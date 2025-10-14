Şirketlerde ‘klon patron’ dönemi

Recep ERÇİN

Kuika Yönetim Kurulu Baş­kanı Süreyya Ciliv, yapay zeka çağında kazanmanın formülünü anlattı. İstanbul’da düzenlenen Kuika AI Summit’te iş dünyası profesyonellerine yö­nelik bir sunum yapan Ciliv, prog­ram öncesi gerçekleştirdiğimiz sohbette, “Yenilikçi liderlik ve akıllı sistemlerin” kritik rolüne işaret etti. DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Ciliv, geniş bant tekno­lojilerle gelişen iletişimin 5G ile daha da hızlanacağına işaret et­ti. Süreyya Ciliv, “Bulut deyince insanlar önceden göğe bakıyordu. Artık bulut deyince sınırsız hafı­za anlaşılıyor.

Makinelerin öğren­mesi ile buradan AI ortaya çıktı. Ben yapay zekayı iyi bir tercüme olarak görmüyorum. Akıllı sis­temler mevcut datadan öğrenen sistemler. Örneğin biz her şirke­tin kendi özel datası ile modeller yaratıyoruz” bilgisini verdi. Ciliv ile sohbetimizde, “Bu şirketin her noktasına hakim akıllı bir klon patron mu?" diye sorduğumuzda, “Evet” yanıtını aldık. Şirketlerde yönetim kurulu hemen her duru­ma hakim olamayabiliyor. Ancak şirket içinde her şeyin dijitalleş­tiği ortamda bütün tedarikçile­re, finansa, üretime, müşterilere hakim bir dijital yönetim kurulu üyesi yaratmak artık mümkün.

“Risk almadan yenilikçi olunmaz”

Ciliv, bugün Türkiye’de birçok büyük firmanın yavaş hareket et­tiğini ve küreselleşememe sıkın­tısı içinde olduğunu belirterek, “Hızlı hareket edenler yenilikçi olanlar ise muazzam bir başarıya koşuyorlar. Her işin bir dinamiği bulunduğunu ve herkesin sürdü­rülebilir kârlılıkla büyümek iste­diğini dile getiren Süreyya Ciliv, “Ama her şey müşteriye odaklan­makla başlıyor. Bir şirket müşte­risine ‘Bu şirket benim için fayda­lı, diğerlerine göre farklı bir ürün ve servis sunuyor’ dedirtirse gü­ven kazanıyor. O zaman sürdürü­lebilir kârlı büyüme sağlayabili­yor” dedi.

Teknolojik rekabetin yoğun ol­duğu günümüzde operasyonel mükemmellik, verimlilik ve hız­lı yenilikler sunmanın önemine dikkat çeken Ciliv, “Dünya çok bü­yük bir rekabet içinde. Herkes bir­birini kopyalıyor. Rekabette farklı ve avantajlı olmak lazım. O yüz­den inovasyon çok önemli. Yeni dünyada kazanmanın formülü yenilikçi liderlik ve akıllı sistem­ler. Yenilikçi girişimler en önemli kısmı. Yenilikçi olmak da risk al­mayı gerektirir.

O olmazsa olmaz. Edison 10 bin deney yaptı; 50 icat çıkardı” ifadelerini kullandı. Ba­zı organizasyonların büyüdükçe risk almaktan korkar hale geldi­ğini vurgulayan Ciliv, “Yeni dün­ya çok dijital ve çok hızlı değişiyor. Ama rastgele değişmiyor. Sürpriz yok. Üstüne koyarak gidiyor. 50 yıldır bilgisayarlar gücünü artırı­yor. Fabrikalardaki sensörler, ma­kineler, giyilebilir teknolojiler…” diye konuştu.

İşin sahibi yazılım sürecine dahil olmalı

Akıllı sistemlerin getirece­ği yetkinliklerle bundan 5-10 yıl sonra operasyonel işlemlerin yüz­de 100’ünün akıllı sistemler tara­fından yapılacağını ifade eden Ci­liv, “Biz Kuika ile yenilikçi lider­lerin fikrini en hızlı şekilde ürüne dönüştürmesini sağlıyoruz. Bunu yaparken liderin de sürece dahil olmasına imkan sunuyoruz. Çün­kü yazılım projelerinin çoğu iş sa­hibinin beklentilerini ve ihtiyaç­larını karşılamıyor. Hızlı yazılım geliştirme çok önemli. İş sahiple­rinin aktif katılımı şart. İşin sahi­bi de iş sürecinin içinde olup onu yönlendirebilmeli. Biz Kuika’da işlemleri beş kat daha hızlı yapı­yoruz. Akıllı sistemler fark yara­tacak. Hızlı ve çevik yazılımlar gerekli. Yüzden fazla şirket bizim müşterimiz ve 10’dan fazlası bat­maktan kurtuldu” yorumu yaptı.

“Türkiye yarışı kaybetmedi”

Yapay zekada Türkiye’nin yarı­şı kaybetmediğini ifade eden Ku­ika Yönetim Kurulu Başkanı Ci­liv, “Herkesin gündeminde AI var. ChatGPT herkesi çok etkile­di. Ve herkes faydalanmaya baş­ladı. Ama herkes bunu aksiyona dönüştürdü mü? Hayır. Dönüş­türenler ve zaten başlayanlar var ve onlar kazanıyor” diye konuş­tu. Zamanında yaşanan “dot-com patlaması” gibi bir “AI patlaması ve balonu” olup olmadığını Ciliv’e sorduğumuzda, şunları anlattı: “Bugün ABD’nin 500 büyük fir­masının satışlarının yarısı elekt­ronik ticaretten. Patlama oldu ve iş yapış şekillerini, dünyayı değiş­tirdi. Bugün Uber’ler ve Amazon­lar var. İnterneti konuşanlar yük­seldi ve battı. İyi anlayıp işine en­tegre edenlerin değeri 50 kat arttı. Yapay zekayı da entegre edenler kazanacak. Fakat şirketlerin yüz­de 99’unun datası AI için uygun değil. Biz bu noktada hem bir Ku­ika sistemi sunuyoruz hem de da­nışmanlık veriyoruz.”

“Profesyonel çalışanlarınızı şirketin ortağı yapın”

Şirketlere, “Yenilikçi, girişimci liderler yetiştirin ve liderleri uzun dönemli olarak şirkette tutun” tavsiyesinde bulunan Süreyya Ciliv, “ABD’de şirketler çalışanlarını küçük ortak yapıyor. Maaşın yanında şirket hissesinden de kazanıyor. Yeni neslin sadakati için şirketlerinize ortak yapmalısınız. Bizde ikinci, üçüncü nesil artık şirketleri bırakmış. Profesyonellere de kısa vadeli hedefler vermişler. O hedefler de satış üzerine. Bunun yerine profesyonelleri şirketin ortağı gibi motive etmek, yenilikçi ve girişimci liderlerle çalışmak lazım. Bunu start-up’lar için demiyorum büyük şirketler için diyorum” ifadelerini kullandı.

“İyi gazetecilik için para ödeniyor”

Ciliv’e, Amerika’daki medyanın dijital dönüşümü konusundaki görüşlerini sorduğumuzda şunları anlattı: “ABD’de büyükler bile zorlandılar. Sonunda kağıt ile dijitali harmanlayıp müşteriden para almayı beceriyorlar. New York Times da Washington Post da ayda belli bir tutar abonelik alıyor. Verdikleri haberleri okumak için ve haberleri detaylı okumak için abone olmak gerekiyor. İyi para ödenmesi için de haberin değerli bir içerik olması lazım. İyi gazetecilik yapmak lazım. Bunun için para ödeniyor.”

“Sizi en iyi CEO bile kurtaramaz”

Büyük şirketlerin mutlaka bir start-up kültürü olması gerektiğini dile getiren Süreyya Ciliv, “Günü kurtarma ve uzun dönemde fark yaratmayı dengeleyin. Şirketler çok fazla günü kurtarmaya odaklanıyor. Uzun dönemli yenilikçi olmazsanız en iyi CEO ile şirketi kurtaramaz” uyarısı yaptı.