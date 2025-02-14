Şirket yönetiminde kadın oranı yüzde 18,7'ye yükseldi

İş hayatının her kademe­sinde toplumsal cinsiyet dengesini iyileştirme­yi amaçlayan Yüzde 30 Ku­lübü Türkiye tarafından dü­zenlenen 11. Kadın Direk­törler Konferansı, ‘Finansın Gücüyle Dönüşüm: Yönetim Kurullarında Kadın Temsi­linin Artırılması’ temasıyla gerçekleştirildi. Konferans­ta, Sabancı Üniversitesi Ku­rumsal Yönetim Forumu’nun 2013’ten bu yana yayınladığı, Türkiye’de Yönetim Kurulun­da Kadın Raporu’nun 11’inci­si kamuoyu ile paylaşıldı.

Bor­sa İstanbul’da (BIST) işlem gören şirketlerin yönetim ku­rullarındaki toplumsal cinsi­yet dengesini inceleyerek ku­rumsal yönetim anlamında yıllık bazda değerlendirmede bulunan rapora göre; 2024 yı­lında BIST yönetim kurulla­rında yer alan kadınların ora­nında düşük de olsa bir ilerle­me kaydedildi.

467 şirkette eşitlik yok

Sabancı Üniversitesi Ku­rumsal Yönetim Forumu Di­rektörü Ata Can Bertay’ın, ‘Türkiye’de Yönetim Kuru­lunda Kadın Raporu’ sunu­mundaki 2024 verilerine gö­re; BIST’e kayıtlı olan 562 şirketin pay sahipleri, 2024 yılında yönetim kurullarına 3 bin 745 direktör atadı.

Bu direktörlerin bin 274’ü yani yüzde 34’ünü, bağımsız yö­netim kurulu üyeleri oluştur­du. Kadın üye oranı ise yüzde 17,9’dan yüzde 18,7’ye yüksel­di. 2024 yılında 562 şirke­tin 191’inin yönetim kurul­larının tamamı, erkeklerden oluştu. Bu sayı, tüm şirket­lerin yüzde 34’üne karşılık geldi. 2023 yılında yönetim kurullarının tamamı erkek olan şirketlerin sayısı 179, tüm şirketlerdeki oranı ise in yüzde 34,6 olarak hesap­lanmıştı. Tüm BIST şirket­leri içinde yönetim kurulu başkanı kadın olan şirket sa­yısı 45’ten 50’ye yükselirken, yönetim kurulunda yer alan kadın CEO sayısı 23’ten 25’e yükseldi.

SPK’nın önerdi­ği minimum kadın üye oranı olan yüzde 25’i yakalayan şir­ket sayısı 154’ten 183’e yük­selse de tüm şirketlerin sade­ce yüzde 32,6’sını oluşturdu. En az üç kadın üyesi olan 95 şirket, tüm şirketlerin sade­ce yüzde 16,9’unu oluşturdu. Raporda, 467 şirketin henüz karar mekanizmalarında et­kin toplumsal cinsiyet çeşit­liliğini sağlayamadığına dik­kat çekildi.

Bertay, yaptığı değerlen­dirmede kadınların üst yö­netimde, özellikle de CEO ve icracı yönetim pozisyonla­rında yetersiz temsil edildi­ğini belirterek “Türk banka­cılık sektörü, bu paradoksun en net örneklerinden biri. Kadınlar iş gücünün yarısını oluşturmasına rağmen, yö­netim kurulu koltuklarının yalnızca yüzde 12,7’sini ve üst düzey yönetici pozisyon­larının yüzde 19,3’ünü elin­de bulunduruyor. Finans sektörünün kurumsal yö­netimde toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik edebilecek dönüştürücü gücü göz önü­ne alındığında, bu durum sistematik değişimin gerek­liliğini açıkça ortaya koyu­yor” açıklamasını yaptı.

Ayrıca 11. Türkiye Kadın Direktörler Konferansı’nda ‘Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları’ ödülleri de sahiplerini buldu.

Ararat: Bilinçli bir tercih

Kadınlara yönelik ayrımcılığın bazı şirketler için bilinçli bir tercih olduğunu belirten Yüzde 30 Kulübü Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Melsa Ararat, “Yatırımcıların ve finans sağlayıcıların bilimsel araştırmalarla desteklenen kapsayıcılık talepleri ABD gibi ülkelerde her zamankinden daha önemli bir rol oynayacaktır. Ülkemizde finans sektörünün bu yönde harekete geçmesini çok sevindirici buluyorum” dedi.

“Finansal kurumlar önemli rol üstleniyor”

Konferansın ana tema konuşmasını yapan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti ise finansal kurumların cinsiyet çeşitliliğini artırmada önemli rol oynadığını belirtti. Falcetti, “Sorumlu finansman sadece kârlılık değil; aynı zamanda toplumun çeşitliliğini yansıtan sürdürülebilir ve adil bir büyüme sağlamaktır” diye konuştu.