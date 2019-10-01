Sirha İstanbul’a online ziyaretçi kaydı başladı

01 Ekim 2019

Restoran, otel ve yiyecek içecek sektörü profesyonellerine yönelik düzenlenen uluslararası ihtisas fuarı Sirha İstanbul, 14–16 Kasım 2019 tarihleri arasında ziyaretçilerini bu yıl da İstanbul Kongre Merkezi‘nde ağırlayacak. HORECA sektörü fuarı olan Sirha İstanbul‘un 7. organizasyonuna katılmak isteyen sektör profesyonelleri, www.sirha-istanbul.com sitesinden online ziyaretçi kaydı yaptırabiliyor.

Networking imkanları

Yeni işbirliği olanakları sağlayan Sirha İstanbul, organize ettiği b2b görüşmelerle firmalar ve satın alımcılar arasında ilişki kurulmasını sağlıyor. HORECA sektöründen ulusal ve uluslararası birçok oyuncuyu aynı platformda bir araya getiren Sirha İstanbul, katılımcılara yeni müşteriler, tedarikçiler ve çözüm ortakları bulmaları için geniş olanaklar sunuyor.

Katılımcı profili

Sirha İstanbul‘un katılımcı firma profilini gıda ürünleri, mutfak ekipmanları, ekmek ve pastacılık ürün ve ekipmanları, dondurma ürün ve ekipmanları, kafe–bar ürünleri ve içecekler, masaüstü servis ekipmanları, mobilya, dekorasyon ve tekstil, sektöre yönelik hizmet ve teknolojiler, hijyen ve temizlik ürünleri, kullan at ve ambalaj ürünleri firmaları oluşturuyor.