Türkiye Sigorta’dan 11 ayda 129,2 milyar lira prim üretimi

2025 yılı faaliyetlerini ve gelecek döneme ilişkin hedeflerini açıklayan Çakmak, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in finansal güçlerini pekiştirdiği, operasyonel kabiliyetlerini genişlettiği ve sektördeki öncü konumlarını güçlendirdiği başarılı bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Çakmak, yılın 11 ayına branş bazında baktıklarında, kefalette yüzde 182, sağlıkta yüzde 109, nakliyatta yüzde 68, kredide yüzde 57, su araçlarında yüzde 56 seviyesinde büyüme elde ederek portföylerini hem çeşitlendirdiklerini hem de daha dengeli bir yapıya kavuşturduklarını vurguladı.

Yangın ve doğal afetler, genel zararlar ve kara araçları gibi yüksek hacimli branşlarda da artan üretimle istikrarlı bir büyüme ortaya koyduklarına işaret eden Çakmak, “Yılın 11 ayı itibarıyla Türkiye Sigorta olarak 129,2 milyar lira brüt prim üretimine ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 oranında büyüme kaydettik” ifadelerini kullandı.

Çakmak, Türkiye Hayat Emeklilik tarafında da yüzde 73’lük artışla, 452 milyar lira Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon büyüklüğüne, 5,1 milyon katılımcı sayısına ve hayat prim üretiminde yüzde 112 artışla 26 milyar liraya ulaştıklarını belirtti.

En geniş sigorta portföyü

Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Sigorta olarak hayat dışı branşta en yakın rakiplerimizle aramızdaki 29,8 milyar liralık prim üretimi farkı ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak fon büyüklüğünde ulaştığımız 76 milyar liralık liderlik farkı, pazar payındaki hakim konumumuzu güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Bireysel ürünlerde 1 milyonun üzerinde kasko ve sağlık sigortalısına ulaşmamız ise Türkiye’nin en geniş sigorta müşteri portföylerinden birine sahip olduğumuzu gösteriyor.”