Zaptı ile Türk dünyasındaki iş birliği için ilk resmi adım atıldı.

Dağıtım Kanalları paneli

Sigorta Haftası etkinliklerinin 26 Mayıs Perşembe günü 16.00 - 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek Dağıtım Kanalları Paneli webinarı ile sürecek. Webinarın açılış konuşmalarını SEDDK Başkan Vekili Ali Ersoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli yapacak. TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı’nın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan Dağıtım Kanalları webinarında Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Fiba Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut ve Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Ferhan Özay panelist olarak katılacak.

İLK İKİ GÜNDE GERÇEKLEŞEN OTURUMLARA KATILAN PANELİSTLERİN ALTINI ÇİZDİĞİ KONULAR

MAHER HOLDİNG SİGORTA GRUBU BAŞKANI AHMET YAŞAR: SİGORTACILIK, ÜLKEYE UZUN VADELİ KAYNAK YARATIYOR

Sigorta Haftası’nın bu seneki mottosunun ‘Sigorta Kıymet Bilmektir’ olarak belirlendigini hatırlatan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve TSB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yaşar, “Sigorta kendi kıymetinizi bilmektir. Sürdürülebilir ve öngörülebilir bir hayat için yaşamın her anında karşı karşıya kalınan risklerden korunmak için sigortasız olmaz. Geleceğe güvenle bakmanın yolu da huzuru da sigortayla olur. Sigorta Haftası hepimiz için kutlu olsun” dedi. Sigorta haftası etkinlikleriyle sigorta ve sigortacılık hakkında farkındalığın artırılması, temel sigorta bilgilendirme ve bilinçlendirmesinin yapılabilmesi, medyanın ve dolayısı ile birey ve kurumların ilgisinin artırılması bu sayede sigortalılık oranının artırılmasının hedefl endiğini kaydeden Yaşar, “Bu sayede toplanan sigorta primleri ve bireysel emeklilik katılımlarının yaratacağı tasarrufl ar, ülkeye enfl asyona yol açamayan uzun vadeli kaynak yaratacaktır. Bizlerin bireysel ve kurumsal olarak sahip olduğumuz varlıklar, makro düzeyde ülkemizin hepimizin varlıklarıdır, bunların sigorta ile korunması istihdamın korunması , vergi gelirlerinin korunması , tasarrufl arın kaynağa yani yatırıma dönüşmesi anlamına gelmektedir. Hem ülke varlıklarının korunması hemde bizlerin korunması için sigorta ve bu bilinçlenmenin artırılması için Sigorta Haftası’nın çeşitli etkinliklerle kutlanması önemlidir” ifadelerini kullandı.

SEDDK BAŞKAN VEKİLİ ALİ ERSOY: DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜMDE SİGORTACILIK ÖNEMLİ ROL ALACAK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Vekili Ali Ersoy, sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün, ekonomilerin yarınını şekillendirecek dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümün yönetilmesinde önemli rol alacağını söyledi. Ersoy, “Katılım sigortacılığının ve yurt içi tasarruf birikimine önemli katkısı olan özel emekliliğin her geçen yıl daha da gelişmesi ve sektörümüzün uluslararası piyasalara uyum düzeyinin artması ile ülkemiz için sigortacılık alanında gelişim alanlarının ve yeni fırsatların doğacağına inanıyoruz. Kurum olarak tüm bu süreçlerin yönetiminde üzerimize düşen görevleri layıkıyla yapma konusunda azim ve istekle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

AKSİGORTA GENEL MÜDÜRÜ UĞUR GÜLEN: SİGORTA BİLİNCİNİN GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Aksigorta Genel Müdürü ve TSB Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Gülen, Sigorta Haftası’na yönelik yaptığı açıklamada, “Türkiye’de sigortacılık penetrasyonu hala düşük seviyelerde seyrediyor. Yarınları güvence altına alabilmek adına toplumsal sigorta bilincinin gelişmesi büyük önem taşıyor” dedi. Sigortalı olmanın değerinin riskle karşı karşıya kalmadan anlaşılmadığını ve sigortanın önemini anlatmak için bu haftanın önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Gülen, “Sigorta sektörünün nihai amacı hayatı kolaylaştırmak, geleceği güvence altına almaktır. Ancak ne yazık ki Türkiye’de sigortacılık penetrasyonu hala oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Bizi bekleyen riskler ne yazık ki belli başlı ve zorunlu olan sigorta poliçeleriyle sınırlı değil. Sağlıktan dijital risklere, konuttan seyahate bağlı risklere kadar hayatın içerisinde pek çok riskle karşı karşıya kalıyoruz. Toplumsal sigorta bilincinin gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

TÜRKİYE SİGORTA BİRLİĞİ BAŞKANI ATİLLA BENLİ: MİLLİ GELİRE 421 MİLYAR TL İLAVE KATKI HEDEFLİYORUZ

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, sigorta sektörünün potansiyeline dikkat çekti. Türkiye Sigortacılık Sektörü Ekonomik Etki Analizi’ne atıfta bulunan TSB Başkanı Benli, Türkiye sigortacılık sektörü penetrasyon oranının mevcut yüzde 2,2 oranından muadil ülkelerde gözlemlenen yüzde 4,5 seviyesine çıkması durumunda sektörün milli gelirine ilave katkısının endirekt katkılar ile birlikte 421 milyar TL’ye kadar çıkacağını vurguladı. “Bu ilave katkı milli gelirimizde yüzde 7,5 oranında bir büyümeye tekabül ediyor. Bu çalışma, sektörümüzün arzu edilen noktalara gelmesi halinde ülke ekonomimize nasıl katkı sağlayacağını açık bir şekilde gösteriyor” diyen Benli, uluslararası siyasi gelişmeler, pandemi ve savaşlar nedeniyle zorlaşan küresel ekonomik koşullar ile iklim değişikliği, doğal afetler ve her geçen gün hızlanan dijitalleşme gibi pek çok konuya aynı anda uyum sağlamanın kolay olmadığını dile getirdi. Benli, tüm bunlara rağmen “Türkiye, emeklilik ve sigorta sektörü açısından büyük bir potansiyel barındırıyor. Üstelik bu potansiyel, ekonomimizin ‘itici gücü’ olmaya da aday” dedi. Benli, sürdürülebilirlik odağında yeni iş modelleri geliştirilmesinin sektör açısından bir sorumluluk olmasının yanında, müşteri sadakatinin artırılması, sermayeye daha kolay erişim ve uzun dönemde şirket değerinin yükseltilmesi gibi faydaları nedeniyle de stratejik bir gereklilik haline gelmiş olduğunu ifade etti. Önleyici tedbirler alınması için iklim değişikliğiyle mücadelede ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında güçlü bir kaldıraç görevi gören sigorta sektörünü ve paydaşlarını ortak ve kararlı adımlar atmaya davet eden Benli, “Daha bilinçli bir toplum, daha yaşanabilir bir dünya için, Sigorta Kıymet Bilmektir” şeklinde konuştu.

HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCISI MURAT ZAMAN: TÜRKİYE’Yİ KATILIM SİGORTACILIĞI ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ ‘

Türkiye Uluslararası Sigorta Zirvesi’nin açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman ise özellikle katılım sigortacılığı konusuna dikkat çekti. “Ülkemiz sigortacılığında en önemli gelişim alanlarından biri katılım sigortacılığıdır” diyen Zaman, bu yönde önemli bir milat yaşandığını belirterek şunları söyledi: “Her şeyden önce İslami sigortacılık perspektifinde yeni katılım esaslı sigortacılık modeli olan, kolay uygulanabilir, anlaşılır, açıklanabilir ve en önemlisi fıkhi ilkeleriyle uygulaması tutarlı bir model olan Teysir modelini (Türkiye İslami Sigortacılık Modeli) vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Katılım sigortacılığı alanında ülkemize yatırımı teşvik etmek ve ülkemizin öncülüğünü yaptığı Teysir modelini tanıtmak amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Bahreyn’deki düzenleyici otoriteler, sektör liderleri ve İslami sigortacılık alanında faaliyet gösteren yaklaşık 25 şirket ile gerçekleştirilen görüşmeler son derece verimli geçmiş olup, ülkemizin İslam âlemi ve bölge içerisindeki varlığının değeri muhataplarımızca vurgulanmıştır. Halihazırda dünyada yaygın biçimde uygulanmakta olan katılım sigortacılığı modellerinin dayandığı ilkeler ile sahada tatbikinin uyumsuz olduğu ve beraberinde getirdiği birçok sorunun mevcut bulunduğu hususunda, şirket yöneticileri, heyetimizle aynı düşünce ve değerlendirmede olduklarını belirtmiştir. Bu bağlamda, ülkemiz özgü “Teysir” modelinin son derece sade tasarımlandığı, anlatılması ve anlaşılmasının ve sahada tatbikinin daha kolay olduğu hususu ilgili yöneticiler tarafından dile getirilmiştir. Hedefimiz, katılım sigortacılığı alanında daha uzun vadede ülkemizin uluslararası bir katılım sigortacılığı üssüne dönüşmesi.”