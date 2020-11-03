Türkiye'de ilk tsunami hasarı ödendi

03 Kasım 2020

Leyla İLHAN

DASK Koordinatörü Erdal Turgut, kurumun ödemeler için dosya onayına başladığını ve dün itibariyle 1,2 milyon liralık ödeme yapıldığını belirtti. Turgut, 50 bine yakın bina için hasar ödemesi başvurusu beklendiğini kaydetti. Ege Bölgesi’nde 635 bin DASK’lı konutla en fazla Zorunlu Deprem Sigorta’sına sahip olan kent İzmir’de deprem sigortaları ödemeleri başladı. Ödemeler kapsamında Türkiye’de ilk kez tsunami kaynaklı hasarlar da ödenecek. DASK Koordinatörü Erdal Turgut DÜNYA'ya açıklama yaparak, DASK’ın İzmir’de 50 dosyanın işlemini onayladığını bildirdi. Dün itibariyle işlem tutarı 1.2 milyon lira olan 10 dosyanın ödemesi yapılığını aktaran Turgut, “Şu an 2 bin 500 dosyanın çalışması yapılıyor ” diye konuştu. Turgut, Türkiye’de tsunami kaynaklı hasarların da ilk kez ödeneceğini belirtti.

Sahadaki ekspertiz sayısını 200’e çıkaracak

Konutlarda hasar tespit çalışması yapmak için toplam 85 ekspertizin sahada bulunduğunu aktaran Turgut, bu sayının 200’e çıkartılmasının planlandığını söyledi. Turgut, 1999 yılından bu yana 10 milyon poliçeye ulaşılan Türkiye’de zorunlu deprem sigortalılık oranının yüzde 56 oranında olduğunu belirtti. Zorunlu Deprem Sigortalılık oranının en yüksek iller arasında özellikle deprem geçirmiş illerin yer aldığına dikkat çeken Turgut, “Sigortalılık oranı Bolu, Tekirdağ, Yalova ve Sakarya’da yüzde 80’in üzerinde seyrediyor” dedi.

“Kentsel dönüşüm bina değil ada bazında yapılmalı”

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin, Malatya ve Elazığ depremlerinde olduğu gibi İzmir depreminin de yapı denetimin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Şahin, ilk gelen bilgilere göre yapı denetiminden geçen binaların hasar görmediğinin ortaya çıktığını aktardı.DÜNYA’ya değerlendirmelerde bulunan Şahin, deprem olur olmaz İzmir’deki yapı denetçilerinin sahaya inerek inceleme yaptığını belirtti. Şahin, yıkılan binaların yapı denetiminden geçmediğini kaydetti.İzmir’de şu an itibarıyla bin 69 denetçi mühendis bulunduğunu dile getiren Şahin, 3 bin 501 kontrolür mimar ve mühendis, 7 bin 686 şantiye şefinin görev yaptığını anlattı. Şahin, kentsel dönüşümün yönteminin de en az yapı denetimi kadar önemli olduğunu bildirerek, “Yapı denetiminden geçen bina yıkılmayacak diye bir şey yok ama son depremler, bize yapı denetimin riski minimuma indirdiğini gösteriyor” şeklinde konuştu. Mevcut kentsel dönüşümün bina bazında yapıldığını ve binada oturanların ekonomik durumunun zayıf olması halinde, kimsenin kentsel dönüşüme yanaşmadığını ifade eden Şahin, bunun yerine daha geniş alanı içeren ada bazında dönüşümün riski en aza indirecek yöntem olduğunu belirtti.

"Harita çıktı, riskli yerler belli”

Son çıkan deprem yönetmeliğiyle birlikte Türkiye’nin deprem kuşağı haritasının çıkarıldığını ifade eden Şahin, “Artık hangi illerin ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz. Bu illere özel çalışmalar yapılabilir” dedi.

İzmir hasar tespiti yapıyor

İzmir’i vuran deprem sonrası vatandaşlar, yerel yönetimler, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri depremin yaralarını sarmak için bir araya geldi. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bornova’da bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Aralarında Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli’nin de olduğu toplantıda kentsel dönüşüm konusu ve yardım kampanyasının detayları ele alındı. Görüşmede EBSO, İZTO, EİB ile İTB’nin ortak bir kampanyayı düzenleyecekleri basın toplantısı ile duyurma kararı aldığı öğrenildi. Yardımlarla ilgili kampanya enkaz kaldırma çalışmalarının ardından açıklanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ‘Askıda İyilik Var’ dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, İzmir depreminin yaralarını sarmak için STK yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda yardımların büyükşehir belediyesi tarafından toplanması dağıtım faaliyetlerinin ise Bayraklı Belediyesi tarafından organize edilmesi kararlaştırıldı. Çalışma "Askıda İyilik Var" sloganıyla depremzedeler için uygulamaya koydu. Bu program kapsamında hayırsever kişi ve kuruluşların, Biz İzmir ve Halkın Bakkalı sanal platformları üzerinden yapacağı yardımlar, belediye organizasyonuyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

İBB bu kapsamda ‘Biz İzmir’ mobil uygulamalarında ve www.bizizmir. com adresinde Askıda İyilik Var bölümü oluşturarak dört yardım paketi belirledi. Bağış yapmak isteyenler sıcak yemek, gıda paketi, hijyen paketi ya da uyku tulumu seçeneklerinden istediğini tıklayabilecek ve istediği miktarda yardım yapabilecek. Sıcak yemek 25 TL, gıda paketi 75 TL, hijyen paketi 40 TL ve uyku tulumu ise 120 TL olarak belirlendi.

İş dünyasından kira yardımı

Öte yandan EBSO üyeleri Büyükşehir Belediyesi’nin ulaştırdığı bilgiler üzerinden ihtiyaç sahibi depremzedelerin IBAN numaralarına aylık 2 bin TL olmak üzere 5 ay boyunca kira yardımında bulunacak.

Yeni hastane için çalışma...

Felaketin ardından kente gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hasar nedeniyle bir bölümü boşaltılan Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Koca, hastanenin yıkılarak aynı yerde tam teşekküllü bir hastane yapılması için talimat verdi. Koca, ayrıca, aynı bölgede bulunan futbol sahası içerisinde de, içinde tüm üniteleri bulunan tam donanımlı bir hastaneyi 2 buçuk ay gibi rekor bir sürede hizmete alacaklarını açıkladı.

Torbalı Belediyesi boşaltılıyor

Hasarlı Torbalı Belediye Binası'nın boşaltılması kararı alındı. Torbalı Belediyesi, bünyesinde bulunan BKM’de hizmet verecek

"İmar affı yasaklanmalı"

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu da deprem için bir “30 Ekim İzmir Depremi Ön Raporu” hazırladı. Raporda “İmar barışı adı altında ruhsatlandırılan tüm ruhsatlar iptal edilmelidir” denildi.