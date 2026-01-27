Türkiye Sigorta 2025 bilançosunu açıkladı

Türkiye Sigorta, 1 Ocak - 31 Aralık 2025 dönemi­ne ait konsolide finan­sal tablolarını açıkladı. Şirket, 2024 yılında 12 milyar 780 mil­yon TL olan net dönem kârını, 2025 yılında 19 milyar 527 mil­yon TL’ye yükseltti. Şirketin vergi öncesi kârı ise 26,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Varlıklar 154 milyar TL’yi aştı

Şirketin toplam aktif büyük­lüğü bir önceki yıla göre önemli bir artış gösterdi. 2024 sonunda 95,3 milyar TL olan toplam var­lıklar, 2025 sonunda 154 milyar 657 milyon TL seviyesine ulaştı. Büyüme ivmesi özsermaye ka­lemine de yansıdı. Şirketin öz­sermayesi, 2024 sonundaki 27,6 milyar TL seviyesinden 49 mil­yar 645 milyon TL’ye yükseldi. Bu dönemde şirketin ödenmiş sermayesi de iç kaynaklardan karşılanarak 5 milyar TL’den 10 milyar TL’ye çıkarıldı.

Prim üretimi ve teknik kârlılık

Türkiye Sigorta, 2025 yılın­da toplam 147 milyar 117 milyon TL brüt prim üretimi gerçekleş­tirdi. Hayat dışı teknik bölüm dengesi ise 22 milyar 695 mil­yon TL artı bakiye verdi.

Branş bazında incelendiğin­de karlılığı “Yangın” ve “Kasko” branşları sırtladı:

Yangın ve doğal afetler: 10,5 milyar TL net prim üretilen bu branşta, teknik kâr 9,89 mil­yar TL oldu.

Kara araçları (Kasko): Şir­ket bu branşta 6,67 milyar TL teknik kâr elde etti.

Kara araçları sorumluluk (Trafik): Sektörün en zorlu branşı olan trafikte ise 3,4 mil­yar TL teknik zarar yazıldı.

Yatırım gelirlerinden rekor katkı

Teknik kârlılığın yanı sıra fi­nansal gelirler de bilançoyu destekledi. Şirket, 2025 yılın­da toplam 34 milyar 173 mil­yon TL yatırım geliri kaydetti. Bu tutarın 22,5 milyar TL’si fa­iz ve temettü gibi finansal ya­tırım gelirlerinden, 7,6 milyar TL’si ise finansal yatırımların değerlemesinden kaynaklandı. Şirketin 2025 yılı hisse başına kazancı 1,95 TL olarak hesap­landı. Ayrıca raporda, 2025 yılı içerisinde hissedarlara 2 mil­yar TL tutarında temettü öde­mesi gerçekleştirildiği belir­tildi. Faaliyet raporunda 2026 yılına ilişkin finansal hedefler yer almazken, yasal düzenle­melere ilişkin önemli bir nota yer verildi. Raporda, 7571 sa­yılı Torba Kanun kapsamında, şartlar oluşsa dahi 2025, 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde vergi usul kanunu finansal tab­lolarında enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı hatırlatıldı.

“Önceliğimiz çalışan deneyimi”

Happy Place to Work Sertifikası’nı almaya hak kazanan Türkiye Sigorta, çalışanlarından aldığı 82,3 puanla “Olağanüstü Çalışan Deneyimi Sertifikası ve Ödülü”nü almaya hak kazanırken, Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri listesine de aday oldu. Türkiye Sigorta İnsan Kaynakları, Strateji ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Doğan Başar, istikrarlı başarının arkasındaki en önemli unsurun çalışanların katkısı olduğunu vurgulayarak, “Çalışan deneyimini uzun vadeli ve stratejik bir öncelik olarak ele alıyoruz. Bu başarı, çalışanlarımızın samimi geri bildirimleri ve ortak akılla hareket etme kültürümüz sayesinde mümkün oldu. Türkiye Sigorta olarak, birlikte gelişen ve birlikte başaran bir organizasyon olma anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.