Sırada bir şato ya da Londra’da özel bina var
90 yıllık lüks marka olarak, açtıkları 2 otelle seyahat ve deneyime odaklandıklarını söyleyen Vakko CEO’su Jaklin Güner, dünyanın farklı yerlerinden teklifler aldıklarını belirtti. Güner, “Londra’da önemli bir caddede kıymetli bir bina ya da Fransa’da bir şato olabilir. Teklifler üzerinde çalışıyoruz” dedi.
Hayriye MENGÜÇ
Yaklaşık bir asırdır, “Moda Vakko’dur” sloganıyla akıllarda yer alan Türkiye’nin lüks markası Vakko, geçmiş mirasının seyahat ve konaklama deneyimlerine yansıtmak amacıyla iki yıl önce açtığı ilk hotel-rezidanstan sonra, ikincisini açtı.
2022’de hizmet vermeye başlayan Vakko Hotel& Residans Nişantaşı İstanbul’dan sonra dün açılan İstanbul Vakko Hotel & Residence Sumahan Bosphorus için Çengelköy’deki aile yadigarı bir bina olan Suman Otel, 10 yıllığına kiralandı.
Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Vakko CEO’su Jaklin Güner, bir yıl süren hazırlığın ardından kapılarını açan otelin yatırım miktarı konusunda açıklama yapmadı, ancak etkiye odaklandıklarını belirterek şunları söyledi: “Buranın en önemli maliyeti, dekorasyonu ve çalışanlarının eğitimi. Kıymetli bir eseri yaşatmak ve sürdürmek ancak eğitimle mümkün. Bunu gördük. Buraya ‘çok’ yatırım yaptık.”
Enflasyon ve döviz kurlarına rağmen yatırım
Ağırlama ve hizmet sektöründe eğitim, inovasyon ve danışmanlık alanında global referans EHL Group ile birlikte bu yıl bir okul açtıklarını ve otel personelinin eğitildiğini kaydeden Güner, moda okulunun yanı sıra ‘Vakko School of Hospitality and Service’ ile 2024-25 döneminde ağırlama ve konaklamada üst segmen eğitimlerle katma değer sağlayacaklarını belirtti.
Yurt dışından teklif aldı
Vakko’nun yatırımlarını dönemin dinamiklerini göz önünde bulundurarak yaptığını anlatan Jaklin Güner, bu çalışmaları ‘ileriye atılmış bir imza’ olarak gördüklerini söyledi. Bu noktada Vitali Hakko’yu hatırlatan Güner; yoğun gündem, enflasyon ve döviz kurlarında yaşananlara rağmen böyle bir ‘imza’yı “Esasında Vakko’nun geleceğe olan inancını ve vizyonunu ortaya koyuyor” şeklinde yorumladı.
Pandemiden sonra çalışanların kendi şehirlerinden uzak çalışabildiklerini, çalıştıkları yerlerde o bölgenin hazzını ve deneyimleri yaşamak istediklerini, bu doğrultuda “Lütfen gelin burada da bu deneyimi yaşatalım” şeklinde dünyanın farklı lokasyonlarından çok sayıda teklif aldıklarını belirten Güner, “Londra’da çok önemli bir caddede kıymetli bir bina ya da Fransa’da bir şato olabilir. Şu anda bu teklifler üzerinde çalışıyoruz” dedi.
10 yıl önce DÜNYA Gazetesi’ne bir röportaj verdiğini hatırlatan Güner; “Dünyada lüks bir birim büyüyecekse, Türkiye’de iki birim büyüyecek, Biz Vakko’da dört birim büyüyeceğiz, demiştim. Aynen de böyle oldu. Çünkü lüks, sürdürülebilirliği
merkezine aldığı için için her dönem büyümeye devam etti” diye konuştu. İstanbul, şu anda dünyada pekçok markanın ilgi noktası olduğunu, kendi mağazalarını açmak üzere lüks markaların İstanbul’a geldiğini belirten Güner, “Önümüzdeki yıl bizim de açacağımız tersane ve finans merkezi projeleri, dünyadaki pek çok lüks markanın kendisinin bizzat gelip mağaza açacağı bir yatırım haline dönüşmüş durumda. Dolayısıyla İstanbul’da lüks yatırımlar için gerçekten alan var” açıklamasını yaptı.
Gecelik oda fiyatları yazın 2 bin 500 euroya çıkıyor
Toplam 12 odası bulunan otelin kış dönemi, ilk kategori bin euro, ikinci kategori bin 500 euro,
üst kategori 2 bin euro. Yaz dönemi fiyatlar artıyor; bin 200-bin 300 eurodan başlayıp, yaz döneminde
2 bin 500’lere çıkıyor. Yılbaşı gibi özel dönemlerde odalar özel fiyatlanıyor.
“Stok devir hızımız %10-15 arttı”
Yapay zekâ ile planlama ve ileriye dönük simülasyon teknikleriyle stok devir hızını yakalamak için ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Güner, tıpkı tarımı etkilediği gibi iklim değişiklikliğinin özellikle lüks markaları çok etkilediğini, bu nedenlerden dolayı da 2024’te ürünü hızlı çevirmenin önceki yıllara göre zor olduğunu aktardı.
Lüks markaların zamansız ve yüksek kalitede ürün yapma gayretlerinin onları, hızlı moda markalarına göre güçlendirdiğine değinen Güner, bu durumun 2024 hedeflerine yansımasını şöyle anlattı: “Bilanço sağlığı açısından önemli olan stok devir hız oranımızı her bir markamızda artırdık. Mesela Vakko’da %10- 15 seviyesinde arttı. 3. çeyrekte herkes, 2. çeyrekten daha sıkıntılı bir şekilde ilerlerken, biz nispeten daha iyi şekilde 3. çeyreği tamamladık. Planladıklarımızı gerçekleştirmiş olarak 2025’e giriyoruz.”
Uşak’ta güneş panelleri kurulacak
Lüks segmentin her zaman müşteri merkezli olduğunu ve sürdürebilirliği de beraberinde çok eskilerden getirdiğine değinen Güner, “Fabrikamızda kuruluşundan itibaren kullanılan ekipmanlar, su tüketimi, enerji kullanımı, atıklar, kadın çalışanın teşvik edilmesi gibi çalışmalar, hep hayatımızda oldu” dedi.
Kumaş ve üretim anlayışının merkezinde sürdürülebilirlik olduğunu kaydeden Güner, detayını anlatmadan “İmza ürünümüz eşarp ile ilgili bir takım yatırımlara devam ediyoruz” dedi. Güner, enerjiyle ilgili yeni yatırımları olduğunu da açıkladı. Özellikle fabrika, genel müdürlük binası ve mağazalarda harcanan elektrik güneş enerjisinde elde etmek için yeni Uşak’ta bir yatırım planladıklarını, güneş panelleri yapılacağını belirtti.