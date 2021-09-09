Türkiye Sigorta, yurt dışı büyüme hedefini öne çekti

Selçuk ALTUN

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin bir araya gelmesiyle 1 yıl önce kuruldu. Bir yıl önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, Türkiye Sigorta'nın 5 yıl sonra uluslararası anlamda hizmet veren bir şirket olacağı ifade edilmişti. Birinci kuruluş yıl dönümü nedeniyle dün İstanbul'da gerçekleştirilen basın toplantısında açıklama yapan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, "İki yıl içerisinde bu konuda adımlar atacağız. 2023'e geldiğimizde, sürdürülebilir liderliği pekiştirmiş ve uluslararası anlamda sigortacılık yapan bir Türk sigorta şirketi olacağız. Hedefimiz ve vizyonumuz bu. Bunun için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda yol haritamızın, planlarımızın çok önünde gidiyoruz. Türk menfaatlerinin olduğu bölgeler radarımızda. İlk hedefimiz Doğu Avrupa ve Türki Cumhuriyetler" dedi.

5 bin kişilik istihdam

Sektörün gelişen dinamikleri ve müşterilerinin öncelikli beklentileri doğrultusunda hayattan sağlığa, konuttan kaskoya ve bireysel emekliliğe kadar her alanda farklı ihtiyaçlara cevap veren ürünler geliştirdiklerinin altını çizen Benli, "31 Temmuz itibariyle, hayat dışı prim üretimimiz 6 milyar TL'yi, hayat tarafında prim üretimimiz 2 milyar TL'yi buldu. BES'te ise fon büyüklüğümüz 40.5 milyar TL'nin üzerine çıktı. Her 3 alanda da sektörün lideri konumundayız. 40 faaliyet bölgesinde 2 bin 700 çalışan, 8 bin 300 dağıtım ağı ve 5 bin 950 hizmet noktası ile tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz" diye konuştu.Yeni ürünlerle birlikte istihdam anlamında da ciddi bir büyüme sağlayacaklarının altını çizen Benli, "2023'te Türkiye Sigorta ailesi 5 bin kişi olacak" dedi. Dağıtım kanalları içerisinde acente payına da vurgu yapan Benli, "Türkiye Sigorta'nın birleşmeden önceki aktif acente sayısı bini geçmiyordu. Şu anda 3 bin 700 aktif acente ile çalışıyoruz. 2022 itibariyle hedefimiz 5 bin acenteye ulaşmak" açıklamasında bulundu.

‘Katılım sigortacılığı için şirket kuruyoruz’

Son düzenleme ile mevcut konvansiyonel sigortacılık ile katılım sigortacılığının 31 Aralık itibariyle artık mümkün olmayacağını hatırlatan Atilla Benli, şöyle devam etti: "Ya kapatacaksınız ya portföyü devredeceksiniz ya da şirket kurup katılıma uygun yapıyı oluşturmuş olacaksınız. Biz, Türkiye Sigorta olarak şirket kurmayı tercih ettik. Bu çerçevede yakın zamanda detayları paylaşacağız. BES hariç, elementer tarafta katılım sigortacılığında faaliyet göstereceğiz. İki şirket tek yönetim olacak.Verimlilik, sinerjiyi burada da sağlayacağız."

Marka yüzü Timuçin Esen oldu

Türkiye Sigorta’nın yıl dönümü vesilesiyle yayına girecek reklam filmlerinde marka yüzü olarak Timuçin Esen rol aldı. Yapılan açıklamaya göre, Esen ile 1 yıl süreyle sözleşmeye imza atıldı. Timuçin Esen'in Hekimoğlu dizisindeki rol arkadaşı Muhammed Dede ile birlikte kamera karşısına geçtiği reklam filmlerinin ilki dün akşam yayına girdi. Timuçin Esen, "Ülkemizde sigorta bilinci özellikle son yıllarda gelişmekte olsa da henüz yeterli bir noktada değil. Reklamlarımızda bu yöndeki bilinci artırma yönünde önemli mesajlar verdiğimize inanıyoruz” dedi.