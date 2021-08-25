Türkiye Sigorta aktif büyüklüğünü yüzde 11 artırdı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2021 yılının ikinci çeyreğinde ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2021 yılının ilk altı ayında Türkiye Sigorta, aktif büyüklüğünü yüzde 11 artışla 12,4 milyar TL'ye çıkartırken teknik kârlılığını ise 809 milyon TL olarak açıkladı. Türkiye Hayat Emeklilik'te ise ilk altı ayda 1,7 milyar TL prim üretimi gerçekleştirildi ve geçen yılın aynı dönemine oranla net karlılık yüzde 14,25 artış ile 801,4 milyon TL'ye ulaştı.

Gücünü adından alan Türkiye Sigorta, ikinci çeyrek prim üretiminde yüzde 13,74 pazar payı ve 5,4 milyar TL prim üretimi ile sektör liderliğini sürdürdü. Türkiye Hayat Emeklilik ise BES 3.0'da 2 milyon 3 bin 907 katılımcı sayısı ve devlet katkısı dâhil fon büyüklüğünde 32,5 milyar TL, Otomatik Katılım'da ise 2 milyon 252 bin 699 çalışan ve devlet katkısı dâhil 7,4 milyar TL'lik fon büyüklüğü ile liderliğini devam ettirdi.

Türkiye Sigorta, 2021 yılının ilk 6 ayında aktif büyüklüğünü yüzde 11 artışla 12,4 milyar TL'ye ulaştırırken, ikinci çeyreği 634,1 milyon TL net dönem kârı ile kapattı. Teknik kârlılık, geçen sene aynı döneme göre yüzde 4 oranda artarak 809 milyon TL olarak gerçekleşti. Türkiye

Hayat Emeklilik ise, 1,7 Milyar TL prim üretimi ile ikinci çeyreği

801,4 milyon TL net dönem kârı ile kapattı.

"Liderliğimizi ilk 6 ayda koruduk"

Türkiye Sigorta'nın 2021 yılı ikinci çeyrek prim üretiminde yüzde 13,74 pazar payı ve 5,4 milyar TL prim üretimi ile sektör liderliğini pekiştirdiklerinin altını çizen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla

Benli, "Genel zararlar branşında yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi ikinci çeyrekte 2 milyar 222 milyon TL'yi aşan bir üretim ve yüzde 38 pazar payımızla sektörün açık ara lideri olmanın gururunu yaşıyoruz. Yangın ve doğal afet branşında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında büyüme ile 989 milyon TL prim ürettik ve yüzde 16'lık pazar payımız ile liderliğimizi devam ettirdik" diye konuştu.

BES ve OKS'de fon büyüklüğü yaklaşık 40 milyar TL

Türkiye Hayat Emeklilik'in ise Haziran 2021 sonu verilerine göre BES 3.0'da 2 milyon 3 bin 907 katılımcı sayısı ve devlet katkısı dâhil fon büyüklüğünde 32,5 milyar TL, Otomatik Katılım'da ise 2 milyon 252 bin 699 çalışan ve devlet katkısı dâhil 7,4 milyar TL'lik fon büyüklüğü ile liderliği rakiplerine bırakmadığının altını çizen Atilla Benli "BES ve OKS'de toplam 4 milyon 300 bine yakın katılımcı ve 40 milyar TL'ye yaklaşan bir fon büyüklüğüne sahibiz. 18 yaş altı çocukların da Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dâhil edilmesiyle katılımcı ve fon büyüklüğü gelişmeye devam edecektir" dedi.