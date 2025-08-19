Sintek Group, Bursa Çimento Projesi'ni tamamladı

Kasım 2023’te başlatılan proje, yüksek oranda atık yakıt kullanımını esas alarak çevre dostu üretim, sürdürülebilirlik, karbon salımının azaltılması ve enerji verimliliği alanlarında sektörde örnek bir uygulama oluşturuyor.

Proje kapsamında inşaat işleri, çelik imalat ve montaj çalışmaları, yardımcı ekipman temini, mekanik ve teknolojik montaj işleri ile devreye alma süreçleri hayata geçirildi. İş sağlığı ve güvenliği politikaları doğrultusunda yürütülen çalışmalar planlanan şekilde tamamlandı.

"S ektör için örnek bir uygulama"

Sintek Group Kurucu Ortağı Onur Atakay, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Endüstriyel tesislerde anahtar teslim projeleri zamanında ve öngörülen bütçe sınırları içinde tamamlamak, sağlam temellere dayanan ayrıntılı planlama ve kusursuz bir organizasyon gerektirir. Güçlü proje yönetimi ve deneyimli saha ekiplerimizle bir projemizi daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bursa Çimento Fabrikası yönetimine ve tüm saha ekibine; proje süresince gösterdikleri değerli iş birlikleri için teşekkür ederiz”

Sintek Group bünyesinde; Hollanda’da kurulan Sintek BV, ABD Houston’da kurulan Sintek North America, Afrika’da kurulan Pegasus Industrie, Portekiz’de kurulan Sintek Industrial, Sintek Logistics, Sintek Heavy Industries (SHI), Minerva Mühendislik, Başkent İz Spor Kulübü, Tatildekirala.com ve kurumsal yayını SintekPlus yer alıyor.