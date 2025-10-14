Şirketlerde ‘klon patron’ dönemi
Yapay zekâ ve akıllı sistemlerin devreye girmesiyle şirketlerin bütün süreçlerine hakim ‘klon patronlar’ yönetimlerde yer alabilecek. Fakat, Kuika Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Ciliv, şirketlerin yüzde 99’unun datasının henüz AI için uygun olmadığını söyledi.
Recep ERÇİN
Kuika Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Ciliv, yapay zeka çağında kazanmanın formülünü anlattı. İstanbul’da düzenlenen Kuika AI Summit’te iş dünyası profesyonellerine yönelik bir sunum yapan Ciliv, program öncesi gerçekleştirdiğimiz sohbette, “Yenilikçi liderlik ve akıllı sistemlerin” kritik rolüne işaret etti. DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Ciliv, geniş bant teknolojilerle gelişen iletişimin 5G ile daha da hızlanacağına işaret etti. Süreyya Ciliv, “Bulut deyince insanlar önceden göğe bakıyordu. Artık bulut deyince sınırsız hafıza anlaşılıyor.
Makinelerin öğrenmesi ile buradan AI ortaya çıktı. Ben yapay zekayı iyi bir tercüme olarak görmüyorum. Akıllı sistemler mevcut datadan öğrenen sistemler. Örneğin biz her şirketin kendi özel datası ile modeller yaratıyoruz” bilgisini verdi. Ciliv ile sohbetimizde, “Bu şirketin her noktasına hakim akıllı bir klon patron mu?" diye sorduğumuzda, “Evet” yanıtını aldık. Şirketlerde yönetim kurulu hemen her duruma hakim olamayabiliyor. Ancak şirket içinde her şeyin dijitalleştiği ortamda bütün tedarikçilere, finansa, üretime, müşterilere hakim bir dijital yönetim kurulu üyesi yaratmak artık mümkün.
“Risk almadan yenilikçi olunmaz”
Ciliv, bugün Türkiye’de birçok büyük firmanın yavaş hareket ettiğini ve küreselleşememe sıkıntısı içinde olduğunu belirterek, “Hızlı hareket edenler yenilikçi olanlar ise muazzam bir başarıya koşuyorlar. Her işin bir dinamiği bulunduğunu ve herkesin sürdürülebilir kârlılıkla büyümek istediğini dile getiren Süreyya Ciliv, “Ama her şey müşteriye odaklanmakla başlıyor. Bir şirket müşterisine ‘Bu şirket benim için faydalı, diğerlerine göre farklı bir ürün ve servis sunuyor’ dedirtirse güven kazanıyor. O zaman sürdürülebilir kârlı büyüme sağlayabiliyor” dedi.
Teknolojik rekabetin yoğun olduğu günümüzde operasyonel mükemmellik, verimlilik ve hızlı yenilikler sunmanın önemine dikkat çeken Ciliv, “Dünya çok büyük bir rekabet içinde. Herkes birbirini kopyalıyor. Rekabette farklı ve avantajlı olmak lazım. O yüzden inovasyon çok önemli. Yeni dünyada kazanmanın formülü yenilikçi liderlik ve akıllı sistemler. Yenilikçi girişimler en önemli kısmı. Yenilikçi olmak da risk almayı gerektirir.
O olmazsa olmaz. Edison 10 bin deney yaptı; 50 icat çıkardı” ifadelerini kullandı. Bazı organizasyonların büyüdükçe risk almaktan korkar hale geldiğini vurgulayan Ciliv, “Yeni dünya çok dijital ve çok hızlı değişiyor. Ama rastgele değişmiyor. Sürpriz yok. Üstüne koyarak gidiyor. 50 yıldır bilgisayarlar gücünü artırıyor. Fabrikalardaki sensörler, makineler, giyilebilir teknolojiler…” diye konuştu.
İşin sahibi yazılım sürecine dahil olmalı
Akıllı sistemlerin getireceği yetkinliklerle bundan 5-10 yıl sonra operasyonel işlemlerin yüzde 100’ünün akıllı sistemler tarafından yapılacağını ifade eden Ciliv, “Biz Kuika ile yenilikçi liderlerin fikrini en hızlı şekilde ürüne dönüştürmesini sağlıyoruz. Bunu yaparken liderin de sürece dahil olmasına imkan sunuyoruz. Çünkü yazılım projelerinin çoğu iş sahibinin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamıyor. Hızlı yazılım geliştirme çok önemli. İş sahiplerinin aktif katılımı şart. İşin sahibi de iş sürecinin içinde olup onu yönlendirebilmeli. Biz Kuika’da işlemleri beş kat daha hızlı yapıyoruz. Akıllı sistemler fark yaratacak. Hızlı ve çevik yazılımlar gerekli. Yüzden fazla şirket bizim müşterimiz ve 10’dan fazlası batmaktan kurtuldu” yorumu yaptı.
“Türkiye yarışı kaybetmedi”
Yapay zekada Türkiye’nin yarışı kaybetmediğini ifade eden Kuika Yönetim Kurulu Başkanı Ciliv, “Herkesin gündeminde AI var. ChatGPT herkesi çok etkiledi. Ve herkes faydalanmaya başladı. Ama herkes bunu aksiyona dönüştürdü mü? Hayır. Dönüştürenler ve zaten başlayanlar var ve onlar kazanıyor” diye konuştu. Zamanında yaşanan “dot-com patlaması” gibi bir “AI patlaması ve balonu” olup olmadığını Ciliv’e sorduğumuzda, şunları anlattı: “Bugün ABD’nin 500 büyük firmasının satışlarının yarısı elektronik ticaretten. Patlama oldu ve iş yapış şekillerini, dünyayı değiştirdi. Bugün Uber’ler ve Amazonlar var. İnterneti konuşanlar yükseldi ve battı. İyi anlayıp işine entegre edenlerin değeri 50 kat arttı. Yapay zekayı da entegre edenler kazanacak. Fakat şirketlerin yüzde 99’unun datası AI için uygun değil. Biz bu noktada hem bir Kuika sistemi sunuyoruz hem de danışmanlık veriyoruz.”
“Profesyonel çalışanlarınızı şirketin ortağı yapın”
Şirketlere, “Yenilikçi, girişimci liderler yetiştirin ve liderleri uzun dönemli olarak şirkette tutun” tavsiyesinde bulunan Süreyya Ciliv, “ABD’de şirketler çalışanlarını küçük ortak yapıyor. Maaşın yanında şirket hissesinden de kazanıyor. Yeni neslin sadakati için şirketlerinize ortak yapmalısınız. Bizde ikinci, üçüncü nesil artık şirketleri bırakmış. Profesyonellere de kısa vadeli hedefler vermişler. O hedefler de satış üzerine. Bunun yerine profesyonelleri şirketin ortağı gibi motive etmek, yenilikçi ve girişimci liderlerle çalışmak lazım. Bunu start-up’lar için demiyorum büyük şirketler için diyorum” ifadelerini kullandı.
“İyi gazetecilik için para ödeniyor”
Ciliv’e, Amerika’daki medyanın dijital dönüşümü konusundaki görüşlerini sorduğumuzda şunları anlattı: “ABD’de büyükler bile zorlandılar. Sonunda kağıt ile dijitali harmanlayıp müşteriden para almayı beceriyorlar. New York Times da Washington Post da ayda belli bir tutar abonelik alıyor. Verdikleri haberleri okumak için ve haberleri detaylı okumak için abone olmak gerekiyor. İyi para ödenmesi için de haberin değerli bir içerik olması lazım. İyi gazetecilik yapmak lazım. Bunun için para ödeniyor.”
“Sizi en iyi CEO bile kurtaramaz”
Büyük şirketlerin mutlaka bir start-up kültürü olması gerektiğini dile getiren Süreyya Ciliv, “Günü kurtarma ve uzun dönemde fark yaratmayı dengeleyin. Şirketler çok fazla günü kurtarmaya odaklanıyor. Uzun dönemli yenilikçi olmazsanız en iyi CEO ile şirketi kurtaramaz” uyarısı yaptı.