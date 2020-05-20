20 Mayıs 2020

Selçuk ALTUN

Tüm dünya ile birlikte mart ayından itibaren Türkiye’yi de etkisini alan COVID-19 salgını sonrasında toplumsal hayat yeni bir şekil almaya başladı. İnsanların yaşam tarzlarında gerçekleşen köklü değişiklerle birlikte “yeni normal” söylemi ortaya çıktı. Yeni normal, virüs kontrol altına alındıktan ve hayat normale döndükten sonra, bu süreçte öğrenilen ve adapte olunan pek çok uygulamanın devam edeceğini gösteriyor. Peki yeni normalde sigorta sektörünü neler bekliyor, şirketlerin iş yapış biçimlerinde ne gibi değişimler olacak? Hangi ürünler arka planda kalacak, neler öne çıkacak?

Sigortada yeni döneme ilişkin öngörülerini DÜNYA’ya anlatan Groupama Sigorta ve Groupama Hayat Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson, “Krizler, pek çok sektörde olduğu gibi sigorta sektöründe de genelde bir vizyon değişimine neden olur. Bir asır önce gerçekleşen İspanyol gribi salgınından bu yana bu kadar büyük bir sağlık felaketi yaşanmadı. Sigorta sektörünü uzak gelecekte meydana gelebilecek benzer bir şoka hazırlamak, başka bir deyişle yarının sigortasını tasarlamak kaçınılmaz hale geldi. Bu amaçla yapılacak tüm projelere, özellikle de mevzuata dair kararların alınmasına yönelik çalışmalara sigorta şirketlerinin başlangıç aşamasında dahil edilmesi gerekiyor” dedi.

“Krizin etkisi yıllarca sürebilir”

Uzun vadeli bir faaliyet olan sigortacılıkta, pandemi kaynaklı krizin etkisinin henüz tam olarak ölçülemediğini ifade eden Burlisson, “2 aylık kriz döneminin hemen sonrasındayız. Krizin işimiz üzerindeki etkisini muhtemelen yılsonunda, hatta gelecek günlerin ne getireceğinden emin olamadığımız için, belki de önümüzdeki yıllarda görebileceğimizi söyleyebilirim” diye konuştu.

Sigorta faaliyetlerinin ülke ekonomisi ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Burlisson, şunları söyledi:

“Bu zor dönemde kişiler yeni poliçe almayı ertelemeyi veya mevcut poliçelerini yenilememeyi düşünebilirler. Bizim rolümüz onlara bilgi vermek ve poliçelerini devam ettirmeleri için prim taksitlerini erteleme gibi kolaylıklar sunarak imkânlar ölçüsünde yardım etmek. Nihayetinde sigorta teminatı alarak kendilerini korudukları riskler ortadan kalkmış değil. Ortadan kalkmak bir yana, önümüzdeki aylarda bu risklerin artması bile söz konusu olabilir. Mesela Çin’de salgın kısıtlamaları ortadan kalktığında bireyler toplu taşıma araçlarını kullanmaya korktular ve özel araç kullanımında çok büyük bir artış kaydedildi.

Türkiye sigortalılık oranı anlamında potansiyelini henüz gerçekleştirmiş değil; örneğin özel sağlık sigortalarında penetrasyon nüfusun yüzde 4’ünün altında. Salgın, sağlığını teminat altına almanın önemini kanıtladı. Pandemi sağlık poliçelerinde istisna olmasına rağmen, sigorta şirketleri özel hastanelerde COVID-19 tedavisi alan sigortalılarının tedavi masraflarının SGK payından artan kısmını ödemeye karar verdiler. Alınan bu inisiyatif bireylerin sigorta şirketlerine güvenini artırdı ve sağlık sigortasının faydasını gösterdi. Bence özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortalarına yönelik talep artacak.

“Dijitalleşme mantığı da yeniden şekillenecek”

Yeni normalde sigortacılık gibi finansal hizmetlerde, dijital araçların kullanımında büyük artış olacağını vurgulayan Genel Müdür Burlisson, “Evde kalmayı, seyahati ve teması asgariye indirmeyi gerektiren COVID-19 salgını mesafeli hizmetleri hızlandırdı. Bu sayede hizmetlerin dijitalleşme mantığının da ihtiyaçlara göre yeniden tanımlanacağını düşünüyorum.

“YOL HARİTAMIZ DEĞİŞMEDİ”



Koronavirüs salgını, pek çok sahada olduğu gibi sigorta sektöründe de şirketlerin birkaç alanda aynı anda ve hızlı aksiyon almasını gerektirdi. Bu doğrultuda bir yandan evden çalışma koşullarına hızla adapte olduklarını, diğer yandan sigortalılarına yeni durumla ilgili bilgilendirmelerde bulunduklarını, bir diğer taraftan da acentelerine yönelik destekler açıkladıklarını belirten Groupama Sigorta ve Groupama Hayat Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson, şunları söyledi; “Güçlü teknolojik altyapımız sayesinde çalışanlarımız ve acentelerimiz ile uzaktan çalışma koşullarına çok hızlı uyum sağladık. Çağrı merkezimiz dahil olmak üzere yalnızca 48 saat içerisinde çalışanlarımızın %95’i evden çalışmaya başladı. Bu sayede, kriz ortamına rağmen 2020 yol haritamızda herhangi bir değişiklik yapmadık. İnovasyon ve dijital odaklı projelerimiz devam ediyor. Halihazırda yapay zeka ve analitik çözümleri uyguluyorduk, bu dönemde bunlar daha da önemli hale geldi.



COVID-19 sebebiyle herkesin evde kaldığı, kendini karantinaya aldığı bu dönemde sigortalılarımızın hayatını kolaylaştırabilecek mevcut pek çok hizmetimizi kendilerine hatırlattık; hatta yeni hizmetleri de devreye aldık. COVID-19 teşhis ve tedavi masrafl arını karşıladığımızı ferdi ve grup sağlık sigortalılarımıza duyurduk. Bunun yanı sıra, sigortalılarımıza ödeme kolaylığı sağlamak üzere, kredi kartı ve banka kartları ile yapılan ödemelerde bir ay taksit erteleme imkanı da sunduk. Ayrıca hasar süreçlerinde herhangi bir gecikme yaşanmaması için bazı önlemler aldık. Mümkün olduğunca uzaktan hasar ekspertizi uyguluyoruz.”