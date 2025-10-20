Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’ten rekor kâr: 25,8 milyar lira

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2025’in üçüncü çeyreğinde toplam 25,8 milyar lira net kâr elde ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 büyüdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, finansal gelişimini ve kârlılığını yılın üçüncü çeyreğinde de sürdürdü. Geçen yılın aynı dönemine göre kârlılığını yüzde 49 artışla 14,3 milyar liraya taşırken, prim üretiminde de yüzde 45 artışla 105,1 milyar liraya ulaştı.

Türkiye Hayat Emeklilik ise ilk 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 416 milyar lira bireysel emeklilik sistemi (BES) fon büyüklüğüne, 5,1 milyon katılımcı sayısına ve yüzde 69 artışla 11,4 milyar lira karlılığa erişti. Hayat prim üretimini ise yine yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 126 büyümeyle 20,5 milyar liraya ve poliçe sayısını da 6 milyon adete yükseltti.

İki şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 büyümeyle, toplamda 25,8 milyar lira net kar elde etti. Böylece 2024 yıl sonu net karı olan 22 milyar lirayı 2025'in ilk 9 ayında geçerek, kendi rekorunu da kırdı.

Türkiye Sigorta ilk 9 ayda aktif büyüklüğünde yüzde 58 artışla 152,4 milyar liraya, öz sermaye büyüklüğünde yüzde 45 artışla 41,6 milyar liraya ulaşırken, Türkiye Hayat Emeklilik ise aktif büyüklüğünde yüzde 56 artışla 467,2 milyar liraya, öz sermaye büyüklüğünde yüzde 49 artışla 27,3 milyar liraya ulaştı.

Sigortaya erişilebilirlik kolaylaşıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, sürdürülebilir finansal başarılarının yanı sıra sigortaya erişilebilirliği kolaylaştırmayı ve ihtiyaca yönelik ürünlerle sigortalı sayısının artmasını hedeflediklerini belirtti.

Odaklarının, sürdürülebilir başarıları hedeflerken sigortaya erişimi her geçen gün daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu aktaran Çakmak, bunu her çeyrek sonuçlarıyla ortaya koyuyor olmanın haklı gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Çakmak, 2025'in ilk 9 ayında kendi rekorlarını kırarak ve piyasa beklentilerini aşan prim üretimi gerçekleştirerek hayat dışı prim üretiminde en yakın rakipleriyle aralarında 26,5 milyar liralık bir fark oluşturduklarını vurguladı.