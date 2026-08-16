Türkiye'nin DASK haritası ortaya çıktı: En düşük oran o bölgede

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17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından Türkiye'de deprem kaynaklı maddi kayıplara karşı güvence sağlamak amacıyla kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 25 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere yaşanan büyük afetlere rağmen Zorunlu Deprem Sigortası'nda (ZDS) hedeflenen seviyeye henüz ulaşılamadı.

DASK verilerine göre Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortası bulunan konut sayısı 11 milyon 700 bin 223'e ulaşırken sigortalılık oranı yüzde 58 olarak kaydedildi. Buna göre konutların yaklaşık yüzde 42'sinin Zorunlu Deprem Sigortası bulunmuyor.

En düşük oran Karadeniz'de

Sigortalılık oranlarında bölgeler arasında belirgin farklar bulunuyor. En yüksek oran yüzde 65 ile Marmara Bölgesi'nde kaydedildi. Marmara'yı yüzde 64 ile Doğu Anadolu ve yüzde 63 ile Güneydoğu Anadolu izledi.

Ege ve Akdeniz'de oran yüzde 59 olurken İç Anadolu'da yüzde 51'e geriledi. Zorunlu Deprem Sigortası'nın en düşük olduğu bölge ise yüzde 45 ile Karadeniz oldu.

DASK Genel Sekreteri Balkır Demirkan, depremlerin daha sık yaşandığı bölgelerde sigorta yaptırma eğiliminin daha yüksek olduğunu, depremlerin görece seyrek görüldüğü bölgelerde ise poliçe yaptırma ve yenileme oranlarının düştüğünü belirtti.

25 yılda 867 bin hasar ihbarı

DASK'ın faaliyete başladığı 2000 yılından bu yana Türkiye genelinde 1397 hasar yapıcı deprem meydana geldi ve kuruma toplam 867 bin 275 hasar ihbarı ulaştı.

En fazla hasar yapıcı deprem 175 ile 2020'de kaydedilirken, 2021'de 123 deprem yaşandı. Hasar ihbarlarının en yoğun olduğu yıl ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği 2023 oldu. Söz konusu yılda DASK'a 653 bin 81 ihbar yapıldı.

Kahramanmaraş depremlerinde 39 milyar lira ödendi

DASK'ın bugüne kadarki en büyük operasyonlarından biri 6 Şubat depremlerinin ardından gerçekleştirildi. Demirkan, Kahramanmaraş depremlerinin ardından 9 ay içerisinde 540 bin dosyanın sonuçlandırıldığını ve toplam 39 milyar liralık hasar ödemesi yapıldığını açıkladı.

Depremlerin yol açtığı toplam finansal zararın yaklaşık 104 milyar dolar olduğunu belirten Demirkan, bunun yaklaşık 5,5 milyar dolarının sigorta sektörü tarafından karşılandığını, DASK'ın payının ise 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

DASK: Yüzde 58 yeterli değil

Türkiye'deki yüzde 58'lik sigortalılık oranının yeterli olmadığını vurgulayan Demirkan, hedeflerinin tüm konutların kapsama alınması olduğunu söyledi.

"Yüzde 100 sigortalılık oranı hedefimiz. Yüzde 58 bizim için yeterli bir seviye değil." diyen Demirkan, sigorta havuzunun büyümesinin olası büyük depremlerde daha fazla finansal koruma sağlayacağını ifade etti.

DASK'ta yapay zeka dönemi

DASK, önümüzdeki 5 yıllık döneme ilişkin çalışmalarında yapay zekaya da yer vermeye hazırlanıyor. Kurum, olası bir deprem sonrasında hasarların daha hızlı ve doğru şekilde değerlendirilmesi için yapay zeka destekli süreçler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda birkaç pilot projenin devam ettiği belirtiliyor.

DASK'ın kapsamının gelecekte yalnızca depremle sınırlı kalmaması da gündemde. Sel, dolu ve yangın gibi afetleri de kapsaması öngörülen Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) düzenlemesiyle sigorta kapsamının genişletilmesi hedefleniyor.

"Marmara depremini karşılayacak kapasitedeyiz"

Olası Marmara depremine ilişkin DASK'ın mali kapasitesi hakkında da değerlendirmede bulunan Demirkan, mevcut kaynakların yeterli olduğunu belirtti. Demirkan, "Şu andaki kapasitemiz, olası bir Marmara depremini rahatlıkla karşılayacak seviyededir. Sigortalılarımız bu konuda müsterih olsun." dedi.

Poliçelerdeki teminat tutarının enflasyona paralel olarak her ay arttığını hatırlatan Demirkan, vatandaşlara poliçelerini yaptırmaları ve süresi dolduğunda kesintisiz şekilde yenilemeleri çağrısında bulundu.