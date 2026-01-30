Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’ten 35 milyar TL’lik rekor kâr

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2025 yılında güçlü finansal performanslarıyla sigorta ve bireysel emeklilik sektöründe lider konumlarını pekiştirdi. Türkiye Varlık Fonu’nun 2020 yılında yaklaşık 900 milyon dolarlık yatırımıyla kurulan iki şirket, beş yıl gibi kısa bir sürede piyasa değerlerini 5,8 milyar dolara taşıyarak dikkat çekici bir büyüme yakaladı.

Beş yılda 13 kat artan kârlılık

İki şirket, 2025 yılı sonunda toplamda 35 milyar TL net kâr elde etti. Bu rakam, bir önceki yılın 22 milyar TL’lik net kârını aşarak yeni bir rekor olarak kayda geçti. Böylece Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, beş yılda kârlılıklarını 13 kat artırmış oldu. Yalnızca 2025’te net kâr artışı yıllık bazda yüzde 59 olarak gerçekleşti.

Prim üretimi ve fon büyüklüğünde liderlik

Türkiye Sigorta, hayat dışı branşlarda prim üretimini yüzde 45 artırarak 147,1 milyar TL’ye yükseltti ve en yakın rakibiyle arasında yaklaşık 32 milyar TL fark yarattı. Hayat branşında ise prim üretimini iki katına çıkararak 29,3 milyar TL seviyesine ulaştı. Türkiye Hayat Emeklilik tarafında ise BES fon büyüklüğü yüzde 82 artışla 494,1 milyar TL’ye, katılımcı sayısı 5 milyona yükseldi. Şirket, fon getirilerinde sektör ortalamasının üzerinde performans sergileyerek yüzde 65 ortalama getiri sağladı.

Erişilebilir fiyat politikası

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, sigortayı herkes için erişilebilir kılmayı hedeflediklerini vurguladı. Enflasyonun altında fiyat politikası, peşin fiyatına 12 taksit imkânı ve indirim kampanyalarıyla sigortalıların bütçelerinin desteklendiğini belirtti. 2026’nın ilk çeyreğinde bireysel kasko ve sağlık ürünlerinde fiyat artışı yapılmaması da bu yaklaşımın bir parçası olarak öne çıktı.

Güçlü reasürans ve hizmet kalitesi

Doğal afet risklerine karşı katastrofik koruma kapasitesi 2,4 milyar dolara çıkarılırken, yangın ve inşaat branşlarında güçlü reasürans yapısı oluşturuldu. Hasar yönetiminde hızlı onarım, sağlıkta yapay zekâ destekli provizyon süreçleri ve yüksek müşteri memnuniyeti, şirketlerin hizmet kalitesini sektör ortalamasının üzerine taşıdı.

Sürdürülebilir büyüme ve temettü

2020’dan bu yana 465 milyon dolar karşılığı temettü dağıtan iki şirket, güçlü öz kaynak yapılarıyla sürdürülebilir kârlılık hedefini sürdürmeyi amaçlıyor. 2026’da da pazar liderliği, dijitalleşme ve müşteri deneyimi odaklı büyüme öncelikler arasında yer alıyor.