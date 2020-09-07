Türkiye Sigorta YKB Benli: Hedefimiz üretim ve karlılıkta sürdürülebilir liderlik

07 Eylül 2020

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli de projeye imkan ve destek sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Bakan Albayrak'a, mesai arkadaşlarına, TVF, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın çalışanlarına ve proje paydaşı danışmanlarına teşekkür etti.

Benli, "2020 yılının en büyük birleşmesini söz verdiğimiz takvimde ve pazar payımızı da artırarak hayata geçirdik." dedi.

Türkiye Sigortanın 38 bölge, 2 bin 620 çalışan ve 15 milyon müşteriye hizmet veren Türkiye'nin en büyük sigorta ve emeklilik şirketi olduğunu belirten Benli, şunları kaydetti:

"Sigortacılığı yeniden tanımlamak yepyeni alanlarda öncü olmak istiyoruz. İsmimizden gelen sorumluluğun bilinciyle hedefimiz üretim ve karlılıkta sürdürülebilir liderlik ve Türkiye dışında da faaliyetleri bulunan global bir sigorta şirketi olmak. Bir olmakla elde ettiğimiz güçlü pozisyon sayesinde, sektörün büyümesinde ve finansal piyasalardan aldığı payın artırılmasında öncü ve yönlendirici konumda olacağız. Güvene ihtiyaç olan her alanda çözümlerimizle biz orada olacağız. İsmimizin verdiği sorumlulukla yaşadığımız çevreye ve toplumumuza borcumuzu ödeme bilinciyle hareket edeceğiz. Güven ve sigortayı eş anlamlı hale getireceğiz."

Üretim, hedef ve başarı temelli bir Türkiye için çalışacaklarını dile getiren Benli, "Yerli ve milli yatırımlara teminat vererek daha da parlak bir gelecek inşasında Türkiye'nin gururlu ve dik duruşunda Türkiye Sigorta olarak yerimizi alacağız." diye konuştu.

"Türkiye Sigorta'nın, sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum"

Bakan Albayrak: Toparlanmayı herkes hissedecek

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Kaynak: AA