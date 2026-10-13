Türkiye Sigorta ve Tohum Otizm Vakfı’ndan iş birliği

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Geçtiğimiz yıl Ela­zığ Merkez İsmet Paşa İlkoku­lu’nda iki özel eğitim sınıfının hizmete açılmasına katkı su­nan Türkiye Sigorta, bu yıl da Malatya Yeşilyurt’taki Abdül­hamid Han Ortaokulu’nda özel eğitim sınıfının yenilenmesi­ni destekledi.

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanısı alan öğ­rencilerin bireysel ihtiyaçla­rı gözetilerek düzenlenen sınıf, eğitim materyalleri ve tekno­lojik donanımlarla zenginleş­tirilerek hizmete açıldı.

Türki­ye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Sel­da Çamlıbel Özkoyuncu, “Bu yıl projemizin Sigorta Haftası’na denk gelmesini de çocuklarımı­zın erken yaşta risk ve güvence kavramlarıyla tanışmaları açı­sından anlamlı bir fırsat olarak değerlendirdik. Sigortayı yaşa­mın farklı alanlarında risklere karşı hazırlıklı olmayı ve daya­nışmayı güçlendiren bir bilinç olarak görüyor; bu farkındalığın küçük yaşlardan itibaren geliş­mesini önemsiyoruz” dedi.