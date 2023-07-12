Silifke OSB’de 500’e yakın kalifiye eleman ihtiyacı var

Burcu KAYA

2 000 yılında 96 hektarlık alanda kurulan Silifke Organize Sanayi Bölgesi’nin Temmuz ayı itibariyle 6 sektörde, 1500 kişiye istihdam sağlandığını, bölgede ağırlıklı olarak taş ve toprağa dayalı sanayi (mermer işleme) ,gıda, içki ve tütün, kimya, petrol ürünleri, lastik ve plastik, metal eşya ve ulaşım araçları, mantar ürünleri ve mobilya, kağıt ve kağıt ürünleri ile baskı ve baskı sanayisinin yer aldığını belirten Gürsoy, Silifke OSB’de faaliyet gösteren firmalarda bugün itibariyle en az 500 kişilik kalifiyeli eleman ihtiyacı olduğunu dile getirerek, enerji ve işçi maliyetlerinin yüksek olmasının da firmaların yaşadığı sorunların başında yer aldığını söyledi.

“Firmaları GES için teşvik ediyoruz”

Firmaları güçleri oranında GES’i kurmaları için teşvik ettiklerine de değinen Gürsoy, açıklamalarını şöyle sürdürdü. “Şu ana kadar 15 GES kuran firmamız oldu. Güneş enerji santrali sayesinde firmaların enerji maliyetlerini en aza indirmeye çalışıyoruz.”

Taşucu TEİAŞ’dan Silifke OSB’ye kadar 6 kilometrelik enerji nakil hattının tamamlandığını belirten Gürsoy, OSB içerisinde kurmuş oldukları dağıtım trafolarıyla her firmaya trafo güçleri oranında enerji verildiğini 2015 yılı içerisinde 3.289,00 m2 alan içerisinde yapımına karar verilen Silifke OSB İdari Bina ve Kültür Kompleksinin 2019 yılı temmuz ayı itibariyle hizmet vermeye başladığını ifade etti.

“4 parsel için 51 başvuru”

İmar planı revizyonu kapsamında oluşan 4 parsel için 51 başvurunun olduğunu ifade eden Gürsoy acilen kamulaştırma işlemleri devam eden 13 sanayi parselinin sanayicilerin hizmetine sunulması gerektiğine dikkat çekerek, “Silifke OSB’nin tek genişleme alanı olan Silifke OSB’nin güney kısmında Bozalan Karadağ mevkiinde bulunan orman kadastro haritasında orman alanı ve kadastro paftalarında ise taşlık-çalılık olarak geçen 65 hektarlık alanın Organize Sanayi Bölgesine dahil edilmesi gerekiyor.

Ayrıca, Mersin Çeşmeli mevkiinde biten otoyolun da Silifke OSB’ye kadar bağlanması, Mersin Limanına ulaşımı kolaylaştıracaktır. Bu üç konu bir an önce tamamlanırsa bölgede hizmet veren sanayiciler için fayda sağlayacaktır” diye konuştu.