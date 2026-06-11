Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik sermayelerini yüzde 100 artırdı

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Böylece şirketin 2023 yılı Haziran döneminde 1,2 milyar lira seviyesinde bulunan ödenmiş sermayesi yaklaşık 17 kat artarak 20 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde ABD doları bazında ise sermaye 44,9 milyon dolardan 434,3 milyon dolara çıkarak yaklaşık 10 kat yükseldi.

Açıklamada, söz konusu sermaye artışının şirketin son yıllardaki büyüme performansı ve güçlü finansal yapısının önemli bir göstergesi olduğu belirtilerek, sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda ülke ekonomisine ve paydaşlarına değer katılmaya devam edileceği ifade edildi.

Öte yandan Türkiye Hayat Emeklilik'in ödenmiş sermayesi de yüzde 100 artırılarak 5 milyar liradan 10 milyar liraya çıkarıldı.

Şirketin 2023 yılı Haziran döneminde 755,8 milyon lira olan ödenmiş sermayesi, yapılan artışla yaklaşık 13 kat yükselerek 10 milyar liraya ulaştı. ABD doları bazında ise sermaye 29,3 milyon dolardan yaklaşık 217,1 milyon dolara çıkarak yaklaşık 7 kat artış gösterdi.