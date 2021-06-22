Türkiye Sigorta Genel Müdürü Benli: Trafik sigortası poliçe fiyatlarında düşüş başladı

Trafik sigortasında değişiklik içeren kanun tasarısının yasalaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli "Sigorta sektörümüzün amiral gemisi durumunda olan trafik sigortasında vatandaşların tazminatlarını en hızlı ve en şeffaf şekilde alabilmelerinin önü açıldı. Ayrıca sigorta şirketlerimizin maliyetlerinin azalması ile poliçe fiyatlarında aşağı yönlü hareketler gözlenmeye başladı" dedi.

Trafik sigortasında değişiklik içeren kanun tasarısının yasalaşmasıyla birlikte; zorunlu trafik sigortası kapsamında ‘değer kaybı’, ‘sürekli sakatlık’ ve ‘destekten yoksun kalma’ tazminatlarına ve bu sigortanın teminat kapsamı dışında kalan hallerine ilişkin kanuni çerçeve çizilerek, trafik kazaları sonucunda zarar gören hak sahiplerine tazminatların daha adil ve hızlı bir şekilde ödenebilmesinin yolu açıldı.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, trafik sigortasında söz konusu adımla belirsizliklerin ortadan kalktığının altını çizerek, "Düzenleme ile artık trafik sigortasında herhangi bir hak kaybı yaşanmaksızın, tazminatlar bilimsel yöntemlere göre hesaplanarak hak sahiplerinin gerçek zararı en kısa sürede karşılanabilecek. Böylelikle gerek sigortalılarımız ve hak sahipleri gerekse sigorta şirketlerimiz açısından trafik sigortalarında tazminatlar öngörülebilirliğe kavuştu. Aynı şekilde şirketlerimizin bu sigorta ürününde yaşadığı fiyat oluşturma belirsizliği de ortadan kalktı" diye konuştu.

“Vatandaşlarımız hakkını en kısa sürede alacak”

Trafik kazalarında, sigortadan ödenecek vefat ve sakatlık tazminatı hesaplamasına standart gelmesiyle birlikte, yargının farklı tazminat kararları vermeyeceğini ve artık hak kaybı yaşanma durumunun olmayacağına dikkat çeken Atilla Benli, "Artık standart gelmesi ile, yargı yoluna gitmeye bile gerek olmadan mağdur olan taraf ne alacağını, sigorta şirketleri de ne ödeyeceğini bilecek. Son dönemde artan hasar aracılarına da gerek kalmayacak ve mahkemelerimizde biriken davalar azalacak. Dava maliyetleri ve yıllarca süren dava süresinde ekonomik kayıplarından önüne geçilmiş olacak" dedi.

“Aktüeryal hesaplamalardan vazgeçmeden fiyatlama yapıyoruz”

Türkiye Sigorta olarak, tüm ürün gruplarında olduğu gibi trafik sigortasında da aktüeryal hesaplamalardan vazgeçmeden fiyatlama yaptıklarına dikkat çeken Atilla Benli, "24 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren ve yaptırılması zorunlu olan trafik sigortasında yapılan düzenlemeler sonrası şirket olarak maliyetlerimizde azalma olduğunu gördük ve bunu da havuz dışı poliçe fiyatlarımıza yansıtmaya başladık. 7 basamaklı fiyat oluşumu içinde bir basamakta yüzde 40’a varan indirim sağlarken, diğer basamaklarda değişen oranlarda fiyat düzenlemelerimiz oldu. Yeni düzenleme ile SEDDK’nın, gerekli çalışmaları yaparak hesaplama metodlarını netleştirmesiyle birlikte sigorta şirketleri sayısal analiz tahminlerini daha iyi yapacak ve trafik sigortasındaki tüketici lehine indirimler diğer firmalara da yansıyacaktır" dedi.

“Değer kaybı hesabında netlik sağlandı”

Atilla Benli, düzenleme içinde bir başka önemli netliğin de söz konusu poliçe kaynaklı ticari araçlar ve araç kiralama şirketlerine kar kaybı, gelir kaybı, kira kaybı, iş durması gibi tazminatların ödenmeyecek olması olduğunu ifade etti. Benli, "Artık sürücüler, küçük hasarlar için değer kaybı tazminatı talep edemeyecek. Değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkat alınacak. Trafikten çekilecek ve hurdaya çıkmış araçlar da sigortadan değer kaybı tazminatı alamayacak. Tüm bunlar sektörümüz için önemli belirsizlikler ve önemli bir maliyet kalemleri olarak önümüzde duruyordu. Bu durumun ortadan kalmış olmasında en önemli faydayı vatandaşlarımız elde etmiş oldu. Tazminat ve değer kaybında önümüze çıkan ekstra maliyetlerin ortadan kalkmasıyla birlikte trafik sigortası poliçe fiyatlarında önemli ölçüde aşağı yönlü hareket olacak" dedi.