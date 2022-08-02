Ukrayna'dan yola çıkan tahıl gemileri nasıl sigortalacak?

Londra'nın deniz sigortacılık piyasası işletmecisi Lloyd's, tahıl koridoru anlaşması kapsamında boş gemilerin Ukrayna limanlarına girebilmesi ve yük alabilmesi için gereken prosedürler üzerindeki çalışmaların henüz tamamlanmadığını belirtti.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğu ile Rusya ve Ukrayna arasında 22 Temmuz'da bir tahıl ve gübre anlaşması imzalanmıştı. Rusya ile Ukrayna arasındaki Şubat ayında başlayan savaş devam ederken anlaşmanın gerçekleştirilmesi ise diplomatik bir başarı olarak görülmüştü.

Lloyd's denizcilik ve havacılık biriminin başında olan Neil Roberts, "Gemiler için standart operasyon prosedürlerinin belirlenmesi gerekiyor ve mürettebatla ilgili de çözülmesi gereken sorunlar var" dedi.

Nakliye şirketleri ve gemileri sigortalayan şirketlerin, hem gemilerin hem de gemi mürettebatının mayın ya da saldırı tehdidi olmadan güvenli seyahat edeceklerinden emin olması gerekiyor. Bu maddeler denizcilikte genel kabul görmüş olan standart operasyon prosedürleri kapsamında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamaya göre standart operasyon prosedürlerinin nihai halini yakında alması, ardından konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Roberts "Yeni gemiler, bir dizi yeni lojistik zorluk ortaya koyuyor ve bunların çözülmesi birkaç gün sürecektir. İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi bu konu üzerinde çalışıyor... Gelişmeleri beklemeli ve sabırlı olmalıyız çünkü çatışmalar devam ediyor" dedi.

Anlaşma kapsamında tahıl yüklü ilk gemi olan Razoni Odesa limanından dün ayrıldı.