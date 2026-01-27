Türkiye Sigorta 2025 bilançosunu açıkladı
Türkiye Sigorta, 2025 yılı konsolide finansal sonuçlarını duyurdu. Şirket, toplam prim üretimini 147 milyar TL seviyesine taşırken, yılı 19 milyar 527 milyon TL net kâr ile tamamladı. Özsermayesini 49,6 milyar TL’ye çıkaran şirket, trafik branşındaki teknik zarara rağmen yangın ve kasko branşları ile yatırım gelirlerinin desteğiyle güçlü bir bilanço açıkladı.
Türkiye Sigorta, 1 Ocak - 31 Aralık 2025 dönemine ait konsolide finansal tablolarını açıkladı. Şirket, 2024 yılında 12 milyar 780 milyon TL olan net dönem kârını, 2025 yılında 19 milyar 527 milyon TL’ye yükseltti. Şirketin vergi öncesi kârı ise 26,1 milyar TL olarak gerçekleşti.
Varlıklar 154 milyar TL’yi aştı
Şirketin toplam aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre önemli bir artış gösterdi. 2024 sonunda 95,3 milyar TL olan toplam varlıklar, 2025 sonunda 154 milyar 657 milyon TL seviyesine ulaştı. Büyüme ivmesi özsermaye kalemine de yansıdı. Şirketin özsermayesi, 2024 sonundaki 27,6 milyar TL seviyesinden 49 milyar 645 milyon TL’ye yükseldi. Bu dönemde şirketin ödenmiş sermayesi de iç kaynaklardan karşılanarak 5 milyar TL’den 10 milyar TL’ye çıkarıldı.
Prim üretimi ve teknik kârlılık
Türkiye Sigorta, 2025 yılında toplam 147 milyar 117 milyon TL brüt prim üretimi gerçekleştirdi. Hayat dışı teknik bölüm dengesi ise 22 milyar 695 milyon TL artı bakiye verdi.
Branş bazında incelendiğinde karlılığı “Yangın” ve “Kasko” branşları sırtladı:
Yangın ve doğal afetler: 10,5 milyar TL net prim üretilen bu branşta, teknik kâr 9,89 milyar TL oldu.
Kara araçları (Kasko): Şirket bu branşta 6,67 milyar TL teknik kâr elde etti.
Kara araçları sorumluluk (Trafik): Sektörün en zorlu branşı olan trafikte ise 3,4 milyar TL teknik zarar yazıldı.
Yatırım gelirlerinden rekor katkı
Teknik kârlılığın yanı sıra finansal gelirler de bilançoyu destekledi. Şirket, 2025 yılında toplam 34 milyar 173 milyon TL yatırım geliri kaydetti. Bu tutarın 22,5 milyar TL’si faiz ve temettü gibi finansal yatırım gelirlerinden, 7,6 milyar TL’si ise finansal yatırımların değerlemesinden kaynaklandı. Şirketin 2025 yılı hisse başına kazancı 1,95 TL olarak hesaplandı. Ayrıca raporda, 2025 yılı içerisinde hissedarlara 2 milyar TL tutarında temettü ödemesi gerçekleştirildiği belirtildi. Faaliyet raporunda 2026 yılına ilişkin finansal hedefler yer almazken, yasal düzenlemelere ilişkin önemli bir nota yer verildi. Raporda, 7571 sayılı Torba Kanun kapsamında, şartlar oluşsa dahi 2025, 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde vergi usul kanunu finansal tablolarında enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı hatırlatıldı.
“Önceliğimiz çalışan deneyimi”
Happy Place to Work Sertifikası’nı almaya hak kazanan Türkiye Sigorta, çalışanlarından aldığı 82,3 puanla “Olağanüstü Çalışan Deneyimi Sertifikası ve Ödülü”nü almaya hak kazanırken, Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri listesine de aday oldu. Türkiye Sigorta İnsan Kaynakları, Strateji ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Doğan Başar, istikrarlı başarının arkasındaki en önemli unsurun çalışanların katkısı olduğunu vurgulayarak, “Çalışan deneyimini uzun vadeli ve stratejik bir öncelik olarak ele alıyoruz. Bu başarı, çalışanlarımızın samimi geri bildirimleri ve ortak akılla hareket etme kültürümüz sayesinde mümkün oldu. Türkiye Sigorta olarak, birlikte gelişen ve birlikte başaran bir organizasyon olma anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.