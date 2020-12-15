Türkiye Sigorta'da bayrak değişimi

Türkiye Sigorta'da genel müdür ve üç genel müdür yardımcısı görevinden ayrıldı. Genel Müdürlük görevine Atilla Benli, Genel Müdür Yardımcılıklarına ise Volkan Sinan, Güray Çelik ve Murat Süzer getirildi.

Görevinden ayrılan Genel Müdür Beşir Alper Karayazgan ile Genel Müdür Yardımcıları Atakan Bektaş, Mahmut Emre Bayram ve İbrahim Hakan Muştu danışman kadrosuna getirildi.

Ayrıca 9 Temmuz 2020 tarihinde kurulan İcra kurulunun kaldırıldığı bildirildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde: "Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Beşir Alper Karayazgan, Genel Müdür Yardımcıları Sn. Atakan Bektaş, Sn. Mahmut Emre Bayramve Sn. İbrahim Hakan Muştu görevlerinden ayrılmış ve danışman kadrosuna atanmışlardır. 9 Temmuz 2020 tarihinde kurulan İcra Kurulu kaldırılmıştır. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği uyarınca Sigortacılık Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna yapılacak bildirim yükümlüğü saklı kalmak üzere, Sn. Atilla Benli Genel Müdür, Sn. Volkan Sinan, Sn. Güray Çelik ve Sn. Murat Süzer Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmışlardır."