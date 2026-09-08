Türkiye Sigorta’dan “Uzun Yaşam Ekonomisi” raporu: 65 yaş üstü nüfus 2050’de 1,6 milyara ulaşacak

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in Ekonomik Araş­tırmalar Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Uzun Yaşam Ekonomisi: Yaşlanan Nüfusun Sigorta ve Emeklilik Sektörüne Etkileri” başlıklı rapor yayım­landı. Demografik dönüşümü ekonomik ve sektörel etkileriyle ele alan rapor; uza­yan yaşam süresinin sağlık sisteminden sosyal güvenliğe, bireysel tasarruftan si­gorta ve emeklilik ürünlerine kadar ya­rattığı dönüşümü inceliyor. Türkiye Si­gorta Hazine ve Emeklilik Operasyonla­rı Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, uzun yaşamın ekonomik ve sosyal sistemler açısından yeni bir dönemin ka­pısını araladığını belirterek, “Sağlıklı ya­şam süresinin uzaması, sağlık sistemle­ri üzerindeki yükü azaltırken, bireylerin üretkenliğini ve ekonomiye katkısını da artırabilecek önemli bir potansiyel taşı­yor. Diğer yandan, daha uzun yaşam be­raberinde daha uzun süreli sağlık, bakım ve emeklilik ihtiyacını da getiriyor. Bu nedenle geleceğin sistemini kamu, özel sektör ve birey arasında dengeli bir so­rumluluk paylaşımı üzerine kurmamız gerektiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde önleyici sağlığı, uzun vadeli ta­sarrufu ve değişen bakım ihtiyaçlarını finansal güvenceyle birlikte ele alan çö­zümlerin çok daha önemli hale geleceği­ne inanıyoruz” dedi.

Her 6 kişiden biri 65 yaş üstü olacak

Rapora göre, dünya ekonomisi nüfu­sun yaşlanmasıyla birlikte önemli bir ya­pısal dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu­gün dünya genelinde her 10 kişiden biri 65 yaşın üzerindeyken, 2050'de bu ora­nın her 6 kişiden birine yükselmesi bek­leniyor. Küresel ölçekte 65 yaş üstü nü­fusun ise 862 milyondan 1,6 milyara çı­karak neredeyse iki katına ulaşacağı öngörülüyor. Türkiye’nin, 2050 yılında nüfusunun üçte birinin 65 yaş ve üzerin­deki bireylerden oluşması beklenen Ja­ponya ve İtalya gibi “ileri yaşlı” toplum­lar arasında yer almayacağı öngörülüyor. Bununla birlikte Türkiye’de beklenen ya­şam süresi 77,3 yıl ile 81,1 yıllık OECD ortalamasının altında bulunurken, her emekliye sadece 1,6 çalışan düşüyor.

Yaşlanan nüfus emeklilik sistemlerini dönüştürüyor

Rapora göre, yaşam sürelerinin uza­ması sosyal güvenlik ve emeklilik sistem­leri üzerinde de baskı oluşturuyor. Avru­pa’da bugün bir emekliyi finanse etmek için 3,4 çalışma çağında insan bulunur­ken, bu oranın 2050 yılında 2’ye gerile­mesi bekleniyor. Uzayan yaşam sürele­rinin aktüeryal hesaplamaları da daha karmaşık hale getirdiğine dikkat çekilen raporda, “yaşam süresi riskinin” kamu­dan bireylere doğru kaydığı belirtiliyor. Bu dönüşüm, bireylerin emeklilik dö­nemleri için daha fazla ve daha uzun va­deli tasarruf yapmasını gerekli hale ge­tirirken, BES ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) gibi tasarruf mekanizma­larının önemini artırıyor. Sağlık sigor­tacılığı da uzun yaşam ekonomisinin önemli büyüme alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Küresel sağlık sigortası prim üretimi 2025 yılında yüzde 12,3 büyüye­rek 1,68 trilyon euroya ulaşırken, Tür­kiye’de özel sağlık sigortalarının GSYH içindeki payı yüzde 0,3 seviyesinde bulu­nuyor. Türkiye’de sağlık sigortası prim­lerinin 2026-2036 döneminde yıllık or­talama yüzde 15,3 büyümesi bekleniyor.

Yapay zekâ sağlık hizmetlerinde verimliliği artıracak

Raporda, uzun yaşam ekonomisinin en önemli başlıklarından biri olarak “önleyici sağlık” öne çıkıyor. 2050 yılında ortalama bir insanın 78 yıl yaşaması, ancak bunun 11,4 yılını kötü sağlık koşullarında geçirmesi bekleniyor. Sağlık harcamalarının aynı dönemde 20,5 trilyon dolara ulaşabileceği öngörülürken, kanıtlanmış sağlık müdahalelerinin hastalık yükünü yüzde 35 azaltma potansiyeli taşıdığı belirtiliyor. Rapora göre, yapay zekâ da bu dönüşümün önemli unsurlarından biri. İlaç geliştirme ve erken teşhisten operasyonel süreçlere kadar geniş bir alanda kullanılan yapay zekâ uygulamalarının, sağlık hizmetlerinde verimliliği artırarak yükselen maliyetlerin yönetilmesine katkı sağlaması bekleniyor