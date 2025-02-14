Şirket yönetiminde kadın oranı yüzde 18,7'ye yükseldi
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun ‘Türkiye’de Yönetim Kurulunda Kadın Raporu’na göre; 2024’te BIST'teki şirketlerin yönetim kurullarındaki kadınların oranı yüzde 17,9’dan yüzde 18,7’ye yükseldi. Tüm BIST şirketleri içinde yönetim kurulu başkanı kadın olan şirket sayısı 45’ten 50’ye çıktı.
İş hayatının her kademesinde toplumsal cinsiyet dengesini iyileştirmeyi amaçlayan Yüzde 30 Kulübü Türkiye tarafından düzenlenen 11. Kadın Direktörler Konferansı, ‘Finansın Gücüyle Dönüşüm: Yönetim Kurullarında Kadın Temsilinin Artırılması’ temasıyla gerçekleştirildi. Konferansta, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun 2013’ten bu yana yayınladığı, Türkiye’de Yönetim Kurulunda Kadın Raporu’nun 11’incisi kamuoyu ile paylaşıldı.
Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören şirketlerin yönetim kurullarındaki toplumsal cinsiyet dengesini inceleyerek kurumsal yönetim anlamında yıllık bazda değerlendirmede bulunan rapora göre; 2024 yılında BIST yönetim kurullarında yer alan kadınların oranında düşük de olsa bir ilerleme kaydedildi.
467 şirkette eşitlik yok
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Ata Can Bertay’ın, ‘Türkiye’de Yönetim Kurulunda Kadın Raporu’ sunumundaki 2024 verilerine göre; BIST’e kayıtlı olan 562 şirketin pay sahipleri, 2024 yılında yönetim kurullarına 3 bin 745 direktör atadı.
Bu direktörlerin bin 274’ü yani yüzde 34’ünü, bağımsız yönetim kurulu üyeleri oluşturdu. Kadın üye oranı ise yüzde 17,9’dan yüzde 18,7’ye yükseldi. 2024 yılında 562 şirketin 191’inin yönetim kurullarının tamamı, erkeklerden oluştu. Bu sayı, tüm şirketlerin yüzde 34’üne karşılık geldi. 2023 yılında yönetim kurullarının tamamı erkek olan şirketlerin sayısı 179, tüm şirketlerdeki oranı ise in yüzde 34,6 olarak hesaplanmıştı. Tüm BIST şirketleri içinde yönetim kurulu başkanı kadın olan şirket sayısı 45’ten 50’ye yükselirken, yönetim kurulunda yer alan kadın CEO sayısı 23’ten 25’e yükseldi.
SPK’nın önerdiği minimum kadın üye oranı olan yüzde 25’i yakalayan şirket sayısı 154’ten 183’e yükselse de tüm şirketlerin sadece yüzde 32,6’sını oluşturdu. En az üç kadın üyesi olan 95 şirket, tüm şirketlerin sadece yüzde 16,9’unu oluşturdu. Raporda, 467 şirketin henüz karar mekanizmalarında etkin toplumsal cinsiyet çeşitliliğini sağlayamadığına dikkat çekildi.
Bertay, yaptığı değerlendirmede kadınların üst yönetimde, özellikle de CEO ve icracı yönetim pozisyonlarında yetersiz temsil edildiğini belirterek “Türk bankacılık sektörü, bu paradoksun en net örneklerinden biri. Kadınlar iş gücünün yarısını oluşturmasına rağmen, yönetim kurulu koltuklarının yalnızca yüzde 12,7’sini ve üst düzey yönetici pozisyonlarının yüzde 19,3’ünü elinde bulunduruyor. Finans sektörünün kurumsal yönetimde toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik edebilecek dönüştürücü gücü göz önüne alındığında, bu durum sistematik değişimin gerekliliğini açıkça ortaya koyuyor” açıklamasını yaptı.
Ayrıca 11. Türkiye Kadın Direktörler Konferansı’nda ‘Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları’ ödülleri de sahiplerini buldu.
Ararat: Bilinçli bir tercih
Kadınlara yönelik ayrımcılığın bazı şirketler için bilinçli bir tercih olduğunu belirten Yüzde 30 Kulübü Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Melsa Ararat, “Yatırımcıların ve finans sağlayıcıların bilimsel araştırmalarla desteklenen kapsayıcılık talepleri ABD gibi ülkelerde her zamankinden daha önemli bir rol oynayacaktır. Ülkemizde finans sektörünün bu yönde harekete geçmesini çok sevindirici buluyorum” dedi.
“Finansal kurumlar önemli rol üstleniyor”
Konferansın ana tema konuşmasını yapan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti ise finansal kurumların cinsiyet çeşitliliğini artırmada önemli rol oynadığını belirtti. Falcetti, “Sorumlu finansman sadece kârlılık değil; aynı zamanda toplumun çeşitliliğini yansıtan sürdürülebilir ve adil bir büyüme sağlamaktır” diye konuştu.