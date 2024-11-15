Sırada bir şato ya da Londra’da özel bina var

Hayriye MENGÜÇ

Yaklaşık bir asırdır, “Mo­da Vakko’dur” sloganıyla akıllarda yer alan Türki­ye’nin lüks markası Vakko, geç­miş mirasının seyahat ve konak­lama deneyimlerine yansıtmak amacıyla iki yıl önce açtığı ilk hotel-rezidanstan sonra, ikinci­sini açtı.

2022’de hizmet verme­ye başlayan Vakko Hotel& Re­sidans Nişantaşı İstanbul’dan sonra dün açılan İstanbul Vak­ko Hotel & Residence Sumahan Bosphorus için Çengelköy’deki aile yadigarı bir bina olan Suman Otel, 10 yıllığına kiralandı.

Ga­zetecilerle sohbet toplantısı dü­zenleyen Vakko CEO’su Jaklin Güner, bir yıl süren hazırlığın ar­dından kapılarını açan otelin ya­tırım miktarı konusunda açıkla­ma yapmadı, ancak etkiye odak­landıklarını belirterek şunları söyledi: “Buranın en önemli ma­liyeti, dekorasyonu ve çalışanla­rının eğitimi. Kıymetli bir eseri yaşatmak ve sürdürmek ancak eğitimle mümkün. Bunu gördük. Buraya ‘çok’ yatırım yaptık.”

Enflasyon ve döviz kurlarına rağmen yatırım

Ağırlama ve hizmet sektörün­de eğitim, inovasyon ve danış­manlık alanında global referans EHL Group ile birlikte bu yıl bir okul açtıklarını ve otel persone­linin eğitildiğini kaydeden Gü­ner, moda okulunun yanı sıra ‘Vakko School of Hospitality and Service’ ile 2024-25 dönemin­de ağırlama ve konaklamada üst segmen eğitimlerle katma değer sağlayacaklarını belirtti.

Yurt dışından teklif aldı

Vakko’nun yatırımlarını dö­nemin dinamiklerini göz önün­de bulundurarak yaptığını anla­tan Jaklin Güner, bu çalışmaları ‘ileriye atılmış bir imza’ olarak gördüklerini söyledi. Bu noktada Vitali Hakko’yu hatırlatan Gü­ner; yoğun gündem, enflasyon ve döviz kurlarında yaşananlara rağmen böyle bir ‘imza’yı “Esa­sında Vakko’nun geleceğe olan inancını ve vizyonunu ortaya ko­yuyor” şeklinde yorumladı.

Pandemiden sonra çalışanla­rın kendi şehirlerinden uzak ça­lışabildiklerini, çalıştıkları yer­lerde o bölgenin hazzını ve dene­yimleri yaşamak istediklerini, bu doğrultuda “Lütfen gelin bu­rada da bu deneyimi yaşatalım” şeklinde dünyanın farklı lokas­yonlarından çok sayıda teklif al­dıklarını belirten Güner, “Lond­ra’da çok önemli bir caddede kıy­metli bir bina ya da Fransa’da bir şato olabilir. Şu anda bu teklifler üzerinde çalışıyoruz” dedi.

10 yıl önce DÜNYA Gazete­si’ne bir röportaj verdiğini hatır­latan Güner; “Dünyada lüks bir birim büyüyecekse, Türkiye’de iki birim büyüyecek, Biz Vak­ko’da dört birim büyüyeceğiz, demiştim. Aynen de böyle oldu. Çünkü lüks, sürdürülebilirliği

merkezine aldığı için için her dö­nem büyümeye devam etti” diye konuştu. İstanbul, şu anda dün­yada pekçok markanın ilgi nok­tası olduğunu, kendi mağazala­rını açmak üzere lüks markala­rın İstanbul’a geldiğini belirten Güner, “Önümüzdeki yıl bizim de açacağımız tersane ve finans merkezi projeleri, dünyadaki pek çok lüks markanın kendisi­nin bizzat gelip mağaza açacağı bir yatırım haline dönüşmüş du­rumda. Dolayısıyla İstanbul’da lüks yatırımlar için gerçekten alan var” açıklamasını yaptı.

Gecelik oda fiyatları yazın 2 bin 500 euroya çıkıyor

Toplam 12 odası bulunan otelin kış dönemi, ilk kategori bin euro, ikinci kategori bin 500 euro,

üst kategori 2 bin euro. Yaz dönemi fiyatlar artıyor; bin 200-bin 300 eurodan başlayıp, yaz döneminde

2 bin 500’lere çıkıyor. Yılbaşı gibi özel dönemlerde odalar özel fiyatlanıyor.

“Stok devir hızımız %10-15 arttı”

Yapay zekâ ile planlama ve ileriye dönük simülasyon teknikleriyle stok devir hızını yakalamak için ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Güner, tıpkı tarımı etkilediği gibi iklim değişiklikliğinin özellikle lüks markaları çok etkilediğini, bu nedenlerden dolayı da 2024’te ürünü hızlı çevirmenin önceki yıllara göre zor olduğunu aktardı.

Lüks markaların zamansız ve yüksek kalitede ürün yapma gayretlerinin onları, hızlı moda markalarına göre güçlendirdiğine değinen Güner, bu durumun 2024 hedeflerine yansımasını şöyle anlattı: “Bilanço sağlığı açısından önemli olan stok devir hız oranımızı her bir markamızda artırdık. Mesela Vakko’da %10- 15 seviyesinde arttı. 3. çeyrekte herkes, 2. çeyrekten daha sıkıntılı bir şekilde ilerlerken, biz nispeten daha iyi şekilde 3. çeyreği tamamladık. Planladıklarımızı gerçekleştirmiş olarak 2025’e giriyoruz.”

Uşak’ta güneş panelleri kurulacak

Lüks segmentin her zaman müşteri merkezli olduğunu ve sürdürebilirliği de beraberinde çok eskilerden getirdiğine değinen Güner, “Fabrikamızda kuruluşundan itibaren kullanılan ekipmanlar, su tüketimi, enerji kullanımı, atıklar, kadın çalışanın teşvik edilmesi gibi çalışmalar, hep hayatımızda oldu” dedi.

Kumaş ve üretim anlayışının merkezinde sürdürülebilirlik olduğunu kaydeden Güner, detayını anlatmadan “İmza ürünümüz eşarp ile ilgili bir takım yatırımlara devam ediyoruz” dedi. Güner, enerjiyle ilgili yeni yatırımları olduğunu da açıkladı. Özellikle fabrika, genel müdürlük binası ve mağazalarda harcanan elektrik güneş enerjisinde elde etmek için yeni Uşak’ta bir yatırım planladıklarını, güneş panelleri yapılacağını belirtti.