Türkiye Sigorta ve Tohum Otizm Vakfı’ndan iş birliği
Türkiye Sigorta, Tohum Otizm Vakfı’nın otizmli çocukların nitelikli eğitime erişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği “Her Sınıf Bir Tohum” projesine katkı sunmayı sürdürüyor.
Geçtiğimiz yıl Elazığ Merkez İsmet Paşa İlkokulu’nda iki özel eğitim sınıfının hizmete açılmasına katkı sunan Türkiye Sigorta, bu yıl da Malatya Yeşilyurt’taki Abdülhamid Han Ortaokulu’nda özel eğitim sınıfının yenilenmesini destekledi.
Otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanısı alan öğrencilerin bireysel ihtiyaçları gözetilerek düzenlenen sınıf, eğitim materyalleri ve teknolojik donanımlarla zenginleştirilerek hizmete açıldı.
Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu, “Bu yıl projemizin Sigorta Haftası’na denk gelmesini de çocuklarımızın erken yaşta risk ve güvence kavramlarıyla tanışmaları açısından anlamlı bir fırsat olarak değerlendirdik. Sigortayı yaşamın farklı alanlarında risklere karşı hazırlıklı olmayı ve dayanışmayı güçlendiren bir bilinç olarak görüyor; bu farkındalığın küçük yaşlardan itibaren gelişmesini önemsiyoruz” dedi.