Şirket evliliklerinde 2025 yılında rekor kırıldı
RK'nın 2025 raporuna göre, Türkiye, şirket evliliklerinde tarihinin en hareketli yılını geride bıraktı. 2025'te 416 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi karara bağlandı. Toplamda 466,1 milyar liralık işlem hacmiyle 13 yılın zirvesine çıkılırken, yabancı yatırımda aslan payını Almanya aldı.
Nagihan KALSIN
Rekabet Kurumu(RK), 2025 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu’nu yayımladı. Buna göre, Türkiye’de şirket satın alma ve birleşmelerinde şimdiye kadarki en yüksek işlem hacmine ulaşıldı. Küresel sermayenin güvenli liman arayışında Türkiye, sunduğu fırsatlarla yatırımcı iştahının adeta parlayan yıldızı oldu.
2025 yılında toplam 416 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi Rekabet Kurulu tarafından incelenerek karara bağlandı. Özelleştirmeler hariç tutulduğunda, 162 işlemde hedef şirketin doğrudan Türkiye kökenli olduğu görüldü. Karara bağlanan işlemlerin toplam bedeli 466,1 milyar TL (11,81 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti. Böylece 2025, raporun yayımlanmaya başlandığı 2013’ten beri hem TL hem de dolar bazında en yüksek işlem hacminin görüldüğü yıl olarak tarihe geçti.
19 özelleştirmenin bedeli 108 milyar TL
Yıl içinde incelenen 19 özelleştirme işleminin toplam bedeli yaklaşık 108 milyar 45 milyon TL’yi buldu. Özelleştirmelerle birlikte Türkiye kökenli şirketleri kapsayan toplam operasyon sayısı 181’e ulaşırken, bu geniş ölçekli pazar hareketliliğinin toplam potansiyel değeri ise 574 milyar 159 milyon TL (14,54 milyar dolar) düzeyinde hesaplandı. İşlemler arasında yaklaşık 54 milyar 630 milyon TL ile en yüksek bedelli özelleştirme işlemi elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı alanında yaşandı. Stratejik varlıkların yeni sahipleriyle buluştuğu bu süreçte enerji sektörü, ekonominin lokomotif gücü olma konumunu bir kez daha tescilledi. Ayrıca özelleştirme işlemlerinden 7’sinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütüldüğü kaydedildi.
Bilgisayar programlama ilk sırada yer aldı
Sektörel dağılımda, işlem sayısı bakımından en fazla hareketlilik “bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler” alanında meydana geldi. Geleceğin dünyasını kurgulayan teknoloji girişimleri, Türkiye’nin yeni ekonomi hikayesinin en dinamik aktörleri haline geldi. En yüksek işlem değerinin ise “parasal aracı kuruluşların faaliyetleri” sektöründe olduğu tespit edildi. Rekabet Kurulu, 2025 yılında birleşme ve devralma başvurularını ortalama 10 gün içinde sonuçlandırarak, yatırım ortamına ivme kazandıran bürokratik hızıyla dikkat çekti.
Yabancı yatırımda Almanya birinci
Rapora göre, yabancı yatırımcılar 2025 yılında 55 işlemle Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapmayı planladı. Yabancı yatırımların toplam tutarı 277,4 milyar TL (7,03 milyar dolar) olarak açıklandı. İşlem sayısı bazında Almanya 9 işlemle ilk, Fransa 6 işlemle ikinci sırada yer aldı. Avrupa’nın dev sermaye gruplarının Türkiye pazarına duyduğu sarsılmaz güven, ekonomik entegrasyonun gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bu tutar, son 12 yılın en yüksek ikinci yabancı yatırım hacmi olarak kayda geçti. Öte yandan yabancı yatırımcıların yurt dışında gerçekleştirdiği 219 birleşme ve devralma işleminin toplam bedeli 18,8 trilyon TL’yi aştı.